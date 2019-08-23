تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد .. جدول أفلام أغسطس 2019 .. جميع تردُدات باقة قنوات أم بي سي

تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد هو ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر مشاهدة خاصة للأطفال، بل استطاعت أيضا أن تجذب الكثير من الكبار بما تقدمه من منوعات جيدة وراقية استطاعت بها جذب الكبار قبل الصغار، يمكن استقبال تردد القناة على النايل سات وعرب سات وذلك لمتابعة برامج mbc3 الشيقة والجديدة بجميع البلاد العربية، وكذلك دول شمال إفريقيا وغرب أسيا، وذلك من خلال الترددات وفقا للجداول المرفقة والتالية.
تردد قناة أم بي سي MBC 3 الجديد
|القمر
|النايل سات
|الترددات
12015
11823
11559
11470
11938
القطبية
|عمودي
معامل تصحيح الخطأ
|5/6
معدل الترميز
|27500
ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
القمر
التردد الجديد
الاستقطاب
معدل الترميز
تصحيح الخطأ
نايل سات
11470
V
27500
5/6
عرب سات
11270
V
27500
5/6
تردد القناة الجديد علي القمر الصناعي النايل سات
التردد :11470
الترميز :27500
الإستقطاب : عمودي “V”
تصحيح 5/6
تردد اخر في حالة عدم الإستجابة علي النايل سات
التردد :11559
الترميز :27500
الإستقطاب : عمودي “V”
تصحيح 5/6
تردد قناة أم بي سي علي القمر الصناعي عرب سات
- التردد :11270
الترميز :27500
الاستقطاب : أفقي “H”
تصحيح 5/6
تردد أخر في حالة عدم الاستجابة علي عرب سات
- التردد :12284
الترميز :27500
الإستقطاب : عمودي “V”
تصحيح 5/6
برامج MBC 3
- برنامج: عيش سفاري: فهو يعلم الأطفال الشجاعة وروح التحدي والمغامرة والمنافسة ويعلمهم أيضأ الأعتماد على النفس والتعاون المثمر مع الجماعة في تحقيق الأهداف،
- برنامج: بنات وبس
- برنامج: تسالي أحلى عالم
تردد MBC مصر الأولى على النايل سات
|معلومات قناة MBC مصر
|نايل سات
|الدرجة
|7 درجات غرب
|التردد
|MHZ 12015
|القطبية
|عمودي
|معل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات
|معلومات قناة أم بي سي مصر 2
|القمر الصناعي نايلسات
|الدرجة
|7 درجات غرب
|التردد
|MHZ11823
|القطبية
|عمودي
|معل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
9:30AM بتوقيت السعودية /6:30AM بتوقيت جرينتش
هيا دييغو هيا
الخروف شون
بطاريق مدغشقر
تواصل
Shimmer & Shine
عالم الطباشير
باك مان ومغامرات الأشباح
تسالي أحلى عالم
تواصل
سلَغتيرا
مغامرات مارتن
مغامرات مارتن
باك مان ومغامرات الأشباح
Shimmer & Shine
عالم الطباشير
باك مان ومغامرات الأشباح
هيا دييغو هيا
تشارلي والعودة إلى المدرسة
7:30AM بتوقيت السعودية /4:30AM بتوقيت جرينتش.
وقناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات هذه المجموعة أم بي سي، وقد تخصصت هذه القناة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد بدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي”جومانجي”، والذي كان له أثر كبير في شهرة القناة في بداية بثها فقد ارتفعت على أثره مشاهداتها منذ انطلاقها.
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- قناة أم بي سي 3 ضمن مجموعة قنوات أم بي سي، وهي من أفضل القنوات المحببة والأكثر شاهدة خاصة للأطفال، تمكنت مجموعة القنوات أيضا من اجتذاب القاعدة العريضة من المشاهدين والمتابعين من الكبار والشباب والشباب، لذلك تعتبر من الأعلى مشاهدة من بين جميع القنوات.
- تعتبر أيضا قناة أم بي سي 3 من أفضل القنوات المحببة للأطفال، بل أيضا تجذب الكبار بما تقدمه من منوعات راقية استطاعت بها جذب الصغار والكبار، وبهذا المحتوى الشامل لمجموعة قنوات إم بي سي تعتبر من الأكبر والأشهر والأعلى شعبية والأكبر في نسب المشاهدة على مستوى قنوات العالم العربي.
التعليقات
اهلا انا الحب یوغی یو5dsارجوکمعندما ینتهی zexalدعوه شکرا علی کل شی
اب ينزل في دانسات
عامين وانا مسابقة الحلم mbc.dream/netوعلى الفيس بوك ومسابقات العرب والامراء ولم اربح شيئ مع العلم اننى مشترك متى اربح .
افضل قناة mbc3,
ترددها ايه حاولت اجبها كتير
احسن قناة
شكرنا
اجمل البرامج
أجمل واحلى قناه سى بى٣ وميكى
اجمل قناة على قلبى فعلاً هادفة
ارجوكم اعيدوا امبي 3
السلام عليكم انا احب قناتكم الرائعة جدا و افضلها على سبيستون و لكن هناك مشكلة و هذه المشكلة هي لما غيرتم ترددها لا استطيع ادخالها كيف ادخلها
اكتب تعليقك هنا…شكرا تردد القنا
شكرا علىاعطاترددالقناة
تحت أمركم دائما