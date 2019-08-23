تردد قناة أون سبورت الرياضية 2 ON Sport أغسطس 2019 شاهد أفضل استوديوهات تحليلية متميزة .. القناة الناقلة مباريات الدوري العام المصري على نايل سات

تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport الآن والذي أصبح أهم الترددات للقنوات الرياضية بمصر والدول العربية، حيث تقوم قناة أون سبوت ببث العديد من المباريات محل اهتمام المشاهد المصري والعربي، كما جذبت القناة أيضا العديد من كبار نجوم الرياضة من معلقين ومحللين رياضيين، فقد أصبح تردد أون سبورت محل بحث كبير خلال الفترة الماضية، فقد حظيت القناة باهتمام الكثير من عشاق الرياضة خاصة الساحرة المستديرة،، وتقوم قناة أون اسبوت ببث جميع مباريات الدوري المصر ، وكذلك بطولة كأس مصر، كما تقوم القناة أيضا ببث العديد من مباريات الدوريات الأوروبية خاصة مباريات فريق تشيلسي الإنجليزي.

كما تقوم قناة أون سبورت يوم الجمعة الأول من يونيو ببث مباراة مصر وكولومبيا الودية في إطار استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018، حيث تقرر أن تقوم ببث المباراة في الساعة التاسعة والربع مساء الجمعة 1 يونيو، وعن هذه المباراة فقد استقر المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، وستقام المباراة بإيطاليا وهي البروفة قبل الأخيرة قبل سفر المنتخب المصري لروسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المصري في مباراته أمام كولومبيا فكالتالي: عصام الحضري وأحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد الننى وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومروان محسن.

مباراة مصر وكولومبيا يقودها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة باولو ماسولينى .. فابيانو بريتى ( مساعد أول ) .. ماتيو باسيرى (مساعد ثان)، لوكا بانتى (حكم رابع).

نبذة عن تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport

أستطاع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مالك قناة أون سبورت الحالي هو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،والذي استطاع أن يجعل من قناة أون سبورات القناة الرياضية المفتوحة الأولى عربياً، كما أضاف للقناة الكثير من الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي ساعدت لجعل القناة قناة رياضية عالمية بحق، وتقوم القاة بالبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال تقنيتين وهما: HD وSD، وذلك لضمان مشاهدة قناة ON Sport عبر جميع الأجهزة. أهم البرامج الرياضية التي تبثها قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار ويقدمه المذيع مدحت شلبي.

برنامج خاص مع سيف، يقدمه المذيع سيف زاهر.

برنامج استاد مصر .

وتستضيف القناة دائما نجوم الرياضية المصرية ليقوموا بالتعليق والتحليل لأهم الأحداث الرياضية. كيفية ضبط تردد قناة أون سبورت عزيزي القاري تابع وشاهد هذا الفيديو التوضيحي لضبط تردد أون سبورت الجديد 2018 علي النايل سات، حيث من خلال هذا الفيديو ستتمكن من ضبط التردد بكل سهولة ويسر. تردد ON Sport HD وجدول يوضح تردد باقة قنوات أون اتبع ما ورد بالجدول جتى تتمكن عزيزى القارئ المتابع لباقة قنوات أون من مشاهدة باقة القنوات بوضوح تام القناة أون سبورت ON Sport HD التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما تردد قناة أون سبورت تحظى بجودة مشاهدة عالية، حيث أنه يمكن أستقبال تردد أون سبورت وجميع باقة قنوات في الكثير من الدول العربية والأوروبية، وخاصة أن القناة تعمل بتقنيتين لضمان متابعة الجميع لأهم البرامج الرياضية التي تقدمها القناة.

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