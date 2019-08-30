تردد قناة إم بي سي ماكس 2019 على نايل سات وموعد مشاهدة فيلم Barefoot اليوم

تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد 2018 MBC MAX بات من أكثر الترددات أهمية في الشرق الأوسط تتبع قناة إم بي سي ماكس مجموعه قنوات mbc وقد تخصصت قناة إم بي سي ماكس في تقديم الأفلام الأجنبية المترجمة فقط، وقد حصلت التردد الجديد لقناة إم بي سي ماكس 2019 علي الكثير من الاهتمام مع مرور الوقت لتميز الأفلام المعروضة علي القناة.

تحظى الأفلام الأجنبية بحب كبير و شعبية عاليه في الوطن العربي وهوا ما أدي إلي انتشار تردد قناة إم بي سي ماكس 2018 MBC MAX الجديد، ونقدم لكم أعزائنا المتابعين في هذا الموضوع التردد الجديد لقناة إم بي سي ماكس كل الأقمار

ترسل قناة إم بي سي ماكس برامجها وأفلامها من خلال ثلاث أقمار صناعية لتقدم تغطيه كاملة لكل متابعيها في الدول المختلفة، ونستعرض سويا جميع ترددات قناة mbc MAX إم بي سي ماكس في كل تلك الأقمار.

تردد قناة إم بي سي ماكس نايل سات.

القمر التردد القطبية الترميز الخطأ نايل سات 11559 V 27500 3/4

تردد قناة إم بي سي ماكس عرب سات.

القمر التردد القطبية الترميز الخطأ عربسات 11270 V 27500 3/4

تردد قناة إم بي سي ماكس علي يوتلسات.

القمر التردد القطبية الترميز الخطأ عربسات 11470 V 27500 3/4

في حال عدم نجاح أي تردد من الترددات السابقة لقناة إم بي سي ماكس يرجي تجربة تردد أخر، حيث أن هذه الترددات تعمل علي حسب المنطقة التي تتواجدون فيها.

تردد قناة إم بي سي ماكس بعد التعديل.

كما سبق وذكرنا انتماء قناة إم بي سي ماكس لمجموعه قنوات إم بي سي، و من المعروف عن مجموعه mbc سعيها الدائم عن التطوير والتغير، فمنذ عده أشهر تم تعديل تردد جميع قنوات إم بي سي ومن بينها تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد، و كان هذا التعديل بهدف إضافة مجموعه من التقنيات الحديثة للقناة مثل إرسال صوره عاليه الجودة بتكنولوجيا اتش دي، التطور والبحث عن التميز الذي تتصف به قناة mbc max أعطي أهمية كبيره تردد قناة إم بي سي ماكس 2019 الجديد.

MBC MAX.

تعرض قناة إم بي سي ماكس mbc MAX عبر ترددها الجديد الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها، مثل أفلام الكوميديا و أفلام الأكشن، وأفلام الرومانسية، وأفلام الخيال العلمي، فلا تختص القناة بتقديم نوع معين من الأفلام مثل غيرها من القنوات ومما لا شك فيه أن التنوع في الأفلام المقدمة علي القناة يعطي تردد قناة إم بي سي ماكس أفضليه لدي المشاهد العربي.

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جدول أفلام قناة إم بي سي ماكس يوما الجمعة 8 يونيو.

تتميز إم بي سي ماكس دائما بأفلامها المميز’ التي تساهم طوال الوقت في أكتسابها لثقة متابعيها وجبهم، ونقدم لكم اليوم جدول بمواعيد الأفلام والبرامج المقدمة عبر تردد قناة إم بي سي ماكس ليوم اسبت الموافق 26 مايو لتتمتعوا بكل ما تعرضه من أفلام أجنبية مميزه.

Barefoot 11:00pm Enemy 12:30am Gone 02:00am Hollywood Buzz 03:34am Cloudy with a Chance of Meatballs 04:00am Cloudy with a Chance of Meatballs 2 05:30am Films & Stars 07:09am Scott Pilgrim vs. the World 07:35am Entertainment Tonight 09:27am Zoolander 09:53am Zoolander 2 11:29am Action Zone 01:00pm London Boulevard 01:25pm Enemy 03:04pm Bronson 04:29pm Barefoot 05:59pm Hollywood Buzz 07:34pm Gone 07:59pm One Hour Photo 09:29pm Zoolander 10:59pm

قد انتهينا من تقديم تردد قناة mbc MAX لمن تواجهه أي مشاكل في ضبط واستقبال أي من الترددات السابقة للقناة يرجي مراسلتنا فورا و سنعمل علي حل المشكلة، ونعدكم بتقديم أي تعديل أو تغير يحدث في تردد قناة إم بي سي ماكس حال حدوثة فورا.