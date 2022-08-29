تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية AD Sports 2022 لمتابعة الدوري الايطالي

الدوري الإيطالي حصريا على قناة أبو ظبي الرياضي، فهي واحدة من القنوات المجانية والمفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، ومن المميز بالقناة أنها تقدم أهم الأحداث الكروية بشكل يومي، وقد أعلنت خلال الفترة الماضية عن امتلاكها لحقوق البث المباشر والحصري لبطولة دوري سيريا أ The Serie A، والذي تتنافس فيه 7 فرق على الصدارة حتي الآن، ويمكن لمشجعي الفرق الإيطالية تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية ومتابعة المباريات حصريا من المنزل.

قناة أبو ظبي الرياضية

تبث مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية محتواها عبر 4 قنوات على القمر الصناعي نايل سات، وعدد من الأقمار الصناعية الاخري على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع بأعلي جودة وبدون تشويش ومن دون انقطاع للصورة، وتمتلك قنوات Abu Dhabi sports عدد من المميزات نظرا لتطورها المستمر، ويمتلك باقة قنوات أبو ظبي الرياضية لشركة أبو ظبي للاعلام بدولة الامارات العربية المتحدة.

تردد قناة AD Sports 2022

يمكن لكل متابعي الدوري الإيطالي وكافة الأحداث الكروية ودوريات وبطولات كرة القدم استقبال التردد الجديد لمجموعة قنوات أبةو ظبي من 1-4 على الأقمار الصناعية المختلفة بحسب البلد التي تقيم فيها، والقمر الصناعي الموجود على جهاز الاستقبال الخاص بك، فالقناة تعمل دون توقف لبث اللقاءات الكروية كما تمتلك استوديو تحليلي مميز، ويمكنك متابعة كافة الأخبار الرياضية عبر القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على نايل سات

يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة Abu Dhabi Sports على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج الرياضية والبطولات مجانا من دون دفع أي اشتراك من خلال التردد التالي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز الخطأ AD Sports أبو ظبي الرياضية 1-4 nail sat 12091 عمودي 27500 5\6

تردد قناة ابو ظبي الرياضة 1 و2 الجديد

يمكنك تنزيل القناة على جهاز الاستقبال للقمر الصناعي ياه سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ Yahsat 1A (52.5E) أبو ظبي الرياضية1-2 hd 11861 افقي 27500 9\8

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد

القناة القمر التردد الترميز استقطاب الخطأ أبو ظبي الرياضية المفتوحة 1-4 arab sat 11804 27500 عمودي 3\4

تردد Abu Dhabi Sports على هوت بيرد

اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب ترميز خطأ AD Sports 1 Hotbird (13.0E) 11747 رأسي 27500 3\4

في حال وجود أي مشكلة أثناء تنزيل القناة يمكنكم ترك تعليق للمساعدة أسفل المقال، وسوف يقوم فريق عمل نجوم مصرية بالرد عليكم.