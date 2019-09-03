تردد قناة أبوظبي الرياضية hd3 HD2
تردد قناة أبوظبي الرياضية hd3 HD2
تقنية

تردد قناة أبوظبي الرياضية hd3 HD2 .. “سبتمبر 2019” الناقلة مجانا مباريات كبرى البطولات العربية والعالمية عربسات نايل سات

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة أبوظبي الرياضية hd3 HD2 من أهم القنوات الرياضية العربية تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi Sports، يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة خاصة بالدول العربية، حيث تقوم القناة بالبث المباشر لجميع مباريات البطولات العربية الكبرى، كما تقوم القناة أيضا  ببث مباريات من الدوريات الخليجية، وتقوم قنوات أبو ظبي الرياضية حالياً  ببث مباشر وحصري لكافة المباريات للبطولة العربية للأندية



تردد قنوات أبو ظبي
تردد قنوات أبو ظبي

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القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية أبوظبي الرياضية HD 2

من خلال الجداول التالية يمكنكم التعرف على جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية التي يبث من خلاها محتوى قنوات أبو ظبي.



تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 101/1027 غربا12467أفقي275002/3مفتوح


آخر تردد لقناة أبوطبي الرياضية الأولى

القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات12226افقي275003/4
النايل سات12467افقي275003/2
العرب سات11804افقي275003/4
الهوت بيرد11747افقي275003/4

برامج قنوات أبو ظبي الرياضية

  • برنامج خاص لبث مباريات كاس كرة القدم الإيطالي.
  • برنامج أبو ظبي اليوم.
  • بطولة الخليج لكرة السلة.
  • برنامج عالم الرياضيات القتالية.
  • برنامج أسرار الرياضة.
  • برنامج الرياضة حول العالم
  • برنامج مباريات دوري الخليج العربي.

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وعلى هذا فيتابع محبي ومتابعي البطولة العربية للأندية ترددات القناة على الأقمار الفضائية، كما يتابعوا رابط الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي1  للتعرف على أحدث الأخبار والفيديوهات الحصرية التي تتميز بها القناة بشكل حصري

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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