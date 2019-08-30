تردد قناة إم بي سي دراما 2019 على نايل سات لمتابعة مسلسل شمس الأسرار اليوم

تردد قناة إم بي سي دراما mbc drama من أكثر ترددات القنوات الدرامية محل البحث في الوطن العربي، قناة إم بي سي دراما حصلت علي ثقة جميع محبي وعشاق المسلسلات الدرامية في جميع أنحاء الوطن العربي منذ بدايتها، وهوا ما جعل من تردد قناة إم بي سي دراما علي نايل سات من أكثر الترددات التي يهتم بالحصول عليها كل محبي المسلسلات والدراما، تهتم القناة بتقديم وعرض المسلسلات المصرية والخليجية كما تعرض أيضا بعض المسلسلات الهندية وهوا ما يضيف للقناة نوعيات مختلفة من الجمهور، ومن أهم مسلسلات القناة حاليا مسلسل ساهرة الجنوب، ومسلسل هربانه منها والمسلسل الهندي ومن الحب ما قتل، تابعونا فيما يلي لتعرف على تردد قناة إم بي سي دراما وأهم مسلسلات قناة إم بي سي دراما ومواعيد عرضها.

تردد قناة إم بي سي دراما الجديد mbc drama علي نايل سات.

لقمر التردد FEC نايل سات 11938 (v) 3/4 نايل سات 11470 (v) 5/6

يمكنكم متابعينا في موقع “نجوم مصرية” استقبال تردد قناة ام بي سي دراما، من خلال الترددات المذكورة في الجدول السابق للتمتع بكل ما يقدم عليها من مسلسلات درامية.

قناة إم بي سي دراما mbc drama علي نايل سات.

بدأت قناة ام بي سي دراما العمل منذ عام 2010، من خلال حفل ساد فيه الإبهار وحصل علي إعجاب كل سكان الوطن العربي أقيم في الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في مدينة دبي، وحضر الحفل العديد من الشخصيات الإعلامية المشهورة جدا خصوصا من السعودية، وبعد انطلاق قناة mbc drama بفترة قليله استطاعت أن تثبت وجودها علي الساحة الدرامية، بتقديمها عدد مميز من المسلسلات الدرامية المتنوعة التي جعلت من تردد قناة إم بي سي دراما محل بحث في كل أنحاء الدول العربية.

مسلسلات إم بي سي دراما mbc drama.

قناة إم بي سي دراما لا تهتم فقط بالمسلسلات الدرامية العربية بل تطرقت أيضا لعرض بعض المسلسلات التركية والمكسيكيه أيضا، الأمر التي لاقا استحسان كبير من جمهور القناة، و من أشهر المسلسلات المعروضة حاليا عليها مسلسل أمنا رويحة الجنة، ومسلسل ذكريات لا تموت، ومسلسل قدري أن، ومسلسل اليوم الأسود، ومسلسل كلمة سر، والمسلسل العظيم بابا الحارة الجزء السابع، ونقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال بالإضافة الي تردد قناة mbc drama جدول برامج قناة إم بي سي دراما ليوم السب 11 أغسطس 2018.

جدول مسلسلات قناة إم بي سي دراما mbc drama



نقدم لكل محبي ومتابعي المسلسلات الدرامية العربية والخليجية باقة من أشهر وأقوي المسلسلات المعروضة من خلال تردد قناة إم بي سي دراما في الجدول التالي

شمس الأسرار 10:59pm البنات 12:00am البيوت أسرار 12:59am نوايا 02:00am هوم شوبينج 02:59am هوم شوبينج 03:31am حب الصدفة 03:59am لا تطفئ الشمس 04:59am أكثر من حب 05:54am شمس الأسرار 06:59am طوق البنات 08:00am البيوت أسرار 08:59am نوايا 09:59am نوايا 11:00am حب الصدفة 12:00pm لا تطفئ الشمس 01:05pm أكثر من حب 01:59pm شمس الأسرار 03:00pm طوق البنات 04:00pm البيوت أسرار 04:59pm نوايا 06:00pm أحلى ما طاش 06:59pm حب الصدفة 08:00pm لا تطفئ الشمس 09:04pm أكثر من حب 09:59pm شمس الأسرار 11:00pm طوق البنات 11:59pm

