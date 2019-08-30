تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action علي نايل سات وعرب سات الجديد 2018 من أكثر الترددات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية المترجمة، قناة إم بي سي أكشن قد بدأت بثها منذ عام 2007، ومنذ هذا الوقت وتحتل قناة إم بي سي أكشن صدارة القنوات التي تقدم هذا المحتوي،حيث تتميز القناة دائما بتقديمها أحدث الأفلام الأجنبية، كما بدأت القناة في الفترة الأخيرة في التنويع في المحتوى المعروض عليها حيث بدأت في عرض عدد من البرامج الرياضية مثل برامج المصارعة الحرة، وقدمت أيضا مجموعة كبيرة من برامج سباقات السيارات المميزة التي نجحت في لفت الأنظار إليها، كل هذا بجانب عرضها المستمر لأحد الأفلام الأجنبية المترجمة والمسلسلات الأجنبية أيضا.

وسنعرض عليكم متابعينا الكرام في هذا المقال تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد 2018، علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، كما نقدم لكم فكرة بسيطة عن محتوي القناة وما يعرض عليها.

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد 2018 علي نايل سات وعرب سات .

ترسل قناة إم بي سي أكشن تردداتها علي قمرين صناعيين وهما نايل سات وعرب سات، وسنعرض لكم متابعينا الكرام في الجدول التالي تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد علي القمرين السابق ذكرهما.

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action علي نايل سات و عرب سات الجديد 2018 القمر التردد معامل الخطأ عرب سات 12284 (v) 5/6 عرب سات 11270 (v) 5/6 نايل سات 11476 (v) 5/6 نايل سات 11470 (v) 5/6

قناة إم بي سي أكشن MBC Action واهم البرامج المعروضة عليها.

قناة إم بي سي أكشن، تمتلك قدرة إنتاجيه عاليه باعتبارها واحده ضمن مجموعه قنوات ام بي سي السعودية، وقد بدأت إدارة قناة إم بي سي أكشن الدخول في عالم انتاج البرامج، فانتجت القناة برنامج Breaking The Magician’s Code Magic’ ، والذي تخصص في عرض وكشف طريقة عمل الخدع السحرية عن طريق احد مقدمي الألعاب السحرية، وحقق البرنامج شهره واسعة جدا لما يتضمنه من إثارة و تشويق ومحتوي متميز، كما أنتجت قناة إم بي سي أكشن واحد من أهم البرامج الرياضية علي الساحة السعودية في الوقت الحالي وهوا برنامج أكشن يا دوري، الذي يهتم بعرض كل ما يخص كرة القدم السعودية وأخبار اللاعبين واحدث الانتقالات وغيرها.

برنامج drivin وبرنامج drive المعروضين علي قناة إم بي سي أكشن MBC Action .

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action، زادت عمليات البحث عنه خصوصا بعد إنتاج القناة عدد من البرامج المختصة بمجال السيارات و سباقات السرعة، وهوا احد أهم المجالات التي تهم قطاع كبير من شباب الوطن العربي، ومن أهم هذه البرامج برنامج drivin الذي ظهر للمرة الأولي عام 2014، وحصد إعجاب الملايين حول العالم في موسمه الأول الذي تكون من خمس حلقات بها سيارات مذهلة، كلاسيكية وجديدة، ليستمر بعدها العرض لعدة مواسم أخري وينطلق من العام 2014 بلا توقف وحتي عام 2018، وقد وصل البرنامج في هذا العالم للموسم السادس منه ويتمكن البرنامج في موسم تلو الأخر في حصد الآف المشاهدات بفضل تمكنه من عرض كل ما يخص السيارات الجديدة والمعدلة، يعرض برنامج دريفن يومي السبت والأحد في تمام الخامسة مساءا بتوقيت السعودية عبر ترد قناة إم بي سي أكشن السابق توضيحه.

كما أنتجت أيضا إدارة قناة إم بي سي أكشن برنامج drivin وهوا احد أهم البرامج المتخصصة في سباقات السيارات والسرعة، والذي استطاع الحصول علي اهتمام واسع جدا في جميع أنحاء الوطن العربي، لتخصصه في مجال يهم الكثير من الشاب العرب وهوا مجال السيارات.

أهم المسلسلات المعروضة علي قناة إم بي سي أكشن MBC Action.

تقدم قناة إم بي سي أكشن مجموعه من أشهر المسلسلات الأجنبية المترجمة للغة العربية، ولعل من أهمها مسلسل bones وهوا مسلسل بوليسي شيق جدا، تدور احداثة حول طبيبة شرعيه وعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، يقومان سويا بتشكيل فريق للتحقيق في عدد من الجرائم المثيرة جدا، وقد اكتسب المسلسل شهره واسعة جدا ساعدت في زياد البحث عن تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action .

