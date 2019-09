هنا تردد قناة أون سبورت on sport الجديد : ⚽ سبتمبر 2019 | الناقلة البطولات المصرية .. مباريات الدوري المصري وكأس مصر

تردد قناة أون سبورت on sport الجديد هي من أهم القنوات الرياضية الحالية بمصر، والتي تحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة، وتزداد شعبيتها يوم بعد يوم، وهي القناة الناقلة للعديد من أهم مباريات الدوري العام المصري الممتاز، الموسم الجديد، وتقوم من خلال تردد قناة أون سبورت on sport الجديد أيضا بعرض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية العارضة للكثير من مباريات الدوري الانجليزي، تعرف الآن على تردد قناة أون سبورت on sport الجديد وطريقة إدخال التردد على جهاز الاستقبال لديك على قمر نايل سات.







وتتميز قناة اون سبورت الرياضية بأنها قناة مجانية، وقد فازت القناة ببث مباشر وحصري لجميع مباريات الدوري المصري، موسم 2017-2018، والتي تتنافس فيه لفرق الدوري العام المصرية، بقيادة الفريق الأهلي، بالفوز بدرع الدوري في الموسم الحالي، كما تشاركها البث الحصري لمباريات الدوري قنوات دي ام سي الرياضية وأيضا قناة النيل الرياضية.

تقوم قناة أون اسبورت اليوم بنقل مباراة الاهلى ومونانا الجابونى، وذلك على ملعب لاميتى سينوى العاصمة ليبريل،وسوف تنطلق مباراة الاهلى وفريق مونانا الجابوني اليوم السبت 17 مارس فى الأوقات التالية :







فى تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر

قى تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية وقطروالكويت

فى تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبى الامارات العربية وعمان

يرتفع البحث على القنوات الناقلة لمباريات الدوري، وبالأخص المباريات الهامة والكبيرة التي يرتفع فيها الحماس والمنافسة، خاصة المباريات التي يشارك الأهلي المصري فيها، وأبرز تلك القنوات هي القناة الشابة أون سبورت الرياضية.

القمر التردد الترميز الاستقطاب نايل سات 10853 (h) 27500 أفقي 3/4

قناة أون سبورت الرياضية

كانت القناة ملك رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، باسم أون تي في، وقام السيد أبو هشيمة بشراؤها وتطويرها، وانبثقت العديد من القنوات من هذه القناة، منها قناة أون سبورت، وتمتلك القناة شعبية كبيرة لتميزها، وتميز البرامج الرياضية والمعلقين فيها، كما تقوم ببث مباريات الدوري المصري بخاصية اتش دس المتميزة وعالية النقاء، مما يجعلها تتفوق على العديد من القنوات الموجودة في الساحة الإعلامية.

يمكن لجميع المشاهدين متابعة :

هذا وقد استطاع فريق الأهلي الاستحواذ على لقب الدوري العام المصري لمواسم عديدة، كما استطاع أيضاً التأهل للعديد من البطولات الأفريقية والفوز بها.