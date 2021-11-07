تردد قناة أورانج تي في Orange TV مسلسلات وأفلام على النايل سات 2022

مازالت القنوات الفضائية المصرية في زيادة مستمر، حيث تظهر العديد من القنوات المنافسة لبعضها البعض في تقديم أفضل المحتويات، وتعتبر قناة أورانج تي في من أحدث القنوات لتقديم الأفلام والمسلسلات المصرية القديمة والجديدة من أرشيف السينما والتلفزيون المصري، ويمكن استقبال باقة قنوات أورانج تي في على أجهزة الاستقبال على القمر الصناعي النايل سات، إليكم نقدم طريقة تثبيت تردد قناة أورانج تي في Orange TV على جهاز الاستقبال بسهولة والاستمتاع بمتابعة جيدة.

قناة أورانج تي في Orange TV

قناة أورانج تي في هي واحدة من أحدث القنوات الفضائية المصرية التي تم إطلاقها في الأيام القليلة الماضية على نفس تردد قنوات تتح الشهيرة، حيث تم استبدال قناة تتح عند تشغيلها بقناة أورانج تي في، ومن خلال قناة أورانج يمكنك مشاهدة مجموعة مميزة من الأفلام العربية المصرية القديم والجديدة، بالإضافة إلى المسلسلات المختلفة من أفضل المسلسلات الدرامية المصرية.

تردد قناة أورانج تي في Orange TV

من السهل على المشاهد الاستمتاع بمحتويات قناة أورانج تي في بعد تثبيتها على جهاز الاستقبال لديه، ويتم التثبيت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

ثم الضغط على “تثبيت”.

ومنها يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات.

أكتب الآن التردد وهو 11177

ثم أكتب معدل الترميز 27498

بعدها يتم اختيار القطبية لتكون أفقي H

ثم ضبط معامل تصحيح الخطأ على 5/6

وبهذا يتم استقبال قناة أورانج تي في بتقنية إس دي SD