تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports 2024 علي النايل سات وعرب سات
يهتم الكثير من محبي الرياضة في الوطن العربي بمتابعة قناة أبو ظبي الرياضية علي شاشة التلفاز، وذلك نظيراً لما تقدمه القنوات من مجموعة من أهم البرامج الرياضية التي تخص كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، وتعرض القناة على شاشتها الدوري الإماراتي لكرة القدم بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الدولية التي تحصل على حقوق بثها، وتقوم القناة في الوقت الحالي بعرض النسخة الأولي من كأس تحدي دبي والذي يشارك فيه مجموعة من أبرز الأندية العربية أهمهم الأهلي المصري والزمالك والرجاء المغربي.
قنوات أبو ظبي الرياضية
أبو ظبي الرياضية هي مجموعة قنوات رياضية إماراتية تتكون من 4 قنوات بالإضافة إلي قناة YAS، تأسست في عام 1998 وتتبع لشبكة أبو ظبي للإعلام وتبث من الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من البرامج الرياضية التي يتم بثها على مدار اليوم.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تستطيع استقبال إشارة قناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:-
|القمر الصناعي
|نايل سات
|عرب سات
|التردد
|11411
|11804
|معامل التصحيح
|5/6
|5/6
|الترميز
|30003
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|أفقي
وتستطيع استقبال إشارة قناة أبو ظبي الرياضية 3 و 4 على النايل سات من خلال التردد التالي:-
- التردد : 11372.
- الاستقطاب : أفقي:
- معامل التصحيح : 5/6.
- الترميز : 27500.
كيفية استقبال اشارة القناة
يمكن استقبال اشارة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- بعد ذلك تقوم باختيار خانة التركيب.
- بعد ذلك اختيار ضبط الهوائي.
- ثم اختيار إضافة قناة جديدة.
- تقوم بتحديد القمر الصناعي.
- تكتب تردد القناة.
- الضغط على زر البحث.