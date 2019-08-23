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تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD | “أغسطس 2019” الناقلة مباريات البطولات العربية .. كبرى البطولات العالمية على عربسات ونايل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD | “أغسطس 2019” الناقلة مباريات البطولات العربية .. كبرى البطولات العالمية على عربسات ونايل سات
تردد قناة أبو ظبي الرياضية تامر

تردد قناة أبو ظبي الرياضية والناقلة للعديد من المباريات العربية، البطولات العربية والأسيوية والمباريات الودية التي تقام على أرض دولة الإمارات، تابعوا معنا تردد قناة أبو ظبي الرياضية وتابعوا أيضا موعد وتفاصيل المباراة، وتابعوا معنا كل جديد عن قناة أبو ظبي الرياضية، كما تبث قناة أبو ظبي الرياضية البرامج الرياضية الخليجية وكافة الأحداث التي تعرض خلال المباراة، فهذه الأحداث تجعل المشاهد يشاهد هذه المباراة برؤية واضحة، فهي تقوم بعرض الرياضة الفردية والجماعية أيضاً، حيث أنها تعرض على مدار الأربعة والعشرون ساعة بث مباشر بدون أنقطاع.

القناة الرياضية الإماراتية الأولى، والتي تبث مجانا، دون تشفير، تقوم ببث أهم الأحداث والمباريات المحلية والعالمية، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة واشهر نجوم التحليل الفني والتعليق العرب، وأهم التحليلات لمباريات كرة القدم والدوري الإنجليزي، الأسباني، الأوربي، الإيطالي، الفرنسي والعديد من مباريات كرة القدم وأيضا كأس السوبر و تبث طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف وهي قناة مشفرة تابعة لباقة قنوات أو اس ان OSN وتعرض بدرجة عالية الجودة والوضوح اتش دي .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD

 قناة أبو ظبي الرياضية وماتش اليوم

 القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
قناة ابو ظبي المفتوحة الرياضية 1,2نايل سات12226أفقي H27500
قناة أبو ظبي الرياضية HD1,2نايل سات12467أفقي H27500
قناة أبو ظبي الرياضية 1,2عرب سات بدر 611804أفقي H27500
قناة أبو ظبي الرياضية HD1TürkmenÄlem11804أفقي H27500
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2TürkmenÄlem12456عامودي  V27500

 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD 2018

المدارالقمرالترددFEC/SRالجودةالتشفير
7.0°WNilesat 20112092 (V)27500 – 5/6HDمشفر

تردد قناة أبوطبي الرياضية

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وتقوم شبكة قنوات أبو ظبي بعرض بطولات كرة القدم المحلية والعالمية ومنها بطولة الدوري الإماراتي وهو دوري الخليج العربي وتصفيات كأس العالم 2018 القادمة في روسيا بالإضافة إلى كثير من البطولات الدولية الودية والمباريات الودية للأندية والمنتخبات كما تنقل القناة بعض بطولات المصارعة الحرة WWE وغيرها من الألعاب الرياضية.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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