تردد قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport HD عبر قمر أوروبي
تردد قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport HD
في التقرير التالي، نقدم الرياضية Arena sport HD تردد قناة ارينا سبورت لتنزيلها عبر القمر الصناعي في قائمة القنوات بالريسيفر.
اسم القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
يوتلسات
11512
30000
أفقي (H)
يوتلسات
11595
30000
أفقي (H)
يوتلسات
11678
30000
أفقي (H)
قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport
وعن مجموعة قنوات ارينا سبورت، هي ” ARENA SPORT BIH، ARENA SPORT 1، ARENA SPORT 2، ARENA SPORT 3، ARENA SPORT 4، ARENA SPORT 5“. وتبث Arena Sports Croatia مباريات MAXtv Prva Liga وأبطال UEFA ودوري أوروبا، ومنذ عام 2014، Formula One، لأول مرة عبر قناة رياضة سباق السيارات Max GP ، ومنذ عام 2015 على قنوات Arena Sport العادية، بالإضافة إلى ذلك تقارير وغيرها من بطولات الدوري لكرة القدم وكذلك في صربيا.
- لدى تلك مجموعة القنوات حقوق بث العديد من الدوريات “الأسباني والإنجليزي والفرنسي والكرواتي والاسترالي والتشيكي والبرازيلي”.
- و Arena Sport هي قناة رياضية تبث على القمر البلغاري بالموقع المداري 1.9 شرق، القريب من نايل سات لذلك يمكن التقاطه بالدول العربية والقمر اليونانى هيلاس سات بالموقع المداري 39 شرقا.
- وتضم باقة قنوات ارينا سبورت الصربية خمسة قنوات رياضية تبث على القمرين البلغاري وهيلاس سات، ويكون البث المباشر باللغة الصربية.