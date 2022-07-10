تقنية

تردد قناة ابو ظبى الرياضية لـ مشاهدة مباريات الدورى الإيطالى 2022/2023

علي عبد السلام

تعتبر مجموعة قنوات أبوظبى من القنوات الرائدة فى مجال الإعلام العربى حيث تتكون من اربعة قنوات يتم بثها مجانا بالإضافة الى قناة YAS وهى متخصصة فى للخيول و قناتين مشفرتين وتعد مجموعة أبوظبى الرياضية من المنصات الإعلامية التى لها باع فى بث المحافل الرياضية العالمية

الدوريات التى من المقرر بثها على قناة أبوظبى الرياضية

وتبث قناة أبو ظبي الرياضية الدوريات والبطولات في باقتها الرياضية بجانب الحصول على بث الدوري الإيطالي  يتم بث كأس إيطاليا والدوري الهولندي والدوري الأسترالي والدوري الأمريكي والدوري الإماراتي ودوري أبطال أسيا وكأس الأمم الآسيوية وكأس الاتحاد الاسيوي وكل بطولات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وايضا يتم بث جميع المباريات المتعلقة بنادي مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى وكأس كارباو وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا والمباريات الودية ولها حقوق بث قناة مانشستر سيتى وهناك مفاوضات مؤخرا لبث الدورى المصرى

اخر تحديث.. ترددات القنوات الرياضية على النايل سات لشهر مايو 2022

أحدث ترددات القنوات المفتوحة على النايل سات للعام الجديد 2022

تم الإعلان عن بث 15 مباراة تحضيرية للأندية الاوربية تبدأ من منتصف الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر القادم وتضم أندية ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وتشيلسى وريال مدريد وبرشلونة ويوفينتوس والميلان على قمر النايل سات على قنوات أبوظبي الرياضية

آليه بث الدورى الإيطالى على قناة أبوظبى الرياضية

تم الاعلان رسميا مؤخرا عن أن قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sport قد حصلت على حقوق بث الدوري الإيطالي Serie A لمدة ثلاث 3 مواسم مقابل 23 مليون دولار في الموسم الاول 25 مليون دولار في الموسم الثاني 31 مليون دولار في الموسم الثالث لكن من المرجح أن تقوم القنوات ببث الدوري مشفر عبر باقة OSN على النايلسات أو GoBX على عربسات أو تقوم القنوات بنقل الدورى داخل الإمارات فقط أسوة بما يحدث فى البطولات الآسيوية

تردد قناة أبو ظبى الرياضية

القمر التردد
عرب سات 11804 V 27500
ياها سات 12054 H 27500
نايل سات 12091 V 27500
هوت بيرد 11747 H 27500

وتسعى مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية لزيادة القنوات لاستيعاب وزيادة البث التلفزيوني من خلال منصتها وتطوير منظومتها الإعلامية ويمكنكم متابعة قنوات أبو ظبي من خلال ترددات البث على الأقمار الصناعية لكل منطقة أو من خلال البث المباشر على الإنترنت من خلال رابط البث المباشر لقناة أبوظبى الرياضية

علي عبد السلام

مهندس مدني .. مُهتم بالكتابة في مجال الرياضة المحلية والعالمية أبرز هوياتي تغطية المباريات لحظة بلحظة، السفر، السيارات


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