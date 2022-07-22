تردد قناة الأسطورة الجديد 2022 لبث المباريات

يبحث العديد من المشاهدين ومتابعين كرة القدم في الوطن العربي عن تردد قناة الأسطورة الجديد، وذلك من أجل مشاهدة المباريات الجديدة والحصرية حول العالم العربي والأجنبي، وتعتبر قناة الأسطورة هي واحدة من القنوات الفضائية المميزة والتي تنال نسبة مشاهدة عالية حيث أن تحصل على حق بث المباريات المهمة بالإضافة إلى إذاعة أحدث البرامج والأعمال الدرامية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الأسطورة الجديد على النايل سات 2022.

قناة الأسطورة

تعتبر قناة الأسطورة هي واحدة من أشهر وأهم القنوات الفضائية حيث أنها تقوم ببث المباريات والبرامج وأحدث الأفلام المشوقة والحصرية في المسارح ودور السينما على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشويش، ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق قناة الأسطورة سنة 2016 ونالت على نسب إعجاب ومشاهدات عالية جدا من خلال الإثارة والتشويق، وتتميز قناة الأسطورة أنها قناة مجانية تماماً ولا تحتاج إلى أي اشتراكات.

تردد قناة الأسطورة الجديد

تردد القناة على النايل سات:

⭐ القمر الصناعي نايل سات 7.0º W ⭐ التردد 11179 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

البث المباشر لقناة الأسطورة

وفرت قناة الأسطورة بث مباشر عن طريق الإنترنت ليتمكن كافة المشاهدين والمتابعين من متابعة أحدث الأفلام والمباريات ويمكن مشاهدة القناة من خلال الرابط التالي: https://live.livehd7.tv/

كما يمكن الدخول إلى الموقع الخاص بقناة الأسطورة والتعرف على أحدث البرامج والمباريات من خلال الرابط التالي: https://www.ostora.tv/new4.8/

قناة الأسطورة لبث المباريات

توفر قناة الأسطورة قسم خاص بعشاق المباريات العالمية والعربية، كما تقوم بتغطية الأحداث الأوربية بشكل حصري ويوجد قسم في الموقع خاص بالسيرة الذاتية لدى جميع اللاعبين في الموقع في حالة أن قد فاتتك مباراة ما يمكنك مشاهدتها على موقع الأسطورة لبث المباريات لايف tv مسجلة بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود ملخصات لجميع مباريات اليوم بعد انتهاء اللقاءات، كما يمكن متابعة أفضل المباريات للدوري الآسيوي والأوروبي ومباريات المغرب العربي وتونس والجزائر وغيرها.

خطوات تحميل برنامج الأسطورة برابط مباشر مجانا للموبايل

يمكن تحميل برنامج الأسطورة من خلال الخطوات التالية