تردد قناة إم بي سي مصر على نايل سات وموعد مشاهدة برنامج اللعيب لأحدث الأخبار الرياضية

تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات، تمكن من حصد ملايين المشاهدات في فتره قصيرة جدا يرجع ذلك لما تتميز به قناة mbc masr من برامج حصريه تعرض علي شاشتها، انطلقت قناة إم بي سي مصر منذ حوالي ستة أعوام وقد تمكن تردد قناة إم بي سي مصر في تلك الفترة القصيرة الحصول علي الكثير من المشاهدات، تابعونا لتتعرفوا علي أحدث ترددات قناة إم بي سي مصر مع إيضاح لأشهر برامج القناة.

قناة إم بي سي مصر.

تتبع قناة إم بي سي مصر مجموعه قنوات إم بي سي السعودية، تم تخصيص القناة في بدايتها لمناقشة أحوال المجتمع المصري وعرض أهم الأخبار التي ترد علي الساحة المصرية، وكان لذلك بطبيعة الحال تأثير لا يمكن إغفاله علي تردد قناة إم بي سي مصر علي نايل سات، فهذا الاهتمام بالشأن المصري وضع تردد القناة في محط اهتمام كل المصريين وساعد بصورة كبيرة على انتشار القناة.

تردد قناة إم بي سي مصر.

نقدم لكل متابعينا علي موقع نجوم مصريه التردد الأخير لقناة إم بي سي مصر mbc masr علي نايل سات في الجدول التالي.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ القطبية معدل الترميز نايل سات 12015 5/6 V 27500

كل ما عليكم الآن متابعينا الكرام استقبال وضبط تردد قناة إم بي سي مصر الجديد للتمتع بكل ما تعرضه من برامج مميزه.

قناة mbc masr.

كما ذكرنا في السابق فقد تمتعت قناة إم بي سي مصر بالكثير من الجماهيرية في الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى اهتمام القناة بتقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تهم قطاع كبير من المتابعين، ومن أشهر برامج القناة برنامج يحدث في مصر، وبرنامج مسرح مصر، وبرنامج الشيف حسن، والبرنامج الكوميدي فيس أبوك، كما تعرض القناة حاليا عدد من المسلسلات المصرية المميزة مثل مسلسل فوق مستوى الشبهات، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم.

برنامج يحدث في مصر عبر تردد قناة إم بي سي مصر.

وهوا برنامج سياسي بحت يتناول بالبحث كافه القضايا والأفكار السياسية المطروحة في الشارع المصري، ويهدف البرنامج لإعطاء تقييمات وأراء حول ما يجري من قضايا سياسيه في مصر، وقد ساعد تواجد هذا البرنامج بشده في رفع تصنيف تردد قناة إم بي سي مصر بين ترددات القنوات المهتمة بالشأن المصري، يقدم البرنامج الإعلامي شريف عامر، أما عن مواعيد عرضة فتقدم قناة Mbc misr البرنامج يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءا.

جدول برامج قناة إم بي سي مصر اليوم.

أخيرا متابعينا الكرام نقدم لكم في الآن جدول البرامج المقدمة علي تردد قناة إم بي سي مصر اليوم بتوقيت مصر من خلال الجدول التالي.

يحدث في مصر 11:33pm اللعيب 12:27am Wipeout 01:42am صلاة الجمعة 02:54am قصص الآيات في القرآن 03:34am اللهم تقبل 04:07am عشم إبليس 04:54am عشم إبليس 05:36am عشم إبليس 06:15am عشم إبليس 06:53am عشم إبليس 07:25am عشم إبليس 07:57am عشم إبليس 08:32am الجمعة في مصر 09:00am وش السعد 11:00am تحدي الخوف 12:02pm الحكاية 01:00pm عايز أتجوز 02:30pm اللعيب 03:00pm وش السعد 04:15pm الجمعة في مصر 06:04pm رسايل 07:57pm رسايل 08:29pm رسايل 09:05pm رسايل 09:37pm اللهم تقبل 10:09pm تحدي الخوف 10:56pm الحكاية 11:57pm

لم يتبقى لنا سوي التذكير بأنه في حال واجهتكم أي مشكلات بخصوص تردد قناة إم بي سي مصر السابق بيانه برجاء ترك تعليق أسفل المقال فورا.