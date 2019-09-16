تردد قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport HD عبر قمر أوروبي

قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport HD هي شبكة مكونة من مجموعة قنوات رياضية تهتم ببث كافة البطولات الرياضية والمباريات ذات الأهمية، لذلك نقدم في التقرير التالي تردد قناة ارينا سبورت أمام جميع عشاق الرياضة خاصة لمتابعة الأحداث الرياضية التي يشارك بها الفرعون المصري محمد صلاح خلال تواجده ومشاركته بالدوري الإنجليزي مع ناديه ليفربول، ومن أجل ذلك نقدم تردد الرياضية Arena sport HD قناة ارينا سبورت عبر القمر الصناعي يوتلسات، بسهولة ويسر أمام جميع المشجعين.







مجموعة قنوات ارينا سبورت هي شبكة تلفزيونية يوغسلافية مدفوعة الأجر مملوكة لشركة Telekom Srbija . حيث تتألف Arena sport HD من 5 قنوات تلفزيونية وتشمل منطقة التغطية البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا.







تردد قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport HD في التقرير التالي، نقدم الرياضية Arena sport HD تردد قناة ارينا سبورت لتنزيلها عبر القمر الصناعي في قائمة القنوات بالريسيفر. اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 11512 30000 أفقي (H) يوتلسات 11595 30000 أفقي (H) يوتلسات 11678 30000 أفقي (H) قناة ارينا سبورت الرياضية Arena sport وعن مجموعة قنوات ارينا سبورت، هي ” ARENA SPORT BIH، ARENA SPORT 1، ARENA SPORT 2، ARENA SPORT 3، ARENA SPORT 4، ARENA SPORT 5“. وتبث Arena Sports Croatia مباريات MAXtv Prva Liga وأبطال UEFA ودوري أوروبا، ومنذ عام 2014، Formula One، لأول مرة عبر قناة رياضة سباق السيارات Max GP ، ومنذ عام 2015 على قنوات Arena Sport العادية، بالإضافة إلى ذلك تقارير وغيرها من بطولات الدوري لكرة القدم وكذلك في صربيا. لدى تلك مجموعة القنوات حقوق بث العديد من الدوريات “الأسباني والإنجليزي والفرنسي والكرواتي والاسترالي والتشيكي والبرازيلي”. و Arena Sport هي قناة رياضية تبث على القمر البلغاري بالموقع المداري 1.9 شرق، القريب من نايل سات لذلك يمكن التقاطه بالدول العربية والقمر اليونانى هيلاس سات بالموقع المداري 39 شرقا. وتضم باقة قنوات ارينا سبورت الصربية خمسة قنوات رياضية تبث على القمرين البلغاري وهيلاس سات، ويكون البث المباشر باللغة الصربية .

