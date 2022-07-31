أحدث تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 On Time Sports hd بأقوى إشارة

يُمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 بأقوى إشارة عبر النايل سات وعرب سات، والوصول إلى واحدة من أقوى من القنوات الأكثر مشاهدة لعشاق كرة القدم لمشاهدة المباريات المحلية أو العالمية، تحرص القناة على تغطية جميع المباريات للدوري المصري والبطولات المحلية بشكل مباشر طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال التردد التالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 10853 نايل سات 27500 3/4 أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات

كما يمكنك استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات بصورة عالية الجودة وصوت نقي وخالي من التويش أو الانقطاع:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11861 عرب سات 27500 5/6 أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11861 نايل سات 27500 5/6 رأسي

تردد قناة أون تايم سبورت 3

قامت مجموعة قنوات أون تايم بإطلاق قناة أون تايم سبورت 3 مؤخرًا بعد النجاح الهائل الذي حققه كل من القناتين 1 و2 عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك القناة أيضاً بتقنية SD و HD ولكن بتردد مختلف وهو كالتالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 12303 نايل سات 27500 5/6 أفقي

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