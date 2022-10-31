تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات 2022

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة تهتم ببث المحتوي الرياضي العربي والأوروبي أيضًا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

هذه القناة من القنوات الرياضية المجانية المفتوحة على عدة أقمار منها النايل سات. تعرض القناة على مدار 24 ساعة محتوي رياضي واستوديو تحليل مكون من عدة خبراء في مجال التحليل. والآن إليكم قائمة الترددات عبر نايل سات:

قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة أبو ظبي الرياضية 2 التردد 11411 12226 الاستقطاب أفقي H أفقي H معدل الترميز 30000 27500

طريقة تنزيل قناة أبو ظبي على نايل سات

تبحث في الريموت على زر menu ثم تضغط عليه ومن ثم ستظهر لك هذه القائمة:

وتختار التركيب ثم تضغط ok، ستظهر لك هذه القائمة:

ثم تختار قائمة الترددات، ثم تضغط على ok مرة أخري، ستظهر لك هذه الشاشة:



تأكد من أن القمر المستخدم هو النايل سات كما هو أعلي يمين الشاشة ثم تضغط على زر الإضافة “الزر الأحمر” في الريموت، ستظهر لك هذه القائمة:



تكتب بيانات تردد قناة أبو ظبي الرياضية الموجود بأعلى المقال وتضبط معدل الترميز والاستقطاب ثم تضغط ok، وبعدها تضغط على زر البحث “الزر الأرزق” في الريموت، وتنتظر إلى أن ينتهي من البحث ثم تبحث في آخر القنوات الموجودة عندك ستجد القنوات الخاصة بالتردد.