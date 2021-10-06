تردد قناة إس إس سي SSC لمشاهدة مباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم

بدأ البحث حول تردد قناة إس إس سي SSC الرياضية لمشاهدة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل 2022، والتي تحديثه مؤخرا مع التحديث الجديد للقناة تم إضافة العديد من البرامج والفقرات الرياضية المميزة في القناة، كما استطاعت القناة أن تمتلك حقوق بث العديد من المباريات والبطولات المحلية والدولية والعالمية من ابرز ما تم حصوله هي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وتم نقل الجولة الأولي والثانية من التصفيات علي تردد قناة ssc وتمكن الفريق السعودي من حصد 6 نقاط من الجولتين الماضيتين ويأمل الخضر من حصد النقاط الثلاث في مباراة اليابان ليصل إلى النقطة التاسعة، ويضمن المركز الأول في ترتيب المجموعة الصعبة.

تردد قناة إس إس سي SSC لمشاهدة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم اليوم

يمكنكم مشاهدة مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقارة أسيا عبر قناة اس اس سي علي القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد التالي:



التردد 12523 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب راسي القمر الصناعي نايل سات

كما يمكنكم بكل سهولة ويسر استقبال أشارة البحث لللقناة من خلال ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: افقي.

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ترتيب مجموعة السعودية قبل الجولة الثالثة

يتصدر المنتخب الأسترالي بالمشاركة مع المنتخب السعودي تريب المجموعة، حيث لكلا الفريقين 6 نقاط من الفوز علي فيتنام وعمان والفوز علي فيتنام واليابان، ليكون الترتيب النهائي للمجموعة حتي الجولة الثالثة كالتالي:

استراليا برصيد 6 نقاط. السعودية برصيد 6 نقاط. عمان برصيد 3 نقاط. اليابان برصيد 3 نقاط. فيتنام برصيد صفر من النقاط. الصين برصيد صفر من النقاط.

موعد مباراة السعودية واليابان

يواجه الأخضر السعودي منتخب اليابان يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في التوقيتات التالية:

يواجه منتخب السعودية منتخب اليابان في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

يتم إذاعة مباراة السعودية واليابان علي قناة ssc في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية. فيما يتم نقل المباراة بتوقيت أبوظبي في تمام الساعة 9 مساءا.

فيما يمكنكم تنزيل تردد قناة أبوظبي لمشاهدة مباراة سوريا وكوريا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أيضا، كما يمكنكم أيضا تنزيل تردد البحرين الرياضية التي حصلت علي حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، في نفس الإطار الذي يمكنكم تحميل تردد قنوات on time sports الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح تردد قناة إس إس سي SSC لمشاهدة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم اليوم.