يهتم الكثير من محبي الرياضة في الوطن العربي بمتابعة قناة أبو ظبي الرياضية علي شاشة التلفاز، وذلك نظيراً لما تقدمه القنوات من مجموعة من أهم البرامج الرياضية التي تخص كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، وتعرض القناة على شاشتها الدوري الإماراتي لكرة القدم بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الدولية التي تحصل على حقوق بثها، وتقوم القناة في الوقت الحالي بعرض النسخة الأولي من كأس تحدي دبي والذي يشارك فيه مجموعة من أبرز الأندية العربية أهمهم الأهلي المصري والزمالك والرجاء المغربي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports 2024 علي النايل سات وعرب سات

قنوات أبو ظبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية هي مجموعة قنوات رياضية إماراتية تتكون من 4 قنوات بالإضافة إلي قناة YAS، تأسست في عام 1998 وتتبع لشبكة أبو ظبي للإعلام وتبث من الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من البرامج الرياضية التي يتم بثها على مدار اليوم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تستطيع استقبال إشارة قناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:-

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 11411 11804 معامل التصحيح 5/6 5/6 الترميز 30003 27500 الاستقطاب أفقي أفقي

وتستطيع استقبال إشارة قناة أبو ظبي الرياضية 3 و 4 على النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد : 11372.

الاستقطاب : أفقي:

معامل التصحيح : 5/6.

الترميز : 27500.

كيفية استقبال اشارة القناة

يمكن استقبال اشارة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي: