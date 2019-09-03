تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD .. سبتمبر 2019 الناقلة كبرى البطولات العربية والعالمية على نايل سات .. عرب سات .. هوت بيرد

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi Sports هي ضمن القنوات العربية الأكبر في كرة القدم، يتابعها الملايين من عشاق الكرة العربية والمباريات والبطولات العربية الكبرى، قامت ببث مباريات من الدوري الخليجي، ومباريات من الفرق المصرية، التي تمت إقامتها على الأراضي الإماراتية، وتقوم الآن ببث مباشر وحصري لمباريات البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة 2018، وبسبب تفوق القناة وبرامجها المتميزة يتابعها الملايين من الجماهير العربية على مستوى العالم العربي.







وتقوم القناة ببث المباريات عليها بخاصية اتش دي، الخاصية الأعلى في النقاء، لمشاهدة أفضل، وتقوم باستوديوهاتها التحليلية بتحليل أداء اللاعبين في كل مباراة، مع أشهر الإعلاميين العربي والخليجيين وأفضل المحللين الفنيين لتحليل المباريات، قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم بالبث على الأقمار الثلاث، نايل سات، عرب سات، وقمر الهوت بيرد، لضمان تغطية أكبر للمباريات على مستوى العالم العربي والمتابعين العرب في جميع أنحاء العالم.







القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 12226 افقي 27500 3/4 النايل سات 12467 افقي 27500 3/2 العرب سات 11804 افقي 27500 3/4 الهوت بيرد 11747 افقي 27500 3/4

وعلى هذا فيتابع محبي ومتابعي البطولة العربية للأندية ترددات القناة على الأقمار الفضائية، كما يتابعوا رابط الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي1 للتعرف على أحدث الأخبار والفيديوهات الحصرية التي تتميز بها القناة بشكل حصري













دوري الخليج العربي النجوم.. الجماهير.. الإثارةجميعها عوامل حاضرة في دورينا هذا الموسم..#دوري_الخليج_العربي في موسمه الجديد على #أبوظبي_الرياضية Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

وللتعرف على رابط البث المباشر للقناة لمتابعة جميع المباريات، مباريات البطولة العربية للأندية أون لاين،

برامج قنوات أبو ظبي الرياضية

برنامج خاص لبث مباريات كاس كرة القدم الإيطالي. برنامج أبو ظبي اليوم. بطولة الخليج لكرة السلة. برنامج عالم الرياضيات القتالية. برنامج أسرار الرياضة. برنامج الرياضة حول العالم برنامج مباريات دوري الخليج العربي.

تردد قنوات أبوطبي الرياضية الكاملة 1-2-3-4-5-6 ad sport

اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات أبوطبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات أبوظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الإمارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الإمارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي

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وقد تأسست مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية في عام 1998، وتكون قناة أبو ظبي الرياضية أحد القنوات الرياضية الأربعة، التي تتخصص في البث المباشر لمباريات كرة القدم، لبث مباريات الدوري الإماراتي وكذلك الدوري الانجليزي”البريمليدج”، إلا أن مجموعة قنوات بي ان سبورتس استحوذت عليه فيما بعد بشكل حصري.

تحتوي قناة أبو ظبي الرياضية، على قناتين مفتوحتين وتنقل من خلالهما المباريات الودية، وقنوات مشفرة لنقل المباريات الهامة HD، يمكن مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية، بعد ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديكم، والاستمتاع بمشاهدة المباريات المجانية المميزة.