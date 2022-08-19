تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد لمتابعة الدوري الإيطالي Abu Dhabi Sports

ظهر منشور من شبكة أبوظبي الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد أنه طرأ تحديث على تردد قناة أبوظبي Abu Dhabi Sports الرياضية.

تردد Abu Dhabi Sports

تعد قناة أبوظبي الرياضية من أهم القنوات في الوطن العربي المجانية في مجال الرياضة فهي مجانية بالكامل وتمتلك حقوق بث الدوري الاطالي والدوري الامراتي للمحترفين وكأس الخليج إلى جانب بعض الرياضيات الأخرى مثل رياضات السيارات.

نذكر أن قناة أبوظبي تتوفر بدقة العالية HD من حيث الجودة ويتم العثور على بثها وإرسالها الفضائي على القمر المصري نايل سات Nilesat جنبا إلى جنب بدر Badr 6 عبر قنوات مفتوحة على مدار 24 ساعة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة