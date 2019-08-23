تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD | “أغسطس 2019” الناقلة مباريات البطولات العربية .. كبرى البطولات العالمية على عربسات ونايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية والناقلة للعديد من المباريات العربية، البطولات العربية والأسيوية والمباريات الودية التي تقام على أرض دولة الإمارات، تابعوا معنا تردد قناة أبو ظبي الرياضية وتابعوا أيضا موعد وتفاصيل المباراة، وتابعوا معنا كل جديد عن قناة أبو ظبي الرياضية، كما تبث قناة أبو ظبي الرياضية البرامج الرياضية الخليجية وكافة الأحداث التي تعرض خلال المباراة، فهذه الأحداث تجعل المشاهد يشاهد هذه المباراة برؤية واضحة، فهي تقوم بعرض الرياضة الفردية والجماعية أيضاً، حيث أنها تعرض على مدار الأربعة والعشرون ساعة بث مباشر بدون أنقطاع.

القناة الرياضية الإماراتية الأولى، والتي تبث مجانا، دون تشفير، تقوم ببث أهم الأحداث والمباريات المحلية والعالمية، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة واشهر نجوم التحليل الفني والتعليق العرب، وأهم التحليلات لمباريات كرة القدم والدوري الإنجليزي، الأسباني، الأوربي، الإيطالي، الفرنسي والعديد من مباريات كرة القدم وأيضا كأس السوبر و تبث طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف وهي قناة مشفرة تابعة لباقة قنوات أو اس ان OSN وتعرض بدرجة عالية الجودة والوضوح اتش دي .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD

قناة أبو ظبي الرياضية وماتش اليوم

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة ابو ظبي المفتوحة الرياضية 1,2 نايل سات 12226 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD1,2 نايل سات 12467 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية 1,2 عرب سات بدر 6 11804 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 عامودي V 27500 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD 2018

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 12092 (V) 27500 – 5/6 HD مشفر

تردد قناة أبوطبي الرياضية

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