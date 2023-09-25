تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الناقلة لمباراة الأهلي و سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

يبحث جماهير النادي الأهلي عن تردد أون تايم سبورت 2023 الجديد، لضبطه والتمتع بمتابعة مباراة الأهلي و سانت جورج الإثيوبي، في دوري أبطال أفريقيا ذهاب دور أل 32، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف من الجمهور، ومع ارتفاع أعداد جماهير الأهلي ومحبيه ومشجعيه، فإن الخيار الأمثل هو متابعة المباراة عبر شاشة التليفزيون، وقد حرص الاتحاد الإفريقي على تلبية رغبات النادي الأهلي وجماهيره بإتاحة إذاعة المباراة على قنوات مجانية، فكان نصيب on time sports في نقل اللقاء مجاناً، ونستعرض معكم فيما يلي تردد القناة الجديد.

شعار قناة أون تايم سبورت بالإنجليزي - المصدر الحساب الرسمي للقناة على الفيسبوك

تردد القناة الجديد 2023

القمر الصناعي النايل سات التردد 11861 معامل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معدل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة الأهلي و سانت جورج

تقام مباراة الأهلي اليوم الأحد الموافق 24/9/2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ليقابل نظيره الإثيوبي سانت جورج في ذهاب دور أل 32 من دوري أبطال أفريقيا 2023، ويستضيف المباراة ملعب استاد القاهرة الدولي بعد رفض الاتحاد الإفريقي إقامتها على ملعب سانت جورج لعدم توافر الاشتراطات المطلوبة.

أهم البطولات المذاعة على أون تايم سبورت

تنقل أون تايم سبورت بطولة كأس العالم للأندية في كرة السلة 2023، والمشارك فيها النادي الأهلي، كما تنقل القناة مباريات الدوري المصري الممتاز، والبطولات المقامة على أرض مصر، وكذا البطولات التي يشارك فيها منتخب مصر والتي تقام مباراته داخل أرض الوطن، وذلك من خلال التردد الأرضي للقناة.

OnTime Sports

هي مجموعة قنوات رياضية مصرية، تم إطلاقها تحت اسم أون سبورت ولكن تم تعديل الاسم للحالي أون تايم سبورتس، بعد دمجها مع تايم سبورت، وذلك لتقديم محتوي رياضي متميز وعالي الجودة، يتناسب مع التطور الحاصل محلياً وعالمياً للتنافس مع مثيلاتها من القنوات الرياضية، وقد حققت نجاحاً كبيراً في نقل أهم البطولات والمباريات التي يتابعها محبي وعشاق الرياضة في مصر والوطن العربي.