مسلسل باب الحارة عبر تردد قناة إم بي سي دراما الجديد. تعرض قناة إم بي سي دراما حاليا واحد من اشهر المسلسلات الخليجية علي الإطلاق وهوا مسلسل بابا الحارة الذي يمتلك العديد من المشاهدين والمحبين في مختلف دول العالم العربي يحاولون دائما البحث عن تردد قناة إم بي سي دراما من أجل متابعته ومشاهدة أحداثه، وقد تم إنتاج تسع أجزاء منه حتى الآن يقوم ببطولة المسلسل صباح الجزائرى ومصطفي الخاني وعباس النوري، وهوا مسلسل اجتماعي يهدف إلي غرس قيم التصدي للاستعمار والغلاء والمجاعة التي تجتاح البلاد، ولمسلسل باب الحارة . و في حال وجود أي استفسارات او اي مشاكل في تردد قناة إم بي سي دراما mbc drama برجاء ترك تعليق اسفل المقالة. مسلسل لهفة علي قناة إم بي سي دراما. تعرض حاليا علي تردد قناة إم بي سي دراما المسلسل المصري لهفة بطوله الفنانة دنيا سمير غانم وتدور أحداث المسلسل حوا فتاه جميله تحلم أن تصبح ممثله في يوم من الأيام، وتستعين بعدد من أفراد أسرتها في محاولتها لتحقيق حلم التمثل مثل خالها الذي يعمل ريجستير صغير في السينما، وفى أثناء محاولتها الوصول إلي هدفها تتعرض لبعض المواقف الكوميدية الخفيفة، يصنف المسلسل باعتباره مسلسل كوميدي، وقد نجح المسلسل في عرضه في رمضان قبل الماضي في اكتساب شعبية كبيره جدا لتناوله الكثير من المواقف الخفيفة المضحكة، وهوا ما جعل الكثير من المشاهدين خصوصا في الخليج البحث عن تردد قناة إم بي سي دراما علي نايل سات من أجل متابعة المسلسل. مسلسلات رمضان علي تردد قناة إم بي سي دراما.

تسعى قناة mbc drama لاختيار مجموعه مميزه جدا من المسلسلات لتقدمها على شاشتها في رمضان لهذا العام، ومن أهم هذه المسلسلات المسلسل الخليجي الخطايا العشر، ومسلسل المواجهة، كما تقدم القنا عبر ترددها مسلسل خذيت من عمري وعطيت، والمسلسل الخليجي المعروف الخافي أعظم، والعديد والعديد من المسلسلات الخليجية القوية التي تعطي تردد قناة إم بي سي دراما المجال للتميز والاختلاف.

مسلسل الأدهم على إم بي سي دراما

تقدم حاليا قناة إم بي سي دراما المسلسل المصري الأدهم بطولة الفنان أحمد عز، المسلسل يناقش قضية الهجرة غير الشرعية لأحد الشباب الذي واجه ظلم كبير من عائلة والده، فبعد وفاة والدة وجد الشاب نفسه في صدام كبير مع أفأربه بما تعلق بالميراث ولم يجد سبيل أمامه للهروب من ذلك سوى الهجرة لدورة أخرى، يعرض المسلسل على تردد قنا إم بي سي دراما الجديد يوميا في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل ساحرة الجنوب

بدأت قناة إم بي سي دراما في عرض المسلسل المصري ساحرة الجنوب، المسلسل يتحدث عن الأرواح الشريرة فهو يحكي قصة فتاة يسكنها روح شريرة وتعمل على تسخيرها للانتقام من الكثير من الأشخاص حولها، وبعد تيقن الفناة من وجود الروح الشريرة تعمل هي الأخرى عل محاولة الانتقام من والدها الذي ظلمها هي ووالدتها، وتقع الفناة في غرام حسام الذي يجسد دورة الفنان المتميز اسر جلال الذي يكون له تأثير بالغ على تغير وجهة نظرها، يعرض مسلسل ساحرة الجنوب عبر تردد قناة إم بي سي دراما يوم غدا الأحد الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.