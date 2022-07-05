تردد قناة أون سبورت 2022

قناة أون سبورت هي قناة تابعة لشبكة قنوات ON وهي مجموعة قنوات تلفزيونية يمتلكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد أن قام بشرائها من المهندس نجيب ساويرس.

لكن في عام ٢٠٢٠ قد حدث دمج بين قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت في قناة واحدة وهي قناة أون تايم سبورت، وهي التي تُبَث في الوقت الحالي على شاشة التليفزيون.

وقد حدث هذا الدمج عن طريق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للإعلام لتقديم مجموعة قنوات رياضية جديدة ومتميزة وهي مجموعة أون تايم سبورت (On Time sports).

ولقد كانت قناة أون سبورت التابعة لشبكة قنوات أون هي القناة الرياضية التي تُبَث من خلالها مباريات الدوري المصري والكأس في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وكانت تعرض العديد من البرامج الرياضية المتميزة خلال شاشتها في هذا الوقت.

تردد قناة أون سبورت(أون تايم سبورت حالياً):

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

بعض المعلومات عن قناة أون سبورت:

قناة أون سبورت هي قناة رياضية تم انطلاقها في عام ٢٠١٦ وحققت نجاحات كبيرة على المستوى الرياضي، قد حدث دمج بينها وبين قناة تايم سبورت التي حققت نجاحاً كبيراً أثناء نقلها لكأس الأمم الأفريقية في عام ٢٠١٩، لتتشكل مجموعة قنوات جديدة وهي قنوات ON TIME SPORTS، وهي القنوات التي تُعرض حالياً من خلال شاشة التليفزيون، وكان هذا الدمج بهدف تقديم محتوى أفضل وأكثر تطوراً عن النشاط الرياضي في مصر والعالم أيضاً.

قناة أون سبورت (أون تايم سبورت حالياً) تُبث من القاهرة على مدار ٢٤ ساعة، وهي قناة مفتوحة بدون تشفير.

كانت قناة ON SPORT لديها العديد من الإمكانيات المتطورة، وكانت تتميز بنقل المباريات المحلية والعالمية وكان هذا من الأسباب التي جعلت القناة تجذب انتباه الكثيرين إليها.

لكن سماح القناة بتواجد العنصر النسائي من خلال شاشتها جعلها محط أنظار الكثيرين، حيث جعلها ذلك تجمع بين الخبرة والجمال على شاشتها.

ومن البرامج التي كانت تُعرَض على شاشتها برنامج ملاعب on، وبرنامج صباحك عربي، وبرنامج ١٨٠ ثانية.

كما ذكرنا أن قناة أون سبورت هي إحدى القنوات الرياضية التي ظهرت بقوة على شاشات التلفزيون. ومن أجل تطوير القناة حدث الدمج بينها وبين قناة تايم سبورت لتصبح قناة أون تايم سبورت هي المسمى الجديد، والتي لديها الملايين من المشاهدين والمهتمين بالنشاط الرياضي.

تردد قناة أون سبورت( أون تايم سبورت حالياً): 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