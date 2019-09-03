تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport | سبتمبر 2019 .. الناقلة مباريات البطولات العربية .. على قمر نايل سات – عرب سات – هوت بيرد

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport وكذلك ترددات قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات والعرب سات، والتي يحرص على متابعة هذه القنوات عشاق الرياضة العربية خاصة الساحرة المستديرة كرة القدم، وأيضا متابعي البطولة العربية للأندية، جميع قنوات ابو ظبي الرياضية، والتي تقوم بالفترة الحالية ببث حصري لجميع مباريات البطولة العربية للأندية، حيث تعتبر القناة، ضمن مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الأربعة، من أكبر وأشهر وأعلى القنوات الرياضية مشاهدة ومتابعة على مستوى العالم العربي، تقوم ببث جميع مباريات الدوري الإماراتي، والمباريات التي تقام بملاعب دولة الإمارات، وكافة المباريات العربية الكبيرة والهامة.







وقد تأسست مجموعة قنوات ابو ظبي للإعلام في 1968، وتقوم ببث البرامج والمسلسلات، والقنوات الإخبارية، لنقل الأخبار العربية والإماراتية، وقنوات الرياضة، 4 قنوات رياضية، لنقل المباريات العربية الحصرية،على قمر نايل سات المصري، وقمر عرب سات، بدر 6، والقمر الأوروبي هوت بيرد.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport













دوري الخليج العربي النجوم.. الجماهير.. الإثارةجميعها عوامل حاضرة في دورينا هذا الموسم..#دوري_الخليج_العربي في موسمه الجديد على #أبوظبي_الرياضية Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1-2-3-4-5-6 ad sport







هي أحد القنوات الرياضية الإماراتية المتميزة، ذات الشعبية العالية والمتابعة المستمرة، وتقوم ببث مباشر لمباريات البطولة العربية للأندية بالتوالي، بين قنوات أبو ظبي ال 6، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة للمباريات في البطولة، ومن خلال الصفحة الرسمية للقنوات يمكنكم متابعة أخبار القناة والمباريات، كما تقوم القنوات بعمل بث مباشر حصري على الإنترنيت، مشاهدة متواصلة بدون فواصل، عبر رابط البث المباشر للقناة.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية

القناة تردد القناة القمر الصناعي معامل تصحيح الخطأ القطبية معدل الترميز أبوطبي الرياضية HD1 12467 نايل سات 3/4 H 27500 أبوطبي الرياضية HD2 12467 نايل سات 3/4 H 27500 أبوطبي الرياضية 12226 نايل سات 2/3 H 27500 أبوطبي الرياضية 12226 نايل سات 2/3 H 27500

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12467 27500 (h) 2/3 نايل سات 12226 27500 (h) 3/4 عرب سات 11804 27500 (h) 3/4 هوت بيرد 11747 27500 (h) 3/4 ياه سات 11938 27500 (h) 5/6

برامج قنوات ابو ظبي الرياضية

برنامج خاص يقوم ببث مباريات كاس كرة القدم الإيطالية. برنامج أبو ظبي اليوم. البطولة الخليجية لكرة السلة. برنامج عالم الرياضات القتالية. برنامج أسرار الرياضة. برنامج الرياضة حول العالم مباريات دوري الخليج العربي. برامج واستوديوهات تحليلية على الهواء مباشرة لمباريات البطولة العربية للأندية.

تردد قنوات ابو ظبى الرياضية الكاملة 1-2-3-4-5-6 ad sport اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الإمارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الإمارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي

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وقد تأسست مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية في عام 1998، وتكون قناة أبو ظبي الرياضية أحد القنوات الرياضية الأربعة، التي تتخصص في البث المباشر لمباريات كرة القدم، لبث مباريات الدوري الإماراتي وكذلك الدوري الانجليزي”البريمليدج”، إلا أن مجموعة قنوات بي ان سبورتس استحوذت عليه فيما بعد بشكل حصري.

قناة أبو ظبي الرياضية، هي إحدى باقة القنوات الرياضية المملوكة لمؤسسة أبو ظبي للإعلام والتي تم انطلاقها عام 2007 لتكون من كبريات المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها فروع في العديد من عواصم بلاد العام هي القاهرة ودبي وواشنطن.

باقة قنوات أبو ظبي من القنوات المفتوحة والمشفرة، والتي تعتبر في مصاف أعلى القنوات العربية متابعة ومشاهدة على مستوى جميع القنوات الدرامية والترفيهية والرياضية والثقافية، ولها شعبية مرتفعة في العالم العربي والعالم بأكمله، تابعوا قنوات أبو ظبي على جميع الأقمار، نايل سات – عرب سات – ياه سات – هوت بيرد.

وتقوم مجموعة قنوات أبو ظبي جميعها، ببث مجاني، بدون اشتراكات، طوال 24 ساعة، على الأقمار نايل سات – عرب سات – هوت بيرد – ياه سات.