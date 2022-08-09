تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 و3 2022 لمشاهدة مباريات الدوري المصري جودة HD

يعد تردد قناة أون تايم سبورت 2022 من الترددات الهامة جداً لمتابعي الرياضية وكرة القدم بشكل خاص، حيث إن القناة تقوم بإذاعة جميع مباريات كرة القدم المصرية حصري، بعد أن تمكنت من شراء حقوق بث المباريات والبطولات المحلية والدولية المشارك فيها الأندية المصرية لعدة سنوات قادمة، نظراً لعدد المشاهدات التي تحققها قنوات on time sports فتقوم القناة كل مدّة زمنية بتحديث الترددات الخاصة بها، لكي تتمكن من ضبط جودة شاشة القناة لأجل الحصول إلى أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

يعد احدث الترددات التي كشفت عنها مجموعة قنوات On time sports في شهر أغسطس 2022، تضمنت التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

يمكنكم بعد تحميل التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت 1 مشاهدة برنامج ملعب On يومياً في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، الذي يقدمه الإعلامي الشهير سيف زاهر وأحمد شوبير، كما يمكنكم أيضا متابعة ستاد on الذي يذاع قبل المباريات، فضلا عن ذلك العديد من المباريات الهامة للمنتخب الوطني والأهلي والزمالك، ونذكركم برابط تردد الرابعة الرياضية العراقية 2022.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

تستطيع عزيزي المشاهد من خلال تنزيل اخر تحديث لقنوات on time sports 2 أن تتابع البرامج المميز (الدرجة 3 وبرنامج مساء اون تايم) الذي يذاع يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، كما يمكنكم أيضا مشاهدة أهم المباريات الرياضية في الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر والمنتخبات الوطنية المصرية، لذا إليك احدث تردد القناة، ونذكركم برابط تردد قناة الشارقة الرياضية 2022.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853. معامل تصحيح الخطأ 5/6. الاستقطاب أفقي/ 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

التردد: 12303.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ينتظر قطاع كبير من محبي الرياضة المصرية متابعة برنامج صباح اون تايم الذي يقدمه الإعلامية أميرة جمال والإعلامي محمد غانم، يومياً لطرح اخر مستجدات الكرة المصرية والعربية والعالمية، كما يمكنكم عزيزي المشاهد محبي ألعاب الصالات متابعة مباريات كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة التي يتم إذاعتها على قناة on time sports 3، ونذكر المتابعين برابط تردد قناة SSC 2022.

إلي هنا وصلنا لختام شرح تردد قناة أون تايم سبورت 2022 لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز جودة HD.