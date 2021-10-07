بدا البحث منذ الصبح على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 التي تقام بقطر في صيف العام القادم، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة متابعة كبيرة جداً من قبل الجماهير المصرية والعربية وخاصة بعد إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري وتعيين مدير فني اجنبي برتغالي بدلا منه، بالإضافة إلي تأخر منتخب مصر في ترتيب المجموعة التي يتصدرها المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لهذا ستجد قبل ساعات من بدء المباراة عمليات بحث واسعة على تردد قناة On Time Sports.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

تردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما يمكنكم تحميل التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2 الرياضية عن طريق تسجيل البيانات الموضحة كالتالي:

التردد 11861. القمر الصناعي نايل سات. القناة on time sports 2 معدل الترميز 27500. الاستقطاب راسي.

أون تايم سبورت 3

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التردد 12303 القناة أون تايم سبورت 3 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي نايل سات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ليبيا برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين. مصر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل. الغابون برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد. أنجولا بصف من الرصيد من خسارة مباراتين.

الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيا

تقدم قنوات on time sports استوديو تحليلي قبل لقاء مصر وليبيا بقيادة الإعلامي احمد شوبير وباقة من ابرز النجوم الرياضية في مصر مثل الكابتن طه بصري والكابتن ايمن يونس وعماد متعب ومحمد زيدان وغيرهم من النجوم الرياضية، يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة 8 مساءا، يمكنكم أيضا تنزيل تردد ssc لمشاهدة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم اليوم.

موعد مباراة مصر وليبيا

يلتقي المنتخب المصري ضد نظيره الليبي في تصفيات كاس العالم قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث تقام المباراة علي استاد برج العرب في الإسكندرية بدون حضور جماهيري للقاء، علي جانب اخر يمكنكم تنزيل تردد اون تايم سبورت 3 التي تقوم بإذاعة كاس العالم لكرة اليد في السعودية الآن.

وصلنا إلى ختام شرح كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.