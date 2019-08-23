تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport HD 3 الرياضية | “مُحدث أغسطس 2019” الناقلة مباريات بطولات الدوري الأوروبي

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية وهي قنوات كرواتية رياضية بتم بثها من خلال القمر الصناعي يوتيل سات، موقع مداري 16 درجة شرق، تعمل على نفس المستوى المداري لقنوات بي ان سبورتس، لاقتراب قمر يوتيلسات من قمر الهوت بيرد، مما يجعل من السهل الحصول على تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية وشاهدة بث مباريات وبطولات يتم بثها على الهوت بيرد، وتقوم ببثها نجانا على قنواتها، مما يرفع البحث عليها مع اقتراب كل بطولة.

ويكون من السهل عليها استقبال بث بطولات بلاد شمال إفريقيا وأوروبا، حيث قامت ببث مباريات دوري أبطال إفريقيا وتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018، كما تقوم ببث مباشر مجاني وحصري لمباريات دوري أبطال إوروبا، حيث لا تحتاج لفك التشفير لها ويمكنك استقبالها بسهولة باتباع الطرق التي سنبينها لكم.

تردد قناة Arena Sport على القمر يوتيلسات

مصدر القناة: كرواتيا

لغة البث: كرواتي

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat W2 16 شرقا 11595 أفقي 30000 3/4 ناجرافيشن

تردد قناة أيرينا Arena Sport الرياضية على القمر يوتيلسات

قناة القمر التردد معدل التصحيح إرينا سبورت يوتيلسات 11512 30000

تردد قناة أرينا سبورت على القمر هيلاس سات

قناة القمر التردد معدل التصحيح أرينا سبورت هيلاس سات 11135 30000

ترددات باقة قنوات أرينا سبورت الرياضية الكرواتية

وتنقل قنوات أرينا سبورت الكرواتية على القمر الصناعي يوتلسات 16 – Eutelsat 16 على الموقع المداري 16 درجة شرق، وهو ملاصق للقمر الأوروبي هوت بيرد وسهل الاستقبال حيث تشمل تغطيته مصر وشمال أفريقيا، وتبث القنوات الكرواتية بنظام فائق الجودة HD.

القمر الصناعي: Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000 .

القمر الصناعي Eutelsat 16A @ 16° East . 11678 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11595 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11512 30000 H

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport

تبث قنوات أرينا سبورت الصربية على القمر الصناعي هيلاس سات – Hellas Sat على الموقع المداري 39 درجة شرق، وهو أيضا سهل الاستقبال بأطباق صغيرة والقنوات تعمل بثبات على الشيرنج وتبث بالنظام العادي.

القمر الصناعي: Hellas Sat 2 @ 39° East .

الترددات: 11135 V والترميز 30000 .

وقد أعلنت القناة بثها لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا، ومباريات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018 مجانا على شاشاتها.

يتابع عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية القنوات الرياضية المصرية والعربية وأيضا القنوات الأوربية الناقلة للدوريات الأوربية مثل الدوري الأسباني والدوري الانجليزي وأيضا دوري أبطال أفريقيا وغيرها من الدوريات التي يشارك فيه عدد من اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج كالنجم والمصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادى روما الإيطالي وأيضا نجم الأهلي رمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين الموهوبين، حيث يسعى الجماهير المصرية وغيرها متابعة القنوات المجانية الناقلة لتلك الدوريات والتي عليها حقوق بث حصرية لقنوات الجزيرة الرياضية فقط في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخري، ولكن نجد أن هناك عدد من الدول يتم نقل تلك الدوريات عبر قنواتها المباشرة دون تشفير أو فرض رسوم على مشاهدتها.

البطولات التي يتم نقلها على تردد قنوات أرينا سبور، تعلن دائما بالنقل عبر شاشاتها للعديد من البطولات الكبرى والهامة، وكذلك دوريات الدوري الفرنسي وأيضا الدوري الانجليزي والبرازيلي والدوري الأرجنتيني إلى الدوري الصربي والكرواتي وتقوم بإعلان عن نقل دوري الأوربي ودوري الأبطال وبطولة كوبا أمريكا للأندية.

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وتعد قناة أرينا سبورت من أهم القنوات التي تنقل العديد من المباريات المشفرة بالكثير من البطولات والدوريات الكبرى، كالبطولات القارية من كأس أمم وكأس أبطال دوري أفريقي وأوروبي وأسيوي، وأيضا مباريات كأس العالم، وهذه القناة من اهم القنوات التي تقوم بنقل العديد من الدوريات الأوروبية الشهيرة مجاناً بدون تشفير وذلك عن طريق الشيرنج.

تردد قنوات أرينا سبورت Arena Sport ، وقناة أرينا سبورت محل اهتمام وبحث من العديد من المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة من المصريين والعرب، خاصة الباحثين عن القنوات المجانية الناقلة للعديد من البطولات العالمية، وكذلك الدوريات الأوروبية المجانية، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار الاشتراكات في القنوات المشفرة خلال الفترة الأخيرة السابقة، وتتكون باقة قنوات أرينا سبورت من 6 قنوات كرواتية وأيضا 5 قنوات صربية وقناة بوسنية وأيضا قناة سلوفاك.

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