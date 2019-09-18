تردد قناة إم بي سي عراق MBC IRAQ – الآن إستقبل تردد إم بي سي عراق الجديد 2019

لعل التردد الأكثر بحثاً في العراق الآن هو تردد قناة إم بي سي عراق، حيث نجد كافة العراقيون لديهم تطلع إلى قناة MBC IRAQ بشغف شديد، حيث مقرر أن يتم إطلاق تردد قناة إم بي سي العراق MBC IRAQ في يوم 17 فبراير 2019، وسوف يكون البث مستمر على مدار الـ 24 ساعة، ولكن سوف تخرج تلك القناة إلى النور في يوم 15 فبراير 2019، حيث مقرر أن يتم بث لـ الأمسية العراقية والتي يشترك بها الفنانيين، كاظم الساهر، وإلهام المدفعي.







وفي إطار ما يمثله ترد قناة إم بي سي العراق 2019 MBC IRAQ من أهمية بالغة لدى متابعينا الأعزاء، فسوف نقوم بإستعراض جميع ما يتعلق بـ تردد قناة إم بي سي عراق في ذلك المقال، ويضاف على هذا أبرز البرامج التي من المنتظر بثها على هذة القناة، فكونوا معنا.

متابعة كل ما هو جديد مازالت مستمرة بكم ومعكم لجميع ما يتعلق بـ تردد قناة إم بي سي العراق، ولعل البث التجريبي لها تم البدء فيه منذ يوم الجمعة السابقة الموافق 15-2-2019، على أن يكون البث الرسمي يوم السبت الموافق 17-2-2019 لتردد إم بي سي عراق، حيث أن إنطلاقة البث التجريبي جاء مع حفلة قام بإحيائها ألمع نجوم الغناء العربي وأولهم كاظم الساهر، متابعين معكم ولكم كل ما هو جديد كما قمنا بنقل جميع الترددات التي يمكن الحصول عليها لإستقبال تلك القناة والتمتع بما تقدمة من برامج مميزة.







تردد قناة إم بي سي عراق

تعتبر قناة إم بي سي عراق، أحد القنوات التليفزيونية المفتوحة التي تتبع مركز تليفزيون الشرق الأوسط، وهي تعد قناة منوعات تعمل على عرض عدد من البرامج المتنوعة التي تحتك بواقع الشارع في العراق، وتعتبر قناة إم بي سي عراق MBC IRAQ طفرة الإعلام العراقي ككل، فمن المقرر اليوم 15 فبراير الجاري أن يكتب لتلك القناة الإنطلاق الأول لها، حيث أن القناة سوف تعمل اليوم على بث أمسية غنائية يشترك بها كاظم الساهر، وإلهام المدفعي، وهذا بمناسبة مهرجان شتاء طنطورة الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية، في حين أن القناة سوف تقوم بالبث على مدار اليوم بدءً من يوم 17 فبراير 2019، ومن التبؤات أن تعمل هذة القناة على تحقيق شهرة كبيرة ليس في العراق فقط، ولكن في كافة أنحاء البلدان العربية ككل، حيث أن شأنها في هذا شأن كافة قنوات MBC الشهيرة في الوطن العربي.

متابعة كل ما هو جديد مازالت مستمرة بكم ومعكم لجميع ما يتعلق بـ تردد قناة إم بي سي العراق، ولعل البث التجريبي لها تم البدء فيه منذ يوم الجمعة السابقة الموافق 15-2-2019، على أن يكون البث الرسمي يوم السبت الموافق 17-2-2019 لتردد إم بي سي عراق، حيث أن إنطلاقة البث التجريبي جاء مع حفلة قام بإحيائها ألمع نجوم الغناء العربي وأولهم كاظم الساهر، متابعين معكم ولكم كل ما هو جديد كما قمنا بنقل جميع الترددات التي يمكن الحصول عليها لإستقبال تلك القناة والتمتع بما تقدمة من برامج مميزة.

تردد قناة MBC IRAQ







أخذ العد التنازلي في العمل ليتم عمل تردد قناة إم بي سي عراق حديثة المولد، حيث يعد اليوم والغد لنا موعد من إطلالتين لهذة القناة، قبل يوم 17 فبراير 2019 ليتم عملها بشكل رسمي، أول إطلاله مساء اليوم كما نوهنا عبر بث أمسية غنائية يشترك بها كاظم الساهر، وإلهام المدفعي، وثاني أمسية سوف تكون يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019، والتي سوف تبداً فيها القناة ببث أولى حلقات الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent ، في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الدولة العراقية.

تردد قناة MBC العراق 2019 على النايل سات

من المقرر أن يتم بث هذة القناة على قمر النايل سات الصناعي مع تقنية الـ HD، والـ SD، ولكي تعرف تردد قناة MBC عراق على نايل سات يمكن أن تطلع على الجدول الآتي:

التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

برامج قناة MBC IRAQ

لعل قناة إم بي سي عراق تضع نصب أعينها العائلة العراقية، حيث أن الهدف الرئيسي للقناة هو جميع أفاد العائلة، ومن المخطط أن تقوم قناة إم بي سي عراق بتقديم محتوى إعلامي راقي، ومن أهمها برامج المنوعات، وبرامج المرأة، وبرامج التوك شو، والبرامج الغنائية، كما سوف تقوم القناة ببث برنامج Arabs Got talent الموسم السادس له، وسوف نعمل على تقديم قائمة تحتوي على أبرز البرامج المخطط لها العرض على الشاشة الفضائية لـ قناة MBC IRAQ ، فكونوا معنا.

اسم البرنامج المحتوى معلومات عن البرنامج بيت بيوتي المرأة العراقية يتناول البرنامج كل ما يخص حياة المرأة الإجتماعية بالإضافة إلى المكياج والأزياء ويناقش البرنامج كل القضايا التي تهم المرأة العراقية. بث نكات كوميدي متنوع يقدم البرنامج أربعة نجوم عراقيين بالإضافة إلى حضور الجمهور ويتناول البرنامج النكات الليلة ويه دعدوش توك شو يقوم إحسان دعدوش باستضافة النجوم العراقيين ويتناول حياتهم ومواقفهم الإنسانية والحياتية بشكل عام النهر الثالث حواري ثقافي يقدمه ألاء حسين التي تستضيف نجوم وأدباء وفناني العراق للحديث حول حياتهم سهراية غنائي فني يقدم البرنامج حاتم العراقي ويستضيف أشهر فناني العراق كومة D كوميدي اجتماعي حلقات متنوعة بطولة ألاء حسين ودعدوش وسولاف وغيرهم

برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس

من المخطط له أن تقوم الشاشة الفضية لـ قناة MBC IRAQ اليوم وفي تمام الساعة الـ 9:00 مساءً، بعرض أولى حلقات الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent ، ويعد من أشهر برامج المواهب في الوطن العربي، وسوف نعمل في متابعة دائمه في ذلك التقرير عن كل جديد فيما يخص تردد قناة إم بي سي عراق، وكذلك سوف نتابع حلقات البرنامج المفضل لديكم Arabs Got Talent ، فكونوا معنا.

تحديثات

اليوم نتابع تردد قناة إم بي سي العراق من خلال ذلك الموضوع، والتي من المقرر لها إطلاق البث التجريبي من اليوم، كما سوف تقدم القناة عدد من الباقات المختلفة من المسلسلات العراقية والبرامج على مدار الـ 24 ساعة، ومن جانبنا ننقل لكم طريقة الحصول على هذة القناة عبر البحث اليدوي والآالي عبر التعرف على تردد قناة MBC IRAQ الذي قمنا بتوضيحه أدناه.