تردد قناة أون تايم سبورت on time sport لمتابعة أهم المباريات المحلية والدولية

يعد تردد قناة أون تايم سبورت on time sport من أكثر الترددات التي يبحث عنها، محبي متابعة بطولة الدوري العام المصري، والمباريات التي يخوضها المنتخب المصري، وأيضاً تقوم بنقل عدد من المباريات الدولية الهامة، التي يحرص الجمهور المصري والعربي مشاهدتها، حيث تمتاز قناة أون تايم سبورت بنقل المباريات بأجود صورة وأحسن تعليق.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الجديد لمتابعة أهم المباريات المحلية والدولية:-

تقوم قناة أون تايم سبورت، بنقل مباريات الدوري المصري، كما تقوم بنقل مباريات المنتخب المصري، سواء في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث تحرص قناة أون تايم سبورت على نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر والعالم العربي، ويمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد الخاص بها من الجدول التالي:-

التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 11861 رأسي 5/6 27500

بدأت قناة أون تايم سبورت عملها في مصر تحت اسم أون سبورت، إلى أن تم تغيير اسمها منذ عامين وبالتحديد في مارس عام 2020، إلى الاسم الحالي وهو أون تايم سبورت، وتقوم بنقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وتصفيات المنتخب المصري المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وكأس العالم، وعدد من المباريات الدولية الهامة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي الذي يسبق موعد المباراة، حيث تقوم باستضافة كوكبة من نجوم كرة القدم في مصر، حيث يقومون بتحليل المباراة، كما تبث عدد من البرامج الرياضية عبر شاشاتها وهذه البرامج هي:-

* ستاد مصر، ملعب أون تايم، مساء أون تايم… وغيرها من البرامج الأخري، كما يقوم بالتعليق على المباريات أشهر المعلقين مثل مدحت شلبي.

تردد قناة أون سبورت الجديد 2022 :-



تعمل قناة أون تايم سبورت على تقديم أفضل ما لديها من برامج رياضية من أجل المشاهد المصري والعربي، والذي يحرص على مشاهدة مباريات الدوري المصري، وخاصة مباريات القمة، وهي مباراة ذات وضع خاص ومن المقرر أن تقوم قناة أون بإذاعة مباراة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي، كذلك فإنها تعمل جاهدة على بث المباريات التي يخوضها منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

تحديث بتاريخ 26/6/2022:-

من المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورت بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 بنقل اللقاء المرتقب بين فريقي النادي الأهلي وفريق بيراميدز في بطولة كأس مصر.

من جهة أخري فقد تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز البرتغالي، وسوف يصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في غضون أيام قليلة.