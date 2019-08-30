مجموعه قنوات إم بي سي هي في الأصل مجموعه قنوات سعوديه حققت منذ ظهورها نسبه نجاح فائقه، وذلك نظرا لما تقدمه إدارة قنوات إم بي سي من محتوي متميز يهم العديد من الفئات العمرية المختلفة والعديد المتابعين للمجال الإعلامي مثل الأفلام الأجنبية، والأفلام العربية، وبرامج التوك شو، وبرامج المنوعات ، وغيرها من البرامج التي تستحوذ اهتمام الكثير و الكثير من سكان الوطن العربي.

هذا النجاح الكبير الذي حققته قنوات إم بي سي هوا ما دفع إدارة القناة لإطلاق العديد من القنوات التي تحمل نفس الاسم و لكن تتناول مجالات مختلفه مثل القناة الأم و هي قناة إم بي سي وقناة إم بي سي 2 وقناة إم بي سي4 وقناة إم بي سي مصر 1 و قناة إم بي سي مصر2 و قناة إم بي سي ماكس.

و رغبا من إدارة مجموعه قنوات إم بي سي في استمرارها في تقديم محتوي متميز لكافه متابعيها في جميع أنحاء الوطن العربي بجوده عالية، فقد قامت إدارة المجموعة بتغير تردد قنوات إم بي سي في شهر مايو الماضي، وتم إيقاف البث نهائيا علي كافه الترددات القديمة، وحرصا منا في موقع نجوم مصرية علي تقديم كل ما يهم متابعينا فسوف نقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة إم بي سي الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 1 الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد، وتردد قناة إم بي سي ماكس، وتردد قناة إم بي سي 4، وتردد قناة إم بي سي 2.

تردد قناة إم بي سي



القمر نايل سات التردد 12015

11823 القطبية عمودي معامل الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تردد قناة إم بي سي مصر1



القمر نايل سات التردد 12015 MHZ القطبية عمودي معامل الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تردد قناة إم بي سي مصر 2



القمر نايل سات التردد 11823 MHZ القطبية عمودي معامل الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تردد قناة إم بي سي ماكس.



القمر نايل سات التردد 11470 القطبية عمودي معامل الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

سنعرض عليكم فيما يلي عدد الأفلام والبرامج التى ستعرض على تردد قناة ام بي سي ماكس اليوم

Barefoot 11:00pm Enemy 12:30am Gone 02:00am Hollywood Buzz 03:34am Cloudy with a Chance of Meatballs 04:00am Cloudy with a Chance of Meatballs 2 05:30am Films & Stars 07:09am Scott Pilgrim vs. the World 07:35am Entertainment Tonight 09:27am Zoolander 09:53am Zoolander 2 11:29am Action Zone 01:00pm London Boulevard 01:25pm Enemy 03:04pm Bronson 04:29pm Barefoot 05:59pm Hollywood Buzz 07:34pm Gone 07:59pm One Hour Photo 09:29pm Zoolander 10:59pm

تردد قناة إم بي سي 2

القمر نايل سات التردد 12015 MHZ القطبية عمودي معامل الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تتميز القناة بعرض الأفلام الأجنبية على مدار 24 ساعة، حيث تقدم قناة ام بي سي 2 أشهر وأحدث إنتاجات السينما العالمية من أفلام، وقد انتشرت القناة واع صيتها بفضل ما قدمة على مدار السنوات الماضية من أفلام مميزة وقوية.

تردد قناة إم بي سي 4

القمر نايل سات التردد 11938 MHZ القطبية عمودي معامل الخطأ 4/3 معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action.

عرب سات 27500 5/6 12284 v عرب سات 27500 5/6 11270 v نايل سات 27500 5/6 11476 v نايل سات 27500 5/6 11470 v

من أهم ترددات قنوات ام بي سي هوا تردد قناة ام بي سي أكشن حيث تختص قناة ام بي سي أكشن بعرض اقوي أفلام ألأكشن والإثارة المترجمة إلى اللغة العربية لنجوم هوليود، مع عرض بعض البرامج المميزة لمتابعه أخبار نجوم هوليود، كما تهتم قناة ام بي سي أكشن بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية منها ما يهتم بكرة القدم مثل برنامج أكشن يا دوري، ويعرض أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن مجموعة من برامج المصارعة الحره مثل برنامج raw وبرنامج wwe، ولا شك في أن برامج المصارعة الحرة لحا الكثير من الجمهور في العالم العربي ولذلك بطبيعة الحال أثر بالغ على أهتمام المشاهدين بالحصول على تردد قنوات ام بي سي من أجل مشاهدتها كل حلقاتها، وفيما يلي بيان بمجموعة من أهم الأفلام التى ستعرض اليوم على تردد قناة ام بي سي أكشن

WWE ولعوها

WWE Raw

Supernatural

Blue Bloods

عيش الدور

Crazy Wheels

Blue Bloods

Supernatural

Crazy Wheels

Empire State

تردد قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood.

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11938 3/4 27500 H

وتختص قناة ام بي سي بوليود بتقديم اقوي الأفلام الهندية و المسلسلات التي يعشقها المتابعين العرب وتتميز القناة بتقديم عدد من الأغاني الهندية الحصرية، وتعتبر قناة ام بي سي بوليود القناة الهندية الأشهر في الوطن العربي حاليا وقد ساعدت بصورة كبيره في ازدهار تردد قنوات إم بي سي وانتشاره، ومن هنا يمكنكم التعرف أكثر عن تردد قناة ام بي سي بوليود، ومن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي بوليود عدد من أهم الألإلام الهندية اليوم ومنها

تردد قناة ام بي سي 3.

