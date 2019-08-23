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تردد قناة أون سبورت الرياضية 2 ON Sport أغسطس 2019 شاهد أفضل استوديوهات تحليلية متميزة .. القناة الناقلة مباريات الدوري العام المصري على نايل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة أون سبورت الرياضية 2 ON Sport أغسطس 2019 شاهد أفضل استوديوهات تحليلية متميزة .. القناة الناقلة مباريات الدوري العام المصري على نايل سات
تردد قناة أون سبورت الرياضية الآن تامر

تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport الآن والذي أصبح أهم الترددات للقنوات الرياضية بمصر والدول العربية، حيث تقوم قناة أون سبوت ببث العديد من المباريات محل اهتمام المشاهد المصري والعربي، كما جذبت القناة أيضا العديد من كبار نجوم الرياضة من معلقين ومحللين رياضيين، فقد أصبح تردد أون سبورت محل بحث كبير خلال الفترة الماضية، فقد حظيت القناة باهتمام الكثير من عشاق الرياضة خاصة الساحرة المستديرة،، وتقوم قناة أون اسبوت ببث جميع مباريات الدوري المصر ، وكذلك بطولة كأس مصر، كما تقوم القناة أيضا ببث العديد من مباريات الدوريات الأوروبية خاصة مباريات فريق تشيلسي الإنجليزي.

كما تقوم قناة أون سبورت يوم الجمعة الأول من يونيو ببث مباراة مصر وكولومبيا الودية في إطار استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018، حيث تقرر أن تقوم ببث المباراة في الساعة التاسعة والربع مساء الجمعة 1 يونيو، وعن هذه المباراة فقد استقر المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، وستقام المباراة بإيطاليا وهي البروفة قبل الأخيرة قبل سفر المنتخب المصري لروسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المصري في مباراته أمام كولومبيا فكالتالي: عصام الحضري وأحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد الننى وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومروان محسن.

تردد قناة أون سبورت الرياضية الآن تامر
تردد قناة أون سبورت الرياضية الآن تامر

مباراة مصر وكولومبيا يقودها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة باولو ماسولينى .. فابيانو بريتى ( مساعد أول ) .. ماتيو باسيرى (مساعد ثان)، لوكا بانتى (حكم رابع).

نبذة عن تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport

تردد قناة أون سبورت الرياضية الآن
تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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