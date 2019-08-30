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تردد قناة إم بي سي مصر على نايل سات وموعد مشاهدة برنامج اللعيب لأحدث الأخبار الرياضية

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قناة إم بي سي مصر على نايل سات وموعد مشاهدة برنامج اللعيب لأحدث الأخبار الرياضية
تردد قناة mbc masr

تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات، تمكن من حصد ملايين المشاهدات في فتره قصيرة جدا يرجع ذلك لما تتميز به قناة mbc masr من برامج حصريه تعرض علي شاشتها، انطلقت قناة إم بي سي مصر منذ حوالي ستة أعوام وقد تمكن تردد قناة إم بي سي مصر في تلك الفترة القصيرة الحصول علي الكثير من المشاهدات، تابعونا لتتعرفوا علي أحدث ترددات قناة إم بي سي مصر مع إيضاح لأشهر برامج القناة.

تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات
تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات

قناة إم بي سي مصر.

تتبع قناة إم بي سي مصر مجموعه قنوات إم بي سي السعودية، تم تخصيص القناة في بدايتها لمناقشة أحوال المجتمع المصري وعرض أهم الأخبار التي ترد علي الساحة المصرية، وكان لذلك بطبيعة الحال تأثير لا يمكن إغفاله علي تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات، فهذا الاهتمام بالشأن المصري وضع تردد القناة في محط اهتمام كل المصريين وساعد بصورة كبيرة على انتشار القناة.

تردد قناة إم بي سي مصر.

نقدم لكل متابعينا علي موقع نجوم مصريه التردد الأخير لقناة إم بي سي مصر mbc masr علي نايل سات في الجدول التالي.

القمرالترددمعامل تصحيح الخطأالقطبيةمعدل الترميز
نايل سات120155/6V27500

كل ما عليكم الآن متابعينا الكرام استقبال وضبط تردد قناة إم بي سي مصر الجديد للتمتع بكل ما تعرضه من برامج مميزه.

قناة mbc masr.

كما ذكرنا في السابق فقد تمتعت قناة إم بي سي مصر بالكثير من الجماهيرية في الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى اهتمام القناة بتقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تهم قطاع كبير من المتابعين، ومن أشهر برامج القناة برنامج يحدث في مصر، وبرنامج مسرح مصر، وبرنامج الشيف حسن، والبرنامج الكوميدي فيس أبوك، كما تعرض القناة حاليا عدد من المسلسلات المصرية المميزة مثل مسلسل فوق مستوى الشبهات، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم.

تردد mbc masr
تردد mbc masr

برنامج يحدث في مصر عبر تردد قناة إم بي سي مصر.

وهوا برنامج سياسي  بحت يتناول بالبحث كافه القضايا والأفكار السياسية المطروحة في الشارع المصري، ويهدف البرنامج لإعطاء تقييمات وأراء حول ما يجري من قضايا سياسيه في مصر، وقد ساعد تواجد هذا البرنامج بشده في رفع تصنيف تردد قناة إم بي سي مصر بين ترددات القنوات المهتمة بالشأن المصري، يقدم البرنامج الإعلامي شريف عامر، أما عن مواعيد عرضة فتقدم قناة Mbc misr البرنامج يوميا في تمام  الساعة التاسعة مساءا.

جدول برامج قناة إم بي سي مصر اليوم.

أخيرا متابعينا الكرام نقدم لكم في الآن جدول البرامج المقدمة علي تردد قناة إم بي سي مصر اليوم بتوقيت مصر من خلال الجدول التالي.

يحدث في مصر11:33pm
اللعيب12:27am
Wipeout01:42am
صلاة الجمعة02:54am
قصص الآيات في القرآن03:34am
اللهم تقبل04:07am
عشم إبليس04:54am
عشم إبليس05:36am
عشم إبليس06:15am
عشم إبليس06:53am
عشم إبليس07:25am
عشم إبليس07:57am
عشم إبليس08:32am
الجمعة في مصر09:00am
وش السعد11:00am
تحدي الخوف12:02pm
الحكاية01:00pm
عايز أتجوز02:30pm
اللعيب03:00pm
وش السعد04:15pm
الجمعة في مصر06:04pm
رسايل07:57pm
رسايل08:29pm
رسايل09:05pm
رسايل09:37pm
اللهم تقبل10:09pm
تحدي الخوف10:56pm
الحكاية11:57pm

لم يتبقى لنا سوي التذكير بأنه في حال واجهتكم أي مشكلات بخصوص تردد قناة إم بي سي مصر السابق بيانه برجاء ترك تعليق أسفل المقال فورا.

 

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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