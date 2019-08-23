 التخطي إلى المحتوى

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد .. جدول أفلام أغسطس 2019 .. جميع تردُدات باقة قنوات أم بي سي

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد .. جدول أفلام أغسطس 2019 .. جميع تردُدات باقة قنوات أم بي سي
تردد قناة ام بي سي 3

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد هو ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر مشاهدة خاصة للأطفال، بل استطاعت أيضا أن تجذب الكثير من الكبار بما تقدمه من منوعات جيدة وراقية استطاعت بها جذب الكبار قبل الصغار، يمكن استقبال تردد القناة على النايل سات وعرب سات وذلك لمتابعة برامج mbc3 الشيقة والجديدة بجميع البلاد العربية، وكذلك دول شمال إفريقيا وغرب أسيا، وذلك من خلال الترددات وفقا للجداول المرفقة والتالية.

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد

القمرالنايل سات
الترددات
12015
11823
11559
11470
11938
القطبية
عمودي
معامل تصحيح الخطأ
5/6
معدل الترميز
27500

ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

القمر

التردد الجديد

الاستقطاب

معدل الترميز

تصحيح الخطأ

نايل سات

11470

V

27500

5/6

عرب سات

11270

V

27500

5/6

 

تردد قناة ام بي سي 3
تردد قناة ام بي سي 3

تردد القناة الجديد علي القمر الصناعي النايل سات 

التردد :11470
الترميز :27500
الإستقطاب : عمودي “V”
تصحيح 5/6

تردد اخر في حالة عدم الإستجابة علي النايل سات

التردد :11559
الترميز :27500
الإستقطاب : عمودي “V”
تصحيح 5/6

تردد قناة أم بي سي علي القمر الصناعي عرب سات 

  • التردد :11270
    الترميز :27500
    الاستقطاب : أفقي “H”
    تصحيح 5/6

تردد أخر في حالة عدم الاستجابة علي عرب سات

  • التردد :12284
    الترميز :27500
    الإستقطاب : عمودي “V”
    تصحيح 5/6

برامج MBC 3

  • برنامج: عيش سفاري:  فهو يعلم الأطفال الشجاعة وروح التحدي والمغامرة والمنافسة ويعلمهم أيضأ الأعتماد على النفس والتعاون المثمر مع الجماعة في تحقيق الأهداف،
  • برنامج: بنات وبس
  • برنامج: تسالي أحلى عالم

تردد MBC مصر الأولى على النايل سات

معلومات قناة  MBC مصرنايل سات
الدرجة7 درجات غرب
الترددMHZ 12015
القطبيةعمودي
معل الترميز27500
معدل تصحيح الخطأ5/6

 تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

معلومات قناة أم بي سي مصر  2 القمر الصناعي نايلسات
الدرجة7 درجات غرب
الترددMHZ11823
القطبيةعمودي
معل الترميز27500
معدل تصحيح الخطأ5/6

9:30AM بتوقيت السعودية /6:30AM بتوقيت جرينتش

هيا دييغو هيا

11:00AM بتوقيت السعودية /8:00AM بتوقيت جرينتش

الخروف شون

12:30PM بتوقيت السعودية /9:30AM بتوقيت جرينتش

بطاريق مدغشقر

1:00PM بتوقيت السعودية /10:00AM بتوقيت جرينتش

تواصل

2:00PM بتوقيت السعودية /11:00AM بتوقيت جرينتش

Shimmer & Shine

2:00PM بتوقيت السعودية /11:00AM بتوقيت جرينتش

عالم الطباشير

2:30PM بتوقيت السعودية /11:30AM بتوقيت جرينتش

باك مان ومغامرات الأشباح

4:00PM بتوقيت السعودية /1:00PM بتوقيت جرينتش

تسالي أحلى عالم

5:30PM بتوقيت السعودية /2:30PM بتوقيت جرينتش

تواصل

6:30PM بتوقيت السعودية /3:30PM بتوقيت جرينتش

سلَغتيرا

6:30PM بتوقيت السعودية /3:30PM بتوقيت جرينتش

مغامرات مارتن

7:30PM بتوقيت السعودية /4:30PM بتوقيت جرينتش

مغامرات مارتن

10:00PM بتوقيت السعودية /7:00PM بتوقيت جرينتش

باك مان ومغامرات الأشباح

11:30PM بتوقيت السعودية /8:30PM بتوقيت جرينتش

Shimmer & Shine

2:30AM بتوقيت السعودية /11:30PM بتوقيت جرينتش

عالم الطباشير

3:30AM بتوقيت السعودية /12:30AM بتوقيت جرينتش

باك مان ومغامرات الأشباح

4:30AM بتوقيت السعودية /1:30AM بتوقيت جرينتش

هيا دييغو هيا

7:00AM بتوقيت السعودية /4:00AM بتوقيت جرينتش

تشارلي والعودة إلى المدرسة

7:30AM بتوقيت السعودية /4:30AM بتوقيت جرينتش.

وقناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات هذه المجموعة أم بي سي، وقد تخصصت هذه القناة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد بدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي”جومانجي”، والذي كان له أثر كبير في شهرة القناة في بداية بثها فقد ارتفعت على أثره مشاهداتها منذ انطلاقها.

أقرأ أيضا وتعرف على:

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

  • قناة أم بي سي 3 ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر شاهدة خاصة للأطفال، تمكنت مجموعة القنوات أيضا من اجتذاب القاعدة العريضة من المشاهدين والمتابعين من الكبار والشباب والشباب، لذلك تعتبر من الأعلى مشاهدة من بين جميع القنوات.
  • تعتبر أيضا قناة أم بي سي 3 من أفضل القنوات المحببة للأطفال، بل أيضا تجذب الكبار بما تقدمه من منوعات راقية استطاعت بها جذب الصغار والكبار، وبهذا المحتوى الشامل لمجموعة قنوات إم بي سي تعتبر من الأكبر والأشهر والأعلى شعبية والأكبر في نسب المشاهدة على مستوى قنوات العالم العربي.

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  3. عامين وانا مسابقة الحلم mbc.dream/netوعلى الفيس بوك ومسابقات العرب والامراء ولم اربح شيئ مع العلم اننى مشترك متى اربح .

    رد

  11. السلام عليكم انا احب قناتكم الرائعة جدا و افضلها على سبيستون و لكن هناك مشكلة و هذه المشكلة هي لما غيرتم ترددها لا استطيع ادخالها كيف ادخلها

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.