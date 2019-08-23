تردد قناة إيرينا 3 hd Arena Sport الرياضية الصحيح أغسطس 2019 عبر يوتيلسات الناقلة بطولات أوروبا والبطولات العالمية الكبرى

تردد قناة إيرينا Arena Sport الرياضية يزداد البحث في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم، على تردد قناة أيرينا الرياضية الفضائية، على قمر يوتيلسات، تردد قناة إيرينا Arena Sport الرياضية هي القناة المجانية والناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الفترة الأخيرة، على الموقع المداري 16 درجة شرق، لذلك فالمكان والقمر الخاص به يمكنه بث مباريات مصر ومنطقة شمال إفريقيا أيضا، حيث يجاور قمر الهوت بيرد ويمكنه النقل عنه والتقاط البث.

وارتفع البحث عن القناة بالفترة الأخيرة وذلك لإعلانها بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، ابتداء من دور 16، وأيضا لأنها مجانية، حيث تمتلك قنوات بي ان سبورتس الحقوق الحصرية للبث الفضائي وهي مشفرة، ولا يستطيع متابعة المباريات منها إلا من لدية اشتراك فيها، لذلك تأتي مجموعة قنوات إيرينا الفضائية الرياضية المجانية بديلا رائعا ومناسبا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة من جماهير الفريق الأهلي المصري والوداد المغربي على حد سواء.

هي قناة كرواتية، منها قنوات مشفرة ومجانية، ونعرض لكن في هذا المقال القنوات المجانية، والتي لها الشعبية الأكبر، وهي تبث من قمر يوتيلسات على الموقع المداري 16 درجة شرق، ولاقترابه من قمر الهوت بيرد يمكنه التقاط البث لبلدات مصر وشمال إفريقيا، وقد أعلنت في وقت سابق بثها المجاني لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ولهذه الأسباب ارتفع البحث مؤخرا عن قناة إيرينا الفضائية المجانية من العديد من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة Arena Sport على القمر يوتيلسات

مصدر القناة: كرواتيا

لغة البث: كرواتي

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat W2 16 شرقا 11595 أفقي 30000 3/4 ناجرافيشن

تردد قناة Arena Sport على القمر يوتيلسات

قناة القمر التردد معدل التصحيح إرينا سبورت يوتيلسات 11512 30000

تردد قناة أرينا سبورت على القمر هيلاس سات

قناة القمر التردد معدل التصحيح إرينا سبورت هيلاس سات 11135 30000

قنوات أرينا سبورت الكرواتية

وتنقل قنوات إرينا سبورت الكرواتية على القمر الصناعي يوتلسات 16 – Eutelsat 16 على الموقع المداري 16 درجة شرق، وهو ملاصق للقمر الأوروبي هوتبيرد وسهل الاستقبال حيث تشمل تغطيته مصر وشمال أفريقيا، وتبث القنوات الكرواتية بنظام فائق الجودة HD.

القمر الصناعي: Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000 .

القمر الصناعي Eutelsat 16A @ 16° East . 11678 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11595 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11512 30000 H

قنوات أرينا سبورت الصربية

تبث قنوات أرينا سبورت الصربية على القمر الصناعي هيلاس سات – Hellas Sat على الموقع المداري 39 درجة شرق، وهو أيضا سهل الاستقبال بأطباق صغيرة والقنوات تعمل بثبات على الشيرنج وتبث بالنظام العادي.

القمر الصناعي: Hellas Sat 2 @ 39° East .

الترددات: 11135 V والترميز 30000 .

القمر الصناعي: Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000 .

من الجدير بالذكر أن قنوات ارينا تتكون من باقة مميزة من العديد من القنوات، ويمكن استقبال هذه الباقة من القنوات بمصر والعديد من الدول العربية ودول شمال أفزيفيا وذلك عن طريق أطباق استقبال 100 سم إلى 120 سم، كما أن هذه الباقة تعمل عن طريق الشيرنج بثبات على معظم السيرفرات وكما تتميز بجودة عالية بنظام HD.

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من الجدير بالذكر أن قنوات ارينا تتكون من باقة مميزة من العديد من القنوات، ويمكن استقبال هذه الباقة من القنوات بمصر والعديد من الدول العربية ودول شمال أفزيفيا وذلك عن طريق أطباق استقبال 100 سم إلى 120 سم، كما أن هذه الباقة تعمل عن طريق الشيرنج بثبات على معظم السيرفرات وكما تتميز بجودة عالية بنظام HD.

ومن الجدير بالذكر أن قنوات ارينا تقوم ببث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا وكذلك مباريات الدوري الأسيوي والدوري الأوروبي، وتقوم ببث العديد مما سب بشكل مجاني، بالمشاركة مع قنوات بي ان سبورتس.

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