القمر التردد الجديد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11470 V 27500 5/6 عرب سات 11270 V 27500 5/6

وتعتبر قناة ام بي سي 3 أحد اشهر القنوات المخصصة للأطفال حيث تهتم القناة دائما بتقديم أحدث أفلام الكرتون للأطفال، وهوا ما منح القناة فرصه للحصول علي نسب مشاهدات مرتفعة بالإضافة إلي تقيم القناة الجيد من قبل الأسر العربية لمراعاة القناة الدائمة لأدأب الذوق العام ومعاير المجتمع العربي المحافظ فدائما ما تحاول القناة تقديم محتوي جيد للأطفال دون أي تجاوز، فضلا عن أن المحتوي المقدم عبر تردد قناة ام بي سي 3 يحظي علي جمهور كبير ليس فقط من الأطفال بل من الكبار أيضا.

تردد قناة ام بي سي دراما.

القمر التردد القطبية معامل التصحيح نايل سات 11938 V 3/4 نايل سات 11470 V 5/6

و تعتبر قناة ام بي سي دراما حاليا أحد أشهر القنوات الخليجية المختصة بتقديم المسلسلات، تقدم قناة ام بي سي دراما المسلسلات العربية الخليجية و المصرية كما تعرض أيضا المسلسلات الهندية، وقد تمكن تردد قناة ام بي سي دراما من أكتساب شعبية وثقة كبيرة جدا في كل البلدان العربية ودول الخليج خصوصا لما يقدمه من مسلسلات قيمة وجديدة تجذب انتباه المشاهد العربي إليها، ولا شك فى ان قناة mbc drama حاليا تحتل صداره القنوات العربية المقدمة للمسلسلات، ومن أشهر المسلسلات المعروضة عبر تردد قناة إم بي سي دراما حاليا مسلسل لمعي القط بطولة محمد إمام ومسلسل يغمرني الشوق، كما تعرض القناة أيضا مسلسل كلام أصفر بجانب المسلسل المصري الشهير فوق مستوى الشبهات بطولة الفنانة يسرا.

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max بعد التعديل.

القمر التردد القطبية معامل التصحيح Nilesat101 or 102 11938 V 3/4 Arabsat 11919 v 3/4

باعتبارها أحد أهم ترددات مجموعه قنوات إم بي سي حرصنا على أن نعرض عليكم أحدث ترددات قناة إم بي سي ماكس mbc max وفقا للموقع الرسمي للقناة، فقد أعلنت أم بي سي ماكس في نهاية شهر مايو الماضي عن وجود تحديث تردد قناة إم بي سي ماكس علي نايل سات وعرب سات – كما جاء بالجدول السابق- وكعادتنا دائما ما نعدكم بتحديث جميع ترددات قنوات إم بي سي إن طرأ عليها أي تعديل.

تردد قناة إم بي سي بلاس دراما mbc plus drama.

لقمر التردد القطبية FEC نايل سات 12015 V 5/6

تعتبر قناة إم بي سي بلاس دراما أحدث قنوات mbc تهتم بعرض المسلسلات والأعمال الدرامية المصرية والعربية والهندية بمختلف أنواعها ،وهوا ما كون لها جمهور كبير في كل الوطن العربي على الرغم من حداثتها، وقد أضافت قناة إم بي سي دراما الكثير والكثير من الجمهور الباحث عن تردد قنوات إم بي سي mbc والمهتمين بمشاهدة أحدث المسلسلات العربية والهندية.

مسلسل راجل وست ستات على تردد قناة ام بي سي مصر

بدأت قناة ام بي سي مصر في عرض واحد من أشهر مسلسلات السيت كوم في مصر حاليا وهوا مسلسل راجل وست ستات، المسلسل من بطولة أشرف عبدالباقي وانتصار ولقاء الخميسي، يعرض المسلسل يوميا عبر شاشة ام بي سي مصر حيث يناقش قصة حياة رجل يعيش مع أسره كلها من السيدات في منزل واحد، يسرد المسلسل قصص منفصلة في كل حلقة لمناقشة بعض القضايا الحياتية البسيطة، ومما لا شك فيه أن تواجد مسلسل بهذا النجاح على شاشة القناة يساهم بشكل كبير في منح تردد قناة ام بي سي مصر الأفضلية بين العديد من قنوات المنوعات.

برنامج الحكاية مع عمر أديب

بدأت مجموعة قنوات ام بي سي في عرض برنامج الحكاية مع عمرو أديب، وذلك بعد أن نجحت في التعاقد معه عقب انتهاء تعاقده مع مجموعة قنوات أون المصرية، البرنامج يعرض أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع ويتناول أهم الأحداث السياسية والافتصادية والفنية والاجتماعية على الساحة المصرية والعربية، كما يعرض البرنامج بعض اللقاءات الدينية ويحتوي أيضا على فقر من فقرات المطبخ، واستطاع البرنامج في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة في انطلاقته الأولى.

مسرح مصر على ام بي سي

من المقرر أن تعرض اليوم قناة ام بي سي مصر العرض المسرح مصرح مصر، العرض من بطولة مجموعة من الشباب بمشاركة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، العرض عباره عن بعض المشاهد الكوميدية البسيطة، وقد حقق مسرح مصر مع عرضه نجاحا مبهرا ساهم بشدة في انتشار تردد قنوات ام بي سي في كل أنحاء الوطن العربي، سيعرض مسرح مصر اليوم في تمام السادسة والنص مساءا بتوقيت القاهرة.

و بهذا العرض نكون قد عرضنا لحضراتكم كافه ترددات مجموعه قنوات إم بي سي بعد التغير و سوف نوافيكم في حال حدوث أي تعديل علي أي من الترددات السابق ذكرها.