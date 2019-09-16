تردد قناة أون سبورت ON SPORT HD على النايل سات لمشاهدة كافة البرامج

تردد قناة أون سبورت يبحث عنها العديد من المصريين والعالم العربي من أجل متابعة تلك الفضائية الشهيرة، نظرا كون ON SPORT HD هي قناة مصرية رياضية تبث مختلف البطولات الرياضية المصرية والدولية، والحاصلة على بث برامج أهم القنوات الرياضية كقناة تشيلسي، ولذلك نوفر في التقرير التالي تردد قناة أون سبورت لجميع الجماهير من أجل توفير الوقت والبحث عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية.







تردد قناة أون سبورت ON SPORT HD







يمكنك متابعة كافة الأخبار ومواعيد المباريات عن طريق الصفحة الرسمية لـ ON SPORT HD الموجودة عبر موقع “فيس بوك” ، ولمشاهدة البرامج والبث المباشر يمكنك متابعة قناة أون سبورت عبر موقع “يوتيوب”، أما من أجل المتابعة عبر الفضائيات والقنوات فإليك تردد قناة أون سبورت على النايل سات.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 10853 27500

معلومات عن ON SPORT HD

أون سبورت قامت بشراء حقوق نقل مباراتي الذهاب والإياب من كأس السوبر الإسباني بين الغريمين برشلونة و ريال مدريد عام 2017 بعد إحتكار دام سنوات من طرف قنوات بي إن سبورت على بث هذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبثت في موسم 2017-18 قنوات يوفينتوس ولاتسيو وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبثت نصف نهائي ونهائي كأس البرتغال وبثت ايضا البطولة العربية في 2017.







في عام 2018 افتتحت قناة أون سبورت 2 وكانت أول مبارة اذعته مبارة سموحة والنجوم تذيع المباريات عندما يوجد مبارتان في نفس التوقيت حيث توجد القناة علي نفس تردد القناة الاولي .

في عام 2018 أطلقت علي راديو أون سبورت إف أم علي التردد الإذاعي داخل مصر 93.7 .

حقوق أون سبورت

الدوري المصري الممتاز . كأس مصر . كأس السوبر المصري . مباريات المنتخب المصري الودية . قناة تشيلسي اعادة مباريات تشليسي في دوري ابطال أوروبا ودوري الإنجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الإنجليزي وكاس الربطه والدرع الخيريه لو كانت طرف فيها . دوري أبطال أفريقيا مباريات الانديه المصرية دور 32 و دور 64 ان وجدت . كأس الاتحاد الأفريقي للأندية مباريات الانديه المصرية دور 32 ودور 32 الثاني ودور 64 ان وجدت . تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 – أفريقيا المرحلة الثالثة مباريات مصر المقامه علي ارضها . الدوري اليوناني لكرة القدم . كأس السوبر الإماراتي . كأس السوبر الإيطالي ملخص المبارة . كأس أودي . كأس إيطاليا ملخصات + اعادة أهم المباريات . كأس أسبانيا ملخص نهائي الكأس + اعادته . تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 (أوروبا) ملخص المباريات + اعادة أهم المباريات . كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد . كأس أبطال أفريقيا لكرة السلة للأندية . تصفيات كأس أفريقيا لكرة السلة مجموعة مصر لرجال والسيدات . كأس العالم لكرة الطائرة تحت 23 سنه . دوري السوبر لكرة السلة المصري . مباريات كرة اليد والطائرة