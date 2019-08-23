تردد قناة أبو ظبي الرياضية الصحيح “مُحدث” أغسطس 2019 .. الناقلة مجاناً مباريات البطولات العربية .. ترددات باقة قنوات أبو ظبي على عرب سات .. نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi 2018، والناقلة البطولات العربية والأسيوية والعالمية، وكذلك للعديد من المباريات ذات المشاهدة العالية والصورة عالية النقاء، تعرض لكم المباريات الودية للمنافسات المؤهلة لمباريات كأس العالم 2018، كما نعرض عليكم أحدث ترددات باقة قنوات أبو ظبي للمنوعات، مع أوضح صورة وأعلى مشاهدة على مدار العام، تابعوا قنوات أبو ظبي وتردد قناة أبو ظبي الرياضية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للأعلام الكثير من القنوات ومنها قناة أبوظبي الرياضية، وكذلك قناة ناشونال جيوجرافيك الوثائقية وكذلك قناة أبوظبي دراما، كما تمتلك مؤسسة دبي للأعلام عدد من المواقع الإلكترونية ودور النشر، وهذا قد منحها الخبرة الكافية لإدارة أحد أشهر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط حاليا، وهوا ما جعل بدورة تردد قناة أبوظبي الرياضية من أهم وأشهر ترددات القنوات الرياضية حاليا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

نعرض عليكم دليلا شاملا لباقة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD، المفتوحة والمشفرة، على الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات والهوت بيرد، ومجموعة قنوات أبو ظبي للمنوعات على موقعنا، وهي الترددات الأحدث في عام 2018، والتي تغطي كافة الأقمار المتاحة.

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

وهي قنوات لا تحتاج لاشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية 1 وHD 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2 و HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية 3 و HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية 4 و HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية 5 و HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية 6 و HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية 7 و HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

تردد قناة أبوظبى الرياضية القمر الصناعي ترميز تصحيح الخطأ 12226 النايل سات أفقي 27500 5/6

تردد قنوات أبو طبي كامله

القناة القمر التردد معدل الترميز – FEC قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 (h) 27500 – 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 (h) 27500 – 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 عرب سات 11804 (h) 27500 – 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6

اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الإمارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الإمارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي 3/4

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