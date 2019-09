الآن تردد قناة أون سبورت تو 2 on sport الرياضية سبتمبر 2019 أفضل قنوات الرياضية بمصر .. الناقلة مباريات الدوري العام المصري .. كأس مصر

تردد قناة أون سبورت تو on sport تعرض جميع مباريات الدوري المصري، كما تقوم بعرض الكثير من الأحداث واللقاءات الرياضية الهامة، والتي يتابعها الجمهور المصري والعربي بشغف، خاصة مباريات الساحرة المستديرة كرة القدم، كما تقوم قناة أون سبورت on sport بنقل مباريات نادي تشيلسي الانجليزي، حيث تقوم قناة أون سبورت on sport الرياضية بنقلها بعد بثها المباشر مسجلة بعد يوم من إذاعتها، وتمتلك قناة أون سبورت الرياضية بالاشتراك مع بعض المصرية الرياضية الأخرى، الحق الحصري في بث مباريات الدوري المصري.







وقناة اون سبوت الرياضية هي قناة رياضية شابة تتمتع بالحيوية، اتسع صيتها مؤخراً بالعالم العربي، وتتميز بأنها قناة رياضية مجانية، ولذلك تدخل كل بيت ويتابعها الجميع بشغف، وتتميز أيضا ببرامجها الجذابة، ومنها برنامج مساء الأنوار للكابتين مدحت شلبي، وكذلك العديد من الاستوديوهات التحليلية المتميزة، والتي تذاع قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم القناة دائما باستضافة أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية







القناة التردد الترميز معدل تصحيح الخطأ تردد أون سبورت on sport الرياضية 10853 (H) 27500 5/6

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6







يمكن لجميع المشاهدين متابعة :







إشارة تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية

آخر تحديث 2017/12/13 تردد القناة 10853 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي (H) التصنيف القمر النايل سات 7°W معلومات لا يوجد

لذلك نعرض عليكم بأيسر الطرق طريقة الحصول على تردد قناة أون سبورت، وذلك بعدما ارتفع البحث عن ترددها مؤخراً.

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية ومباريات الدوري المصري والانجليزي

أهم البرامج الرياضية على تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية

برنامج مساء الأنوار ويقدمه مدحت شلبي، وهو عبارة عن أستوديو تحليلي يحلل المباريات فنيا.

برنامج خاص مع سيف، يقدمه سيف زاهر، ويذاع من الأحد إلى الخميس.

برنامج استاد مصر يقدمه باقة كبيرة من كبار محللي الرياضة في مصر.

وقد نجح رجل الأعمال أبو هشيمة في عملية تطوير مجموعة قنوات أون ،و ذلك بعد أن قام بشرائها، وجذب إليها المتميزين من الإعلاميين ومقدمي البرامج في كافة التخصصات.

قام أيضا رجل الأعمال احمد أبو هشيمة، وهو مالك القناة، بشراء حقوق بث بعض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية، ويتم عرضها على قناة أون سبورت بعد عرضها على قناة تشيلسي بيوم أو يومين، ومباريات كاس أوروبا والدوري الإيطالي والأسباني.