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تردد جميع قنوات إم بي سي MBC على نايل وعرب سات وموعد عرض فيلم Zoolander على تردد قناة ام بي سي ماكس

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد جميع قنوات إم بي سي MBC على نايل وعرب سات وموعد عرض فيلم Zoolander على تردد قناة ام بي سي ماكس
تردد قنوات ام بي سي الجديد 2018 ام بى سى ماكس ام بى سى 1

مجموعه قنوات إم بي سي هي في الأصل مجموعه قنوات سعوديه حققت منذ ظهورها نسبه نجاح فائقه، وذلك نظرا لما تقدمه إدارة قنوات إم بي سي من محتوي متميز يهم العديد من الفئات العمرية المختلفة والعديد  المتابعين للمجال الإعلامي مثل الأفلام الأجنبية، والأفلام العربية، وبرامج التوك شو، وبرامج المنوعات ، وغيرها من البرامج التي تستحوذ اهتمام الكثير و الكثير من سكان الوطن العربي.

تردد قنوات إم بي سي الجديد 2018

هذا النجاح الكبير الذي حققته قنوات إم بي سي هوا ما دفع إدارة القناة لإطلاق العديد من القنوات التي تحمل نفس الاسم و لكن تتناول مجالات مختلفه مثل القناة الأم و هي قناة إم بي سي وقناة إم بي سي 2 وقناة إم بي سي4 وقناة إم بي سي مصر 1 و قناة إم بي سي مصر2 و قناة إم  بي سي ماكس.

و رغبا من إدارة مجموعه قنوات إم بي سي في استمرارها في تقديم محتوي متميز لكافه متابعيها في جميع أنحاء الوطن العربي بجوده عالية، فقد قامت إدارة المجموعة بتغير تردد قنوات إم بي سي في شهر مايو الماضي، وتم إيقاف البث نهائيا علي كافه الترددات القديمة، وحرصا منا في موقع نجوم مصرية علي تقديم كل ما يهم متابعينا فسوف نقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة إم بي سي الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 1 الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد، وتردد قناة إم بي سي ماكس، وتردد قناة إم بي سي 4، وتردد قناة إم بي سي 2.

تردد قناة إم بي سي

القمرنايل سات
التردد12015
11823
القطبيةعمودي
معامل الخطأ6/5
معدل الترميز27500

 تردد قناة إم بي سي مصر1

القمرنايل سات
التردد12015 MHZ
القطبيةعمودي
معامل الخطأ6/5
معدل الترميز27500

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القمرنايل سات
التردد11823 MHZ
القطبيةعمودي
معامل الخطأ6/5
معدل الترميز27500

 

تردد قناة إم بي سي ماكس.

القمرنايل سات
التردد11470
القطبيةعمودي
معامل الخطأ6/5
معدل الترميز27500

سنعرض عليكم فيما يلي عدد الأفلام والبرامج التى ستعرض على تردد قناة ام بي سي ماكس اليوم

Barefoot11:00pm
Enemy12:30am
Gone02:00am
Hollywood Buzz03:34am
Cloudy with a Chance of Meatballs04:00am
Cloudy with a Chance of Meatballs 205:30am
Films & Stars07:09am
Scott Pilgrim vs. the World07:35am
Entertainment Tonight09:27am
Zoolander09:53am
Zoolander 211:29am
Action Zone01:00pm
London Boulevard01:25pm
Enemy03:04pm
Bronson04:29pm
Barefoot05:59pm
Hollywood Buzz07:34pm
Gone07:59pm
One Hour Photo09:29pm
Zoolander10:59pm

تردد قناة إم بي سي 2

القمرنايل سات
التردد12015 MHZ
القطبيةعمودي
معامل الخطأ6/5
معدل الترميز27500

تتميز القناة بعرض الأفلام الأجنبية على مدار 24 ساعة، حيث تقدم قناة ام بي سي 2 أشهر وأحدث إنتاجات السينما العالمية من أفلام، وقد انتشرت القناة واع صيتها بفضل ما قدمة على مدار السنوات الماضية من أفلام مميزة وقوية.

تردد قناة إم بي سي 4

القمرنايل سات
التردد11938 MHZ
القطبيةعمودي
معامل الخطأ4/3
معدل الترميز27500

تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action.

عرب سات275005/612284v
عرب سات275005/611270v
نايل سات275005/611476v
نايل سات275005/611470v

من أهم ترددات قنوات ام بي سي هوا تردد قناة ام بي سي أكشن حيث تختص قناة ام بي سي أكشن بعرض اقوي أفلام ألأكشن والإثارة المترجمة إلى اللغة العربية لنجوم هوليود، مع عرض بعض البرامج المميزة لمتابعه أخبار نجوم هوليود، كما تهتم قناة ام بي سي أكشن بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية منها ما يهتم بكرة القدم مثل برنامج أكشن يا دوري، ويعرض أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن مجموعة من برامج المصارعة الحره مثل برنامج raw وبرنامج wwe، ولا شك في أن برامج المصارعة الحرة لحا الكثير من الجمهور في العالم العربي ولذلك بطبيعة الحال أثر بالغ على أهتمام المشاهدين بالحصول على تردد قنوات ام بي سي من أجل مشاهدتها كل حلقاتها، وفيما يلي بيان بمجموعة من أهم الأفلام التى ستعرض اليوم على تردد قناة ام بي سي أكشن

  • WWE ولعوها
  • WWE Raw
  • Supernatural
  • Blue Bloods
  • عيش الدور
  • Crazy Wheels
  • Blue Bloods
  • Supernatural
  • Crazy Wheels
  • Empire State

تردد قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood.