كما تقدم أيضا قناة إم بي سي أكشن مسلسل Hawaii five، وهوا مسلسل تدور أحداثه حول فريق عمل فيدرالي اهتم بالقضاء علي الجريمة التي اجتاحت سواحل هاواي.

برنامج معك خبر علي تردد قناة إم بي سي أكشن MBC action علي نايل سات.

من أكثر ما دفع الكثير لمحاوله الحصول علي تردد قناة إم بي سي أكشن في الفتره الأخيرة برنامج معك خبر، يتناول البرنامج أخر الأخبار الطريفة والترفيهية حول العالم وأحدث الأخبار المتناقلة عبر السوشيال ميديا، ويقدم البرنامج الأخبار بطريقه خفيفه تساعد المشاهد في الخروج من طابع الجدية، وقد ترك برنامج معك خبر تأثير إيجابي كبير جدا علي تردد قناة إم بي سي أكشن نظرا للنجاحات التي حققها البرنامج يقدم البرنامج عبر شاشه قناة قناة إم بي سي أكشن المذيع راكان يوسف والمذيعة سابين ساسين

قناة إم بي سي أكشن MBC ACtion واهم الأفلام المعروضة عليها.

تختار قناة إم بي سي أكشن نخبة من أفضل أفلام الإثارة والتشويق، التي ساعدت في زيادة عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي أكشن ولعل من أهم هذه الأفلام فيلم death race المنتظر عرضه اليوم علي قناة إم بي سي أكشن وفيلم crank وغيرها من الأفلام الشيقة جدا.

تردد قنوات ام بي سي MBC .

يمكنكم ايضا متابعه تردد قناة ام بي سي بوليلود MBC Bollywood من هنا، كما يمكنكم معرفه تردد قناة ام بي سي MBC max ماكس من هنا ، و يمكنك الاطلاع على جميع ترددات قناة ام بي سي من هنا، و كذلك تردد قناة إم بي سي مصر من هنا.

موعد برنامج breaking the magician’s code magic المعروض على قناة MBC Action .

تعرض قناة ام بي سي أكشن واحد من اقوي برامج الخدع البصرية وحل الغاز السحر في العالم، وهوا برنامج breaking the magician’s code magic حيث يختص هذا البرنامج بتقديم حلول لأبزز الخدع السحرية وألعاب السحر، التي يقوم بها لاعبو خفه اليد على مستوى العالم، والجدير بالذكر أن تواجد مثل هذه الأنواع من البرامج على شاشه MBC Action زاد من رغبه الكثير في الحصول على تردد قناة إم بي سي أكشن.

برنامج car matchmaker على إم بي سي أكشن.

تردد قناة إم بي سي أكشن دائما ما يكون محط نظر محبي السيارات على مستوى العام، فدائما ما تقدم القناة عليه أحدث برامج السيارات وأكثرها اثارة فدائما ما يجذب عالم السيارات أنطار الكثيرين وخصوصا الشباب، وموعدنا الآن للحديث عن أحد أهم برامج السيارات حاليا وهوا برنامج car matchmaker الذي يدور حول محاوله أحد الأشخاص شراء سياره عن طريق مقدم البرنامج سبايك فيرستين، الذي يعمل بدورة مع ثلاثة من زملاءه على محاوله أختيار أفضل السيارات للمشتري، بعد ذلك يتم حصر الاختيار في ثلاثة سيارات ويتركون للمشتري فرصه الاختيار، وفي النهاية يعلن سبايك فيرستين عن ما إذا كان اختياره متوافق مع اختيار المشتري للسياره أم لا، هذه الفكرة الجديدة للبرنامج قد لاقت رواجا ساعد تردد قناة إم بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات في اتساع مجاله وكثرة من أهتموا به.

بطوله Phoenix Fighting Championship المقدمة عبر تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد.

من المنتظر أن تنطلق يوم الخميس في تمام العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على تردد قناة إم بي سي أكشن واحده من أشهر بطولات الفنون القتالية في الشرق الأوسط وهي بطولة Phoenix Fighting Championship، ظهرت البطولة للمره الأولى في بيروت منذ عامين وقد نجحت البطولة بصورة كبيره جدا في لفت الأنظار إليها الأمر الذي أدى إلي استمرارها للعام الثالث علي التوالي، حيث يمكن القول بأن تواجد بطولة مهمه كهذه يدفع كل عشاق الفنون القتالية ورياضه المواي تاي للبحث المستمر عن تردد قناة إم بي سي أكشن 2018، والجدير بالذكر أن البطولة ترصد حياة المشاركين فيها من حيث التدريبات والاستعدادات للنزالات والمواجهات التي يقومون بها.

