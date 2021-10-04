عمليات بحث واسعة تأتي على تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة سوريا وكوريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وخاصة قبل ساعات من انطلاق المباراة التي تحدد بشكل كبير ترتيب المجموعة التي تضم كل من (سوريا، كوريا الجنوبية، لبنان، العراق، الإمارات)، حيث يحتل المنتخب السوري المركز الرابع في المجموعة بينما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني من من فوز وتعادل، لذا يبحث المنتخب السوري صاحب النقطة الواحد من تحقيق الفوز على كوريا ليصل إلي نفس رصيد المنتخب الكوري 4 نقاط، يتم نقل المباراة حصريا على قناة أبوظبي الرياضية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة سوريا وكوريا



يتمكن كافة المشاهدين استقبال تردد القناة المجانية الناقلة لتصفيات كأس العالم في قطر العام المقبل والتي تنقل مباريات العديد من المنتخبات العربية، أبرزهم منتخب سوريا، ألا وهي قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة والذي تجد ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة على تردد قناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

موعد مباراة منتخب سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

تمكنت قنوات أبوظبي الرياضية من النجاح في الحصول على نقل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، في نفس الوقت التي تمكنت قناة ssc الرياضية المفتوحة في نقل مباريات السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أيضا، لذا يمكنكم الآن التعرف على الموعد المحدد لإقامة مباراة سوريا يوم الخميس 7 أكتوبر علي حسب التوقيتات التالية:

توقيت مباراة سوريا وكوريا بتوقيت القاهرة 1 مساء.

موعد المباراة بتوقيت السعودية 2 مساءا.

توقيت المباراة في الإمارات 3 مساءا.

موعد المباراة بتوقيت العراق والأردن وسوريا الساعة 2 مساءا.

ونذكر السادة المتابعين على إمكانية متابعة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم من خلال تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة سوريا وكوريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.