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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الصحيح “مُحدث” أغسطس 2019 .. الناقلة مجاناً مباريات البطولات العربية .. ترددات باقة قنوات أبو ظبي على عرب سات .. نايل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الصحيح “مُحدث” أغسطس 2019 .. الناقلة مجاناً مباريات البطولات العربية .. ترددات باقة قنوات أبو ظبي على عرب سات .. نايل سات
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhab

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi 2018، والناقلة البطولات العربية والأسيوية والعالمية، وكذلك للعديد من المباريات ذات المشاهدة العالية والصورة عالية النقاء، تعرض لكم المباريات الودية للمنافسات المؤهلة لمباريات كأس العالم 2018، كما نعرض عليكم أحدث ترددات باقة قنوات أبو ظبي للمنوعات، مع أوضح صورة وأعلى مشاهدة على مدار العام، تابعوا قنوات أبو ظبي وتردد قناة أبو ظبي الرياضية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للأعلام الكثير من القنوات ومنها قناة أبوظبي الرياضية، وكذلك قناة ناشونال جيوجرافيك الوثائقية وكذلك قناة أبوظبي دراما، كما تمتلك مؤسسة دبي للأعلام عدد من المواقع الإلكترونية ودور النشر، وهذا قد منحها الخبرة الكافية لإدارة أحد أشهر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط حاليا، وهوا ما جعل بدورة تردد قناة أبوظبي الرياضية من أهم وأشهر ترددات القنوات الرياضية حاليا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi 2018

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

نعرض عليكم دليلا شاملا لباقة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD، المفتوحة والمشفرة، على الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات والهوت بيرد، ومجموعة قنوات أبو ظبي للمنوعات على موقعنا، وهي الترددات الأحدث في عام 2018، والتي تغطي كافة الأقمار المتاحة.

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

وهي قنوات لا تحتاج لاشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

  • قناة أبو ظبي الرياضية 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
  • قناة أبو ظبي الرياضية 1 وHD 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2 و HD 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية 3 و HD 3
  • قناة أبو ظبي الرياضية 4 و HD 4
  • قناة أبو ظبي الرياضية 5 و HD 5
  • قناة أبو ظبي الرياضية 6 و HD 6
  • قناة أبو ظبي الرياضية 7 و HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

تردد قناة أبوظبى الرياضيةالقمر الصناعيترميزتصحيح الخطأ
12226النايل ساتأفقي 275005/6

تردد قنوات أبو طبي كامله

القناةالقمرالترددمعدل الترميز – FEC
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةنايل سات12226 (h)27500 – 3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرةنايل سات12467 (h)27500 – 2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3عرب سات11804 (h)27500 – 5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5نايل سات12092 (v)27500 – 5/6
أبوظبي الرياضية HD 7نايل سات12092 (v)27500 – 5/6
أبوظبي الرياضية HD 5نايل سات12092 (v)27500 – 5/6
اسم القناة / القمرالتردد والاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات11938 عمودي (V)3/4
 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات12226 أفقي3/4
 ترددات قنوات آبو ظبي الجديدة على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الإمارات  على النايل سات11823 عمودي3/4
أبو ظبي الإمارات  على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية  على النايل سات12226 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات12226 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي  على النايل سات12226 أفقي3/4
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبوطبي الرياضية

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في حاله وجود أي اختلاف في التردد سوف نتابع معكم التغيرات الجديدة، لذلك تابعونا بالزيارة الدائمة لمعرفة كل ما هو جديد من ترددات القنوات.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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