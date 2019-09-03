تردد قناة أون سبورت
تردد قناة أون سبورت
تقنية

تردد قناة أون سبورت تو On Sport ⚽ المصرية سبتمبر 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري على نايل سات

بواسطة ندى أيمن 0

نعرض لكم تردد قناة أون سبورت الرياضية المصرية والتي تقوم ببث مباشر لمباريات الدوري المصري، وتمتلك  مجموعة قنوات أون بالإضافة إلى القنوات الرياضية المصرية، الحق الحصري في نقل مباريات الدوري المصري، هي تردد قناة أون سبورت الرياضية المصرية ضمن قنوات أون للمنوعات.



تردد قناة أون سبورت تو On Sport

تردد قناة أون سبورت تردد قناة أون سبورت


القناةتردد القنواتمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأ
قناة أون سبورت10853 (H)275005/6
  • التردد: 10853 (H)
  • الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6


تردد قناة أون سبورت الرياضية

آخر تحديث2017/12/22
تردد القناة10853
معدل الترميز27500
معامل الخطأ5/6
الاستقطابعمودي (H)
التصنيفالقمر النايل سات 7°W
معلوماتلا يوجد


تردد قناة أون سبورت on sport ومباريات الدوري الإنجليزي والمصري

قام أيضا رجل الأعمال المشهور السيد احمد أبو هشيمة، مالك مجموعة قنوات أون، بشراء حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي ومباريات الدوري الانجليزي هي الأخرى، ويتم عرض المباريات على قناة أون سبورت بعد نقلها على قناة تشيلسي  بيومين تقريبا.

أهم البرامج الرياضية على تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية

  • برنامج مساء الأنوار ويذيعه المحلل الرياضي مدحت شلبي
  • برنامج استاد مصر يقدمه مجموعة كبيرة من كبار المحللين الرياضيين في مصر.

للحصول على التردد اضبط جهاز استقبالك على مجموعة قنوات أون التابعة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتابع جميع المباريات للدوري المصري بعدما قامت اون سبورت ببراءة الحقوق الحصرية لبث لمباريات الدوري المصري، وتابع أيضا البث لمباريات قناة تشيلسي بعد أن يتم نقلها بيوم أو بيومين تقريباً.

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مجموعة قنوات أون الفضائية

  • أون أي
  • أون لايف
  • أون دراما
  • أون سبورت
  • أون بلس
  • أون اتش دي

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تقوم القناة الشابة أون سبورت بعرض جميع مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا والدوري الأسباني والإيطالي على قناتها، بعد بث المباريات بيوم أو بيومين، حيث لا تمتلك حقوق البث المباشر للبطولات الأوروبية.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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