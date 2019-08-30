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تردد قناة إم بي سي ماكس 2019 على نايل سات وموعد مشاهدة فيلم Barefoot اليوم

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قناة إم بي سي ماكس 2019 على نايل سات وموعد مشاهدة فيلم Barefoot اليوم
تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX 2018 علي عربسات ونايل سات ويوتلسات

تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد 2018 MBC MAX بات من أكثر الترددات أهمية في الشرق الأوسط تتبع قناة إم بي سي ماكس مجموعه قنوات mbc وقد تخصصت قناة إم بي سي ماكس في تقديم الأفلام الأجنبية المترجمة فقط، وقد حصلت التردد الجديد لقناة إم بي سي ماكس 2019 علي الكثير من الاهتمام مع مرور الوقت لتميز الأفلام المعروضة علي القناة.

تحظى الأفلام الأجنبية بحب كبير و شعبية عاليه في الوطن العربي وهوا ما أدي إلي انتشار تردد قناة إم بي سي ماكس 2018 MBC MAX الجديد، ونقدم لكم أعزائنا المتابعين في هذا الموضوع التردد الجديد لقناة إم بي سي ماكس كل الأقمار

ترسل قناة إم بي سي ماكس برامجها وأفلامها من خلال ثلاث أقمار صناعية لتقدم تغطيه كاملة لكل متابعيها في الدول المختلفة، ونستعرض سويا جميع ترددات قناة mbc MAX إم بي سي ماكس في كل تلك الأقمار.

تردد قناة إم بي سي ماكس نايل سات.

القمرالترددالقطبيةالترميزالخطأ
نايل سات11559V275003/4

تردد قناة إم بي سي ماكس عرب سات.

القمرالترددالقطبيةالترميزالخطأ
عربسات11270V275003/4

تردد قناة إم بي سي ماكس علي يوتلسات.

القمرالترددالقطبيةالترميزالخطأ
عربسات11470V275003/4

في حال عدم نجاح أي تردد من الترددات السابقة لقناة إم بي سي ماكس يرجي تجربة تردد أخر، حيث أن هذه الترددات تعمل علي حسب المنطقة التي تتواجدون فيها.

mbc max frequency
تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX 2018 علي عربسات ونايل سات ويوتلسات

تردد قناة إم بي سي ماكس بعد التعديل.

كما سبق وذكرنا انتماء قناة إم بي سي ماكس لمجموعه قنوات إم بي سي، و من المعروف عن مجموعه mbc سعيها الدائم عن التطوير والتغير، فمنذ عده أشهر تم تعديل تردد جميع قنوات إم بي سي ومن بينها تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد، و كان هذا التعديل بهدف إضافة مجموعه من التقنيات الحديثة للقناة مثل إرسال صوره عاليه الجودة بتكنولوجيا اتش دي، التطور والبحث عن التميز الذي تتصف به قناة mbc max أعطي أهمية كبيره تردد قناة إم بي سي ماكس 2019 الجديد.

MBC MAX.

تعرض قناة إم بي سي ماكس mbc MAX عبر ترددها الجديد الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها، مثل أفلام الكوميديا و أفلام الأكشن، وأفلام الرومانسية، وأفلام الخيال العلمي، فلا تختص القناة بتقديم نوع معين من الأفلام مثل غيرها من القنوات ومما لا شك فيه أن التنوع في الأفلام المقدمة علي القناة يعطي تردد قناة إم بي سي ماكس أفضليه لدي المشاهد العربي.

تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX 2018 علي عربسات ونايل سات ويوتلسات
mbc max frequency

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جدول أفلام قناة إم بي سي ماكس يوما الجمعة 8 يونيو.

تتميز إم بي سي ماكس دائما بأفلامها المميز’ التي تساهم طوال الوقت في أكتسابها لثقة متابعيها وجبهم، ونقدم لكم اليوم جدول بمواعيد الأفلام والبرامج المقدمة عبر تردد قناة إم بي سي ماكس ليوم اسبت الموافق 26 مايو لتتمتعوا بكل ما تعرضه من أفلام أجنبية مميزه.

Barefoot11:00pm
Enemy12:30am
Gone02:00am
Hollywood Buzz03:34am
Cloudy with a Chance of Meatballs04:00am
Cloudy with a Chance of Meatballs 205:30am
Films & Stars07:09am
Scott Pilgrim vs. the World07:35am
Entertainment Tonight09:27am
Zoolander09:53am
Zoolander 211:29am
Action Zone01:00pm
London Boulevard01:25pm
Enemy03:04pm
Bronson04:29pm
Barefoot05:59pm
Hollywood Buzz07:34pm
Gone07:59pm
One Hour Photo09:29pm
Zoolander10:59pm

قد انتهينا من تقديم تردد قناة mbc MAX لمن تواجهه أي مشاكل في ضبط واستقبال أي من الترددات السابقة للقناة يرجي مراسلتنا فورا و سنعمل علي حل المشكلة، ونعدكم بتقديم أي تعديل أو تغير يحدث في تردد قناة إم بي سي ماكس حال حدوثة فورا.

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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