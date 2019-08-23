تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد .. جدول أفلام أغسطس 2019 .. جميع تردُدات باقة قنوات أم بي سي

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد هو ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر مشاهدة خاصة للأطفال، بل استطاعت أيضا أن تجذب الكثير من الكبار بما تقدمه من منوعات جيدة وراقية استطاعت بها جذب الكبار قبل الصغار، يمكن استقبال تردد القناة على النايل سات وعرب سات وذلك لمتابعة برامج mbc3 الشيقة والجديدة بجميع البلاد العربية، وكذلك دول شمال إفريقيا وغرب أسيا، وذلك من خلال الترددات وفقا للجداول المرفقة والتالية.

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد

القمر النايل سات الترددات 12015

11823

11559

11470

11938 القطبية عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات القمر التردد الجديد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11470 V 27500 5/6 عرب سات 11270 V 27500 5/6

تردد القناة الجديد علي القمر الصناعي النايل سات

التردد :11470

الترميز :27500

الإستقطاب : عمودي “V”

تصحيح 5/6

تردد اخر في حالة عدم الإستجابة علي النايل سات

التردد :11559

الترميز :27500

الإستقطاب : عمودي “V”

تصحيح 5/6

تردد قناة أم بي سي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد :11270

الترميز :27500

الاستقطاب : أفقي “H”

تصحيح 5/6

تردد أخر في حالة عدم الاستجابة علي عرب سات

التردد :12284

الترميز :27500

الإستقطاب : عمودي “V”

تصحيح 5/6

برامج MBC 3

برنامج: عيش سفاري: فهو يعلم الأطفال الشجاعة وروح التحدي والمغامرة والمنافسة ويعلمهم أيضأ الأعتماد على النفس والتعاون المثمر مع الجماعة في تحقيق الأهداف،

برنامج: بنات وبس

برنامج: تسالي أحلى عالم

تردد MBC مصر الأولى على النايل سات

معلومات قناة MBC مصر نايل سات الدرجة 7 درجات غرب التردد MHZ 12015 القطبية عمودي معل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

معلومات قناة أم بي سي مصر 2 القمر الصناعي نايلسات الدرجة 7 درجات غرب التردد MHZ11823 القطبية عمودي معل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

9:30AM بتوقيت السعودية /6:30AM بتوقيت جرينتش

هيا دييغو هيا 11:00AM بتوقيت السعودية /8:00AM بتوقيت جرينتش الخروف شون 12:30PM بتوقيت السعودية /9:30AM بتوقيت جرينتش بطاريق مدغشقر 1:00PM بتوقيت السعودية /10:00AM بتوقيت جرينتش تواصل 2:00PM بتوقيت السعودية /11:00AM بتوقيت جرينتش Shimmer & Shine 2:00PM بتوقيت السعودية /11:00AM بتوقيت جرينتش عالم الطباشير 2:30PM بتوقيت السعودية /11:30AM بتوقيت جرينتش باك مان ومغامرات الأشباح 4:00PM بتوقيت السعودية /1:00PM بتوقيت جرينتش تسالي أحلى عالم 5:30PM بتوقيت السعودية /2:30PM بتوقيت جرينتش تواصل 6:30PM بتوقيت السعودية /3:30PM بتوقيت جرينتش سلَغتيرا 6:30PM بتوقيت السعودية /3:30PM بتوقيت جرينتش مغامرات مارتن 7:30PM بتوقيت السعودية /4:30PM بتوقيت جرينتش مغامرات مارتن 10:00PM بتوقيت السعودية /7:00PM بتوقيت جرينتش باك مان ومغامرات الأشباح 11:30PM بتوقيت السعودية /8:30PM بتوقيت جرينتش Shimmer & Shine 2:30AM بتوقيت السعودية /11:30PM بتوقيت جرينتش عالم الطباشير 3:30AM بتوقيت السعودية /12:30AM بتوقيت جرينتش باك مان ومغامرات الأشباح 4:30AM بتوقيت السعودية /1:30AM بتوقيت جرينتش هيا دييغو هيا 7:00AM بتوقيت السعودية /4:00AM بتوقيت جرينتش تشارلي والعودة إلى المدرسة 7:30AM بتوقيت السعودية /4:30AM بتوقيت جرينتش. وقناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات هذه المجموعة أم بي سي، وقد تخصصت هذه القناة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد بدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي”جومانجي”، والذي كان له أثر كبير في شهرة القناة في بداية بثها فقد ارتفعت على أثره مشاهداتها منذ انطلاقها. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما قناة أم بي سي 3 ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر شاهدة خاصة للأطفال، تمكنت مجموعة القنوات أيضا من اجتذاب القاعدة العريضة من المشاهدين والمتابعين من الكبار والشباب والشباب، لذلك تعتبر من الأعلى مشاهدة من بين جميع القنوات.

تعتبر أيضا قناة أم بي سي 3 من أفضل القنوات المحببة للأطفال، بل أيضا تجذب الكبار بما تقدمه من منوعات راقية استطاعت بها جذب الصغار والكبار، وبهذا المحتوى الشامل لمجموعة قنوات إم بي سي تعتبر من الأكبر والأشهر والأعلى شعبية والأكبر في نسب المشاهدة على مستوى قنوات العالم العربي.

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