تردد قناة أبوظبي الرياضية1″ Abu Dhabi sports1″ على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

نقدم لكم اليوم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 “Abu Dhabi sports 1”، والتي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات والهوت بيرد وبدر سات، وتبث من الإمارات، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية في الخليج والعالم العربي، تحظى بنسبة مشاهدة عالية ويتابعها الكثيرون لما تقدمه من مباريات وتهتم بكرة القدم وتهتم أيضا بالرياضات المختلفة مثل الجري والتنس وألعاب القوي والجولف وسباق السيارات وغيرها الكثير.

تبث القناة برامجها طوال اليوم بجودة عالية للغاية، وبدون تشويش أو تقطيع وبإشارة قوية، وتهتم أيضا ببث بطولات كرة القدم العالمية والمحلية والعربية، بجانب اهتمامها بالرياضات الأخرى من الجري والتنس وكرة اليد والسلة، وهي تابعة لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ومن بينها ابو ظبي الرياضية 2، وأبو ظبي الرياضية 4، وأبو ظبي الرياضية 3 وجميعها تبث بجودة عالية، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من البرامج الحصرية، والتي تتبع المعايير المهنية العالية، وتمتلك القناة طاقم عمل على مستوى عالي من الإحترافية، من مذيعين البرامج أو المراسليين وغيرهم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية1:

يبحث الكثير من الناس عن تردد القناة لمتابعة كل ما هو جديد ومهم حول مختلف الرياضات، والتي تسعى القناة دائما لإرضاء المشاهد من محبي كرة القدم ومختلف الرياضات، وتقديم كل ماهو حصري وجديد في عالم كورة القدم والرياضات المختلفة الأخرى، لذلك سنقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية، أجدد الترددات لقناة أبو ظبي الرياضية1 لعام 2019.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 2019 على النايل سات:

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 عربسات:

تردد 11804

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على الهوت بيرد:

تردد 11747.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 على النايل سات:

تحرص القناة دائما على تقديم كل ماهو مميز وجديد وحصري في عالم بطولات كرة القدم، وبطولات الرياضات الأخرى وكافة الأخبار الخاصة بها، وتقدم محتواها بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع وبجودة HD، لتقدم خدمة مميزة لمشاهديها، ولمتابعة كافة برامجك بدون ضيق أو إنزعاج، وتستطيع متابعة كافة البطولات العربية والعالمية التي تبثها القناة، كما تحظى القناة بعدد مشاهدة كبير، ولها عدد كبير من المتابعين باستمرار حول العالم، حيث أنها تهتم اهتمام خاص بكرة القدم، وبباقي الرياضات الأخرى حرصا منها على إبراز دور الرياضة في بناء المجتمع، وتنمية الشباب ودفعهم إلى الأمام.

كأس زايد للأندية الأبطال 2019

تقام اليوم المبارة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال 2019، وذلك ما بين الهلال السعودي والنجم الساحلي، وتقام المبارة على إستاد هزاع بن زايد، وستكون الجوائز النهائية 2.5 مليون دولار للوصيف، و 6مليون دولار للبطل