تردد قناة أون سبورت تو On Sport ⚽ المصرية سبتمبر 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري على نايل سات

نعرض لكم تردد قناة أون سبورت الرياضية المصرية والتي تقوم ببث مباشر لمباريات الدوري المصري، وتمتلك مجموعة قنوات أون بالإضافة إلى القنوات الرياضية المصرية، الحق الحصري في نقل مباريات الدوري المصري، هي تردد قناة أون سبورت الرياضية المصرية ضمن قنوات أون للمنوعات.







تردد قناة أون سبورت تو On Sport

تردد قناة أون سبورت







القناة تردد القنوات معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ قناة أون سبورت 10853 (H) 27500 5/6

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6







تردد قناة أون سبورت الرياضية

آخر تحديث 2017/12/22 تردد القناة 10853 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي (H) التصنيف القمر النايل سات 7°W معلومات لا يوجد







تردد قناة أون سبورت on sport ومباريات الدوري الإنجليزي والمصري

قام أيضا رجل الأعمال المشهور السيد احمد أبو هشيمة، مالك مجموعة قنوات أون، بشراء حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي ومباريات الدوري الانجليزي هي الأخرى، ويتم عرض المباريات على قناة أون سبورت بعد نقلها على قناة تشيلسي بيومين تقريبا.

أهم البرامج الرياضية على تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية

برنامج مساء الأنوار ويذيعه المحلل الرياضي مدحت شلبي

برنامج استاد مصر يقدمه مجموعة كبيرة من كبار المحللين الرياضيين في مصر.

للحصول على التردد اضبط جهاز استقبالك على مجموعة قنوات أون التابعة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتابع جميع المباريات للدوري المصري بعدما قامت اون سبورت ببراءة الحقوق الحصرية لبث لمباريات الدوري المصري، وتابع أيضا البث لمباريات قناة تشيلسي بعد أن يتم نقلها بيوم أو بيومين تقريباً.

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مجموعة قنوات أون الفضائية

أون أي

أون لايف

أون دراما

أون سبورت

أون بلس

أون اتش دي

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تقوم القناة الشابة أون سبورت بعرض جميع مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا والدوري الأسباني والإيطالي على قناتها، بعد بث المباريات بيوم أو بيومين، حيث لا تمتلك حقوق البث المباشر للبطولات الأوروبية.