برنامج raw.

المصارعة الحرة والفنون القتالية من أهم أنواع الرياضة التي يحبها المشاهدين في كل دول الخليج، ونتيجة لذلك اتجهت قناة إم بي سي أكشن لأن تقدم لمتابعيها أحد أهم عروض المصارعة الحرة فى العالم وهوا عرض raw الذي يقدم حاليا على تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد، يتناول البرنامج أهم عروض الأسبوع ومواجهاته وأخر مستجدات أخبار نجوم المصارعة.

موعد مسلسل the-mentalist على تردد قناة إم بي سي أكشن

تعرض حاليا قناة إم بي سي أكشن المسلسل البوليسي الشهر the-mentalist، المسلسل يدور حول كشف غموض عدد من الجرائم الغامضة ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي لكشف غموض هذه الجرائم، المسلسل من أنجح المسلسلات الأمريكية في السنوات القليلة الماضية، يعرض حاليا على إم بي سي أكشن الجزء السابق من المسلسل، تقدم قناة إم بي سي أكشن الجزء السابع من المسلسل يوميا في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة مساءا يوميا ويعاد في الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، مسلسل the-mentalist من أقوى المسلسلات التي تقدم في الوطن العربي حاليا وهوا ما يضع تردد قناة إم بي سي أكشن دائما في دائرة اهتمام المشاهدين في العرب.

جدول أفلام اليوم

فيما يلي بيان بمواعيد جميع الأفلام التي ستعرض عبر تردد قناة ام بي سي أكشن اليوم

WWE Main Event 11:24pm WWE AfterBurn 12:08am Ridiculousness 12:59am Ridiculousness 01:27am فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى 01:54am Top 20 Countdown 03:30am What Went Down 04:19am What Went Down 04:44am What Went Down 05:07am What Went Down 05:31am فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية 05:53am What Went Down 07:30am عيش الدور 07:59am The Lincoln Lawyer 08:58am Top Gear 10:59am Stan Lee’s Superhumans 11:59am Porsche Supercup: Practice 12:58pm Driven 01:34pm The Lincoln Lawyer 02:24pm Ridiculousness 04:24pm Ridiculousness 04:46pm Top Gear 05:09pm Formula E 06:05pm WWE ولعوها 06:34pm فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى 07:00pm فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية 08:36pm إبيك تريلز 10:14pm Stan Lee’s Superhumans 10:39pm WWE Raw 11:23pm

أفلام الأسبوع على قناة إم بي سي أكشن

ستعرض قناة إم بي سي أكشن مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية هذا الأسبوع على شاشتها، حيث من المنتظر أن تقدم عدد كبير من أفلام هوليود العالمية، ومن أهم الأفلام التي ستعرض عبر تردد قناة إم بي سي أكشن اليوم ما يلي.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Super Fun Night

No Escape

Ridiculousness

Super Fun Night

The Carbonaro Effect

معك خبر

Drive Angry

Almost Human

كما تستمر القناة في تقديم برامجها المميزة من برنامج دريفن وبرنامج raw وغيرها من البرامج المميزة والقوية على شاشتها.

مسلسلات قناة إم بي سي أكشن

جدير بالذكر هنا في إطار حديثنا عن تردد قناة إم بي سي أكشن أن نذكر أن اهتمام القناة لا يقتصر فقط على عرض الأفلام الأجنبية والبرامج الرياضية الشيقة فقط، بل أن إدارة قناة إم بي سي أكشن تحاول بشتى الطرق أن تجذب لها أكبر عدد ممكن من المشاهدين ذو الاهتمامات المختلفة، ويظهر ذلك جليا في تقديم قناة إم بي سي أكشن واحد من أفضل المسلسلات الكوميدية حاليا وهوا مسلسل Super Fun Night المسلسل تدور قصته حول ثلاث فتايات تربطهم علاقة صداقة، تحاول تلك الفتايات قضاء بعض المغامرات الشيقة للتغير من نمط حياتهم اليومية، وفي أثناء خوضهم تلك التجربة يواجهون العديد والعديد من المشاكل الساخرة والكوميدية، المسلسل من المنتظر أن يعرض عبر تردد قناة إم بي سي أكشن من الأحد الى الخميس في تمام الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت السعودية.