تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD هي تضم مجموعة من القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المباريات الحصرية في العالم العربي والغربي، بينهم تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1، وجميع عشاق الرياضات سواء كرة القدم أو المصارعة أو اليد أو الألعاب المختلفة يبحثون عنها سواء على النايل سات وهوت بيرد، لذلك نوفر في التقرير التالي التردد الصحيح الذي من خلاله يستطيع الجمهور تنزيل كافة الفضائيات على شاتهم ومتابعتها.

وتعد قنوات أبوظبي الرياضية (AD Sports) هي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 8 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانا و قناتين مشفرة، بالإضافة إلي قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة حيث تبث المجموعة برامجها من أبوظبي وهي تابعة لشركة أبوظبي للإعلام.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD

نايل سات التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

هوت بيرد التردد: 11747 عمودي 27500 ¾

قناة أبو ظبي الرياضية

تقوم AD Sports بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

في 13 أكتوبر 2008 حققت القناة نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها، حيث طورت من إمكانياتها في نقل الدوري الإماراتي، ووسعت من شبكة مراسليها، وزادت من عدد المحللين المتخصصين في مجال لعبة كرة القدم. كما أطلقت قناة أبوظبي الرياضية 2 لتؤمن تغطية كاملة للأحداث الرياضية بحيث تنقل المباريات التي يصادف وقت عرضها في التوقيت ذاته لأخرى تعرض على قناة أبوظبي الرياضية الأساسية وبثت بطولة كأس العالم للشباب بالقاهرة في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر 2009 بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والتي أقيمت في نيجيريا في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2009. إشترت حقوق بث تصفيات أمم أوروبا 2016 وتصفيات الأوروببة المؤهلة لكأس العالم 2018 روسيا إضافة للدوري الإماراتي وكأس إسبانيا وإيطاليا، و السوبر الإسباني وعدد أخر من التظاهرات المحلية والدولية مثل بطولة العالم لألعاب القوي.

تبث قنوات أبوظبي الرياضية باللغتين اللغة العربية و الإنجليزية، ولكل قناة قناة صوتية باللغة العربية و قناة أخرى باللغة الإنجليزية.