تقنية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد لمتابعة الدوري الإيطالي Abu Dhabi Sports

محمد إبراهيم عباس

ظهر منشور من شبكة أبوظبي الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد أنه طرأ تحديث على تردد قناة أبوظبي Abu Dhabi Sports الرياضية.

تردد Abu Dhabi Sports

تعد قناة أبوظبي الرياضية من أهم القنوات في الوطن العربي المجانية في مجال الرياضة فهي مجانية بالكامل وتمتلك حقوق بث الدوري الاطالي والدوري الامراتي للمحترفين وكأس الخليج إلى جانب بعض الرياضيات الأخرى مثل رياضات السيارات.

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نذكر أن قناة أبوظبي تتوفر بدقة العالية HD من حيث الجودة ويتم العثور على بثها وإرسالها الفضائي على القمر المصري نايل سات Nilesat جنبا إلى جنب بدر Badr 6 عبر قنوات مفتوحة على مدار 24 ساعة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة

البيانات  قمر نايل سات Nilesat قمر Badr 6
التردد  11411 11804
الاستقطاب H H
معدل الترميز 27500 27500
FEC  ¾ ¾
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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