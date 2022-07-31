تقنية

أحدث تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 On Time Sports hd بأقوى إشارة

محمد أحمد

 يُمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 بأقوى إشارة عبر النايل سات وعرب سات، والوصول إلى واحدة من أقوى من القنوات الأكثر مشاهدة لعشاق كرة القدم لمشاهدة المباريات المحلية أو العالمية، تحرص القناة على تغطية جميع المباريات للدوري المصري والبطولات المحلية بشكل مباشر طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش.

أحدث تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 On Time Sports hd بأقوى إشارة

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال التردد التالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت on time sport 1,2,3 الجديد 2022 لمشاهدة مباريات الدوري المصري وكاس مصر

تنزيل وضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1،2،3 على النايل سات لمتابعة المباريات

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
10853 نايل سات 27500 3/4 أفقي
أحدث تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 On Time Sports hd بأقوى إشارة

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات

كما يمكنك استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات بصورة عالية الجودة وصوت نقي وخالي من التويش أو الانقطاع:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11861 عرب سات 27500 5/6 أفقي

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تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11861 نايل سات 27500 5/6 رأسي

تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 3

قامت مجموعة قنوات أون تايم بإطلاق قناة أون تايم سبورت 3 مؤخرًا بعد النجاح الهائل الذي حققه كل من القناتين 1 و2 عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك القناة أيضاً بتقنية SD و HD ولكن بتردد مختلف وهو كالتالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12303 نايل سات 27500 5/6 أفقي

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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