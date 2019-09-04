تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات| بطولة غرب آسيا

تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات التى تنقل على شاشتها الدوري الأردني وكأس الملك والدوري السعودي والعديد من الأحداث الرياضية والبطولات التى تهم عشاق ومحبى كرة القدم وهى من أهم القنوات الرياضية على التلفزيون الأردنى ويبحث عنها الكثيرمن عشاق ومحبى الساحرة المستديرة وهى قناة مجانية مفتوحة على الفضائيات تبث مبارياتها فى جميع دول العالم، ولذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير التردد الجديد لقناة الأردن الرياضية.







تعد قناة الأردن الرياضية من أشهر القنوات الرياضية العربية فى جميع أنحاء الوطن العربى التى تقدم محتوى رياضى متميز وتعرض العديد من البرامج المتميزة واستوديوهات تحليلية وكما تعرض العديد من الأحداث الرياضية الهامة التى تبث على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش بأفضل صورة رائعة وأحسن صوت بأحدث التقنيات بجودة HD.







تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019

نقدم إليكم تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في الجدول التالي: رابط البث المباشر لقناة الأردن الرياضية







تردد قناة الأردن على النايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح 12398 رأسى 27500 5/6







تردد قناة الأردن على عرب سات

التردد 12054 رأسى معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

قناة الآردن الرياضية

اكتسب قناة الأردن الرياضية شهرة كبيرة وهى من أهم القنوات الرياضية المتخصصة فى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص والتى تعرض أهم الأحداث الرياضية أول بأول فضلاً الأخبار الرياضية الأردنية لمختلف الألعاب الرياضية، ومن أشهر برامجها:

برنامج صباح الرياضة

برنامج أون لاين

برنامج صدى الجماهير

برنامج نوادينا

برنامج ميادين رياضية

برنامج المجلة الرياضية