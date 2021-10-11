تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports لمشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن

ارتفع مؤشر البحث حول تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، حيث استطاع المنتخب الوطني المصري من الفوز في الجولة الثالثة على المنتخب الليبي بهدف نظيف لمهاجم المنتخب الوطني المصري عمر مرموش صاحب 22 عام، ليحتل المنتخب الوطني المصري الصدارة برصيد 7 نقاط ومن خلفة المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط ثم خلفة انجولا والجابون، يتم إذاعة التصفيات على قنوات ON TIME SPORTS 1.

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تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

يتم نقل مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم ضد نظيره الليبي الشقيق اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر 2021، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من التصفيات قطر 2022، يمكنكم الآن إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة من خلال الدخول التالي رابط On Time Sports أو من خلال تسجيل بيانات التالي:



التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة مصر وليبيا الجولة الرابعة

يلقي المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب الوطني الليبي في مباراة تحديد الصدارة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة اي في مساء يوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، حيث يملك منتخب مصر 7 نقاط في حالة الفوز سيكون 10 نقاط منفرد بالصدارة، في حالة فوز المنتخب الليبي سيكون 9 نقاط منفرداً بالصدارة، في حالة تعادل الفريقين سيكون المنتخب الوطني المصري متصدر المجموعة أيضاً برصيد 8 نقاط.

تشكيل المنتخب الوطني المصري المتوقع

يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني كيروش حسب توقعات الخبراء بتشكيل دفاعي بحت من أجل تجنب الخسارة ضد المنتخب الليبي، الذي يسعي هو الآخر بتحقيق الإنتصار من أجل الصعود إلي مونديال قطر 2022، في المباراة التي يتم نقلها حصريآ على تردد قناة أون تايم سبورتس، ويتوقع التشكيل كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح واكرم توفيق في الدفاع.

طارق حامد، عمرو السولية، محمد النني في الوسط المدافع.

عمر مرموش، محمد صلاح في خط الوسط الهجوم.

مصطفي محمد في الهجوم.

على جانب آخر يمكنكم متابعة مباراة السعودية والصين على تردد قناة SSC SPORTS.

وصلنا معكم إلي ختام شرح ترد قناة أون تايم سبورت On Time Sports لمشاهدة مباراة مصر وليبيا.