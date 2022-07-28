تردد قناة أبلة فاهيتا 2022 نايل سات

تقدم قناة أبلة فاهيتا العديد من البرامج والأفلام المميزة والمتنوعة التي تناسب كافة الأعمار، وهي من أجمل وأروع القنوات التلفزيونية المجانية التي تعرض الأفلام التي يمثلها كبار نجوم الفن في مصر، الأمر الذي جعل مؤشرات البحث عبر جوجل بازدياد مستمر حول البحث عن التردد الخاص بالقناة، وسوف نوافيكم أعزاءي الزوار من خلال ذلك المقال عبر موقع نجوم مصرية التردد الخاص بقناة أبلة فاهيتا.

قناة أبلة فاهيتا

تعرض قناة أبلة فاهيتا العديد من الأفلام العربية والكوميدية والتراجيدية والاجتماعية وأفلام الأكشن والمغامرات على مدار 24 ساعة دون انقطاع، كما تبث المحتوى الخاص بها بجودة عالية جدا وصوت وصورة بمنتهى الوضوح، وهناك موقع على اليوتيوب خاص بالقناة للتمكن من مشاهدة كافة الأفلام التي يتم عرضها على شاشة القناة في أي وقت، وتسعى القناة بشكل دائم لتطوير وتجديد ما يتم عرضه على شاشتها لزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لها، وتتميز القناة بعرضها الحصري للأفلام الحديثة فور عرضها في دور السينما.

أفلام قناة أبلة فاهيتا

تعرض قناة أبلة فاهيتا العديد من الأفلام المميزة بجودة عالية دون انقطاع أو تشويش، وتعد القناة الأولى في عرض الأفلام على مدار الساعة دون تشفير أو فواصل إعلانية، واليكم أعزاءي الزوار أهم وأجمل الأفلام المعروضة حالياَ على قناة أبلة فاهيتا وهي كالتالي:

فيلم Treasure.

فيلم اولاد رزق.

فيلم Landlord.

بعض الأفلام لا تذهب للمأذون مرتين.

لص فيلم بغداد.

فيلم المال الفيلم.

فيلم شاومينج.

فيلم الاختيار.

فيلم الاخوات الاعداء.

فيلم بين الحب والعاطفة.

فيلم مدغشقر الزقاق.

فيلم جعلني مجرمًا.

فيلم Bobos.

فيلم بدون انتكاسة.

تردد القناة