تعد قناة ام بي سي ثري واحدة ضمن أهم قنوات الأطفال في العالم العربي، وذلك لأن هذه القناة تقدم للأطفال مجموعة من أهم وأشهر برامج الرسوم المتحركة المختلفة والتي يحبها الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية التي تخاطب أعمار الأطفال المختلفة والتي تهدف إلي زيادة وعي وذكاء الأطفال.

تردد قناة إم بي سي ثري MBC 3 2024 علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

قناة MBC 3

قناة ام بي سي 3 هي واحدة من قنوات الأطفال السعودية وهي تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)، وتعمل القناة على عرض مجموعة من أفضل أفلام الكارتون العالمية مدبلجة باللغة العربية، بالإضافة إلي تقديم عدد من البرامج التي تخاطب الأطفال، وانطلقت قناة MBC3 في عام 2003.

تردد قناة mbc3 نايل سات

يمكن ضبط إشارة قناة إم بي سي 3 على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

تردد القناة: 11938 – 11554.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

معامل الترميز 27500.

تردد قناة إم بي سي 3 عرب سات

تستطيع إستقبال إشارة قناة إم بي سي 3 على عرب سات من خلال التردد التالي:-

تردد القناة: 12399

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الترميز 27500.

الجودة: HD.

كيفية إستقبال إشارة القناة

هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل استقبال إشارة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي:-

اختيار زر القائمة من الريموت كنترول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التركيب.

اختيار منها ضبط الهوائي ثم إضافة قناة جديدة.

تقوم باختيار القمر الصناعي.

تكتب تردد القناة.

الضغط على زر البحث.

بعد ذلك النقر على زر الحفظ.

أهم برامج قناة MBC 3