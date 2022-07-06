تقنية

تردد قناة الأطفال براعم الجديدة على قمر سهيل سات

ندى أحمد محمد

يرغب الكثير من أولياء الأمور في الوطن العربي في البحث بشكل مستمر على أفضل القنوات التي تعمل على تقديم البرامج والأفلام الكرتونية التي تعمل على تنمية القدرات الفكرية للأطفال أو العمل على تحسين سلوكهم، وسوف نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية اليوم قناة براعم الجديدة للأطفال، والتى تعتبر من أبرز القنوات التي تستهدف جمهور الأطفال، وتقوم بعرض المحتوى المميز والذي يساهم في تحسين سلوكهم وتوعيتهم.

تردد قناة الأطفال براعم الجديدة على قمر سهيل سات

قناة براعم الأطفال

انطلقت قناة براعم الأطفال الجديد في تاريخ 2009، وقد كانت القناة تستهدف الأطفال في عمر ثلاثة أعوام، وتختص القناة بأنها تقوم بعرض الأفلام والبرامج الكرتونة الخاصة بالأطفال، وتعمل القناة بشكل حريص على تعزيز اللغة العربية دوناً عن غيرها من اللغات، وتساهم القناة في توعية الأطفال إلى فعل الصواب من خلال تقديم العديد من الأفلام الكرتونية التي تٌسهم في ضبط أخلاق الطفل من خلال التعلم حول العديد من السلوكيات التي يجب أن يقوم بها.

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تردد قناة براعم الأطفال على قمر سهيل سات

هذا وتعمل قناة براعم الأطفال بشكل مجاني على قمر سهيل سات، وتعمل القناة على مدار الأربع والعشرين ساعة بأفضل التقنيات المتاحة لجذب المتابع والمشاهد، وتقديم أفضل البرامج والأفلام الكرتونية المميزة للمتابع، ويمكنك ضبط إشارة القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعي تردد القناة معامل التصحيح معدل الترميز الاستقطاب
قمر صناعي سهيل سات 11390 3/2 27500 أفقي
ندى أحمد محمد

أسمي ندي أحمد محمد عمري 3 سنة خريجة ليسانس من جامعة القاهرة .. أحب السفر وتداول العملات الرقمية


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