تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية : سبتمبر 2019 ⚽ الناقلة مباريات البطولات الرياضية بمصر .. ومباريات الدوري المصري

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية والتي تقوم ببث مباشر وحصري لمباريات الدوري المصري في الموسم الجديد له ومباريات قناة تشيلسي الانجليزية، والتي تقوم تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية بنقل المباريات بعد بثها بيوم أو يومين، وتمتلكن بالإضافة إلى القنوات المصرية الرياضية الأخرى، الحق الحصري في بث مباريات الدوري المصري.







فتردد قناة أون سبورت on sport الرياضية ضمن قنوات أون للمنوعات، والتي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ما تم شراؤها من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وقام بتغيير المحتوى الشامل للقنوات إلى الأفضل وقام بتنويعها، ولهذا أصبحت تتربع على عرش القنوات الفضائية المصرية المجانية.

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية







القناة التردد الترميز معدل تصحيح الخطأ تردد أون سبورت on sport الرياضية 10853 (H) 27500 5/6







التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

هي قناة رياضية شابة اتسع صيتها في العالم العربي، وهي مجانية، ولذلك تدخل كل بيت، وذلك ببرامجها المتميزة، وبرنامج مساء الأنوار للكابتين مدحت شلبي والاستوديوهات التحليلية المتميزة، قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم باستضافة أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.







تردد قناة أون سبورت

آخر تحديث 2019/4/13 تردد القناة 10853 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي (H) التصنيف القمر النايل سات 7°W

وفي إطار استمرار مباريات الدوري وارتفاع البحث عنها، يتم ارتفاع البحث عنها على الفضائيات الرياضية، وخاصة مع عودة فريق الأهلي لخوض المباريات المؤجلة لديه، والتي بدأها بمباراته مع فريق الإسماعيلي

وتسعى أون سبورت بخطوات حثيثة أن تكون هي الأولى من بين جميع القنوات ببثها الحصري للمباريات والرؤية المتميزة والفائقة النقاء، بدون اشتراكات أو تشفير، تتنافس بها مع القنوات الأخرى الناقلة لمباريات الدوري.

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية ومباريات الدوري المصري والانجليزي

قام أيضا السيد احمد أبو هشيمة، مالك القناة، بشراء حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية، مباريات الدوري الانجليزي، هي الأخرى، ويتم عرضها على القناة بعد نقلها على قناة تشيلسي بيوم او يومين، ومباريات كاس أوروبا والدوري الإيطالي والأسباني.

أهم البرامج الرياضية على قناة أون سبورت on sport الرياضية

برنامج مساء الأنوار ويقدمه مدحت شلبي، وهو عبارة عن أستوديو تحليلي يحلل المباريات فنيا.

برنامج خاص مع سيف، يقدمه سيف زاهر، ويذاع من الأحد إلى الخميس.

برنامج استاد مصر يقدمه باقة كبيرة من كبار محللي الرياضة في مصر.

اضبط جهاز استقبالك على تردد أون سبورت وتابع جميع مباريات الدوري المصري بعدما قامت أون سبورت براء الحقوق الحصرية لبث المباريات، وتابع أيضا عرض لمباريات قناة تشيلسي بعد أن يتم نقلها بيوم أو بيومين.

أقرأ أيضا وتعرف على: الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات وتعتبر قناة أون سبورت على بداية طريق تخطي المحلية للإقليمية، وذلك بسبب تغطية بثها لكامل المنطقة العربية لدرجة تخطى البث حدود هذه المنطقة ليشمل أجزاء كبيرة من أوروبا. تعرض قناة أون سبورت مباريات الدوري الأوروبي ومباريات كاس أوربا والدوري الإيطالي والأسباني على شاشتها، وسيتم عرض جميع المباريات الأوروبية، مباريات الدوري الانجليزي وكأس أوروبا على أون سبورت، كما تذيع مساء اليوم مباراة. قناة أون سبورت، تمكنت بوقت قليل من الاستحواذ على العديد من المتابعين من عشاق الرياضة، وبالأخص كرة القدم،وتقوم في تلك الفترة قناة أون سبورت بعرض مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا، فقد اشترت أون سبورت، أبو هشيمة،ثمن حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي، المالكة لحقوق بث المباريات، ويتم عرضها على أون سبورت بعدها بيوم أو يومين. ومن الجدير بالذكر أن قناة أون سبوت استطاعت أن تجذب أكبر شريحة من محبي ومشاهدي الرياضة بكافة أنواعها، وبث قناة أون سبورت حاليا البطولة العربية التي يشاهدها العرب من مشرقهم لمغربهم.