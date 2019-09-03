اضبط تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة “سبتمبر 2019” الناقلة مباريات الدوري العام “AL shabab Wa AL reyadah” على نايل سات

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة نعرض عليكم التردد الحالي للقناة الإذاعية الأشهر، والأعلى متابعة، تردد إذاعة الشباب والرياضة، الإذاعة الرياضية الشهيرة، والتي يتابعها جميع محبي ومتابعي القنوات الإذاعية، لمتابعة البرامج والأغاني الشبابية المتنوعة، وكذلك متابعة حية ومباشرة لمباريات الدوري المصري في الموسم الكروي الجديد 2018، ومتابعة بث حي لمباريات فريق كرة القدم الأول، فريق الأهلي المصري، مع الاستوديو التحليلي قبل وأثناء وبعد كل مباراة، مع ألمع المعلقين والمحللين الرياضيين.







بدأ البث الرسمي لإذاعة الشباب والرياضة المصرية في العيد الثاني لنصر أكتوبر، في 1975، ومنذ نشأتها أصبحت من أعلي المحطات الإذاعية متابعة في جميع أنحاء مصر، وذلك قبل الانتشار الكبير للبرامج الرياضية بالتليفزيون، وبالرغم من تنوع القنوات التليفزيونية في عرض وتحليل مباريات الدوري، إلا أن إذاعة الشباب والرياضة ما يزال لها بريقها، حتى يتابعها العديد من الشباب وخاصة من سائقي المركبات، والذين يتابعوا المباريات قبل الانتهاء.

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة القناة إذاعة الشباب والرياضة القمر الصناعي nilesat التردد الحالي / Freq 11765 معدل الترميز / FEC 5/6 الاستقطاب / Pol h معامل تصحيح الخطأ / sr 27500 التردد:- 108 FM / AM لمتابعة جميع أخبار ومباريات الدوري المصري في الموسم الجديد 2018، ومباريات فريق الأهلي، والذي تقوم إذاعة الشباب والرياضة ببثها، والتعرف أيضا على برامج المحطة الإذاعية تابع صفحة الإذاعة الرسمية على فيسبوك، أو من هنا. متابعة إذاعة الشباب والرياضة على الموبايل قم بتعليق القنوات الأخرى حتى لا تشوش على بث إذاعة الشباب والرياضة. يتم بعدها تحميل التردد الإذاعي بسهولة. كما يمكنك الضغط على “Ctrl+D” لتحفظ القناة لديك لمعاودة تشغيلها بسهولة دون الحاجة لضبط التردد من جديد. لتحميل المحطة من جديد بشكل تلقائي اضغط “F5”.







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