تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport
تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport
تقنية

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport | سبتمبر 2019 .. الناقلة مباريات البطولات العربية .. على قمر نايل سات – عرب سات – هوت بيرد

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport وكذلك ترددات قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات والعرب سات، والتي يحرص على متابعة هذه القنوات عشاق الرياضة العربية خاصة الساحرة المستديرة كرة القدم، وأيضا متابعي البطولة العربية للأندية، جميع قنوات ابو ظبي الرياضية، والتي تقوم بالفترة الحالية ببث حصري لجميع مباريات البطولة العربية للأندية،  حيث تعتبر القناة، ضمن مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الأربعة، من أكبر وأشهر وأعلى القنوات الرياضية مشاهدة ومتابعة على مستوى العالم العربي، تقوم ببث جميع مباريات الدوري الإماراتي، والمباريات التي تقام بملاعب دولة الإمارات، وكافة المباريات العربية الكبيرة والهامة.



وقد تأسست مجموعة قنوات ابو ظبي للإعلام في 1968، وتقوم ببث البرامج والمسلسلات، والقنوات الإخبارية، لنقل الأخبار العربية والإماراتية، وقنوات الرياضة، 4 قنوات رياضية، لنقل المباريات العربية الحصرية،على قمر نايل سات المصري، وقمر عرب سات، بدر 6، والقمر الأوروبي هوت بيرد.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport





دوري الخليج العربي

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Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport



تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport
تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport

هي أحد القنوات الرياضية الإماراتية المتميزة، ذات الشعبية العالية والمتابعة المستمرة، وتقوم ببث مباشر لمباريات البطولة العربية للأندية بالتوالي، بين قنوات أبو ظبي ال 6، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة للمباريات في البطولة، ومن خلال الصفحة الرسمية للقنوات يمكنكم متابعة أخبار القناة والمباريات، كما تقوم القنوات بعمل بث مباشر حصري على الإنترنيت، مشاهدة متواصلة بدون فواصل، عبر رابط البث المباشر للقناة.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية

القناةتردد القناةالقمر الصناعيمعامل تصحيح الخطأالقطبيةمعدل الترميز
أبوطبي الرياضية HD112467نايل سات3/4H27500
أبوطبي الرياضية HD212467نايل سات3/4H27500
أبوطبي الرياضية12226نايل سات2/3H27500
أبوطبي الرياضية12226نايل سات2/3H27500
القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالقطبيةمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات1246727500(h)2/3
نايل سات1222627500(h)3/4
عرب سات1180427500(h)3/4
هوت بيرد1174727500(h)3/4
ياه سات1193827500(h)5/6

برامج قنوات ابو ظبي الرياضية

  1. برنامج خاص يقوم ببث مباريات كاس كرة القدم الإيطالية.
  2. برنامج أبو ظبي اليوم.
  3. البطولة الخليجية لكرة السلة.
  4. برنامج عالم الرياضات القتالية.
  5. برنامج أسرار الرياضة.
  6. برنامج الرياضة حول العالم
  7.  مباريات دوري الخليج العربي.
  8. برامج واستوديوهات تحليلية على الهواء مباشرة لمباريات البطولة العربية للأندية.

تردد قنوات ابو ظبى الرياضية الكاملة 1-2-3-4-5-6 ad sport

اسم القناة / القمرالتردد والاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات11938 عمودي (V)3/4
ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات12226 أفقي3/4
ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الإمارات على النايل سات11823 عمودي3/4
أبو ظبي الإمارات على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على النايل سات12226 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات12226 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات12226 أفقي

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وقد تأسست مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية في عام 1998، وتكون قناة أبو ظبي الرياضية أحد القنوات الرياضية الأربعة، التي تتخصص في البث المباشر لمباريات كرة القدم، لبث مباريات الدوري الإماراتي وكذلك الدوري الانجليزي”البريمليدج”، إلا أن مجموعة قنوات بي ان سبورتس استحوذت عليه فيما بعد بشكل حصري.

قناة أبو ظبي الرياضية، هي إحدى باقة القنوات الرياضية المملوكة لمؤسسة أبو ظبي للإعلام والتي تم انطلاقها عام 2007 لتكون من كبريات المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها فروع في العديد من عواصم بلاد العام هي القاهرة ودبي وواشنطن.

باقة قنوات أبو ظبي من القنوات المفتوحة والمشفرة، والتي تعتبر في مصاف أعلى القنوات العربية متابعة ومشاهدة على مستوى جميع القنوات الدرامية والترفيهية والرياضية والثقافية، ولها شعبية مرتفعة في العالم العربي والعالم بأكمله، تابعوا قنوات أبو ظبي على جميع الأقمار، نايل سات – عرب سات – ياه سات – هوت بيرد.

وتقوم مجموعة قنوات أبو ظبي جميعها، ببث مجاني، بدون اشتراكات، طوال 24 ساعة، على الأقمار نايل سات – عرب سات – هوت بيرد – ياه سات.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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