القمرالترددمعامل الخطأمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات119383/427500H

وتختص قناة ام بي سي بوليود بتقديم اقوي الأفلام الهندية و المسلسلات التي يعشقها المتابعين العرب وتتميز القناة بتقديم عدد من الأغاني الهندية الحصرية، وتعتبر قناة ام بي سي بوليود القناة الهندية الأشهر في الوطن العربي حاليا وقد ساعدت بصورة كبيره في ازدهار تردد قنوات إم بي سي وانتشاره، ومن هنا يمكنكم التعرف أكثر عن تردد قناة ام بي سي بوليود، ومن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي بوليود عدد من أهم الألإلام الهندية اليوم ومنها

تردد قناة ام بي سي 3.

القمرالتردد الجديدالقطبيةمعدل الترميزتصحيح الخطأ
نايل سات11470V275005/6
عرب سات11270V275005/6

وتعتبر قناة ام بي سي 3 أحد اشهر القنوات المخصصة للأطفال حيث تهتم القناة دائما بتقديم أحدث أفلام الكرتون للأطفال، وهوا ما منح القناة فرصه للحصول علي نسب مشاهدات مرتفعة بالإضافة إلي تقيم القناة الجيد من قبل الأسر العربية لمراعاة القناة الدائمة لأدأب الذوق العام ومعاير المجتمع العربي المحافظ فدائما ما تحاول القناة تقديم محتوي جيد للأطفال دون أي تجاوز، فضلا عن أن المحتوي المقدم عبر تردد قناة ام بي سي 3 يحظي علي جمهور كبير ليس فقط من الأطفال بل من الكبار أيضا.

تردد قناة ام بي سي دراما.

القمرالترددالقطبيةمعامل التصحيح
نايل سات11938V3/4
نايل سات11470V5/6

و تعتبر قناة ام بي سي دراما حاليا أحد أشهر القنوات الخليجية المختصة بتقديم المسلسلات، تقدم قناة ام بي سي دراما المسلسلات العربية الخليجية و المصرية كما تعرض أيضا المسلسلات الهندية، وقد تمكن تردد قناة ام بي سي دراما من أكتساب شعبية وثقة كبيرة جدا في كل البلدان العربية ودول الخليج خصوصا لما يقدمه من مسلسلات قيمة وجديدة تجذب انتباه المشاهد العربي إليها، ولا شك فى ان قناة mbc drama حاليا تحتل صداره القنوات العربية المقدمة للمسلسلات، ومن أشهر المسلسلات المعروضة عبر تردد قناة إم بي سي دراما حاليا مسلسل لمعي القط بطولة محمد إمام ومسلسل يغمرني الشوق، كما تعرض القناة أيضا مسلسل كلام أصفر بجانب المسلسل المصري الشهير فوق مستوى الشبهات بطولة الفنانة يسرا.

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max بعد التعديل.

القمرالترددالقطبيةمعامل التصحيح
Nilesat101 or 102 11938V3/4
Arabsat11919v3/4

باعتبارها أحد أهم ترددات مجموعه قنوات إم بي سي حرصنا على أن نعرض عليكم أحدث ترددات قناة إم بي سي ماكس mbc max وفقا للموقع الرسمي للقناة، فقد أعلنت أم بي سي ماكس في نهاية شهر مايو الماضي عن وجود تحديث تردد قناة إم بي سي ماكس علي نايل سات وعرب سات – كما جاء بالجدول السابق- وكعادتنا دائما ما نعدكم بتحديث جميع ترددات قنوات إم بي سي إن طرأ عليها أي تعديل.

تردد قناة إم بي سي بلاس دراما mbc plus drama.

لقمرالترددالقطبيةFEC
نايل سات12015V5/6

تعتبر قناة إم بي سي بلاس دراما أحدث قنوات mbc تهتم بعرض المسلسلات والأعمال الدرامية المصرية والعربية والهندية بمختلف أنواعها ،وهوا ما كون لها جمهور كبير في كل الوطن العربي على الرغم من حداثتها، وقد أضافت قناة إم بي سي دراما الكثير والكثير من الجمهور الباحث عن تردد قنوات إم بي سي mbc والمهتمين بمشاهدة أحدث المسلسلات العربية والهندية.

مسلسل راجل وست ستات على تردد قناة ام بي سي مصر

بدأت قناة ام بي سي مصر في عرض واحد من أشهر مسلسلات السيت كوم في مصر حاليا وهوا مسلسل راجل وست ستات، المسلسل من بطولة أشرف عبدالباقي وانتصار ولقاء الخميسي، يعرض المسلسل يوميا عبر شاشة ام بي سي مصر حيث يناقش قصة حياة رجل يعيش مع أسره كلها من السيدات في منزل واحد، يسرد المسلسل قصص منفصلة في كل حلقة لمناقشة بعض القضايا الحياتية البسيطة، ومما لا شك فيه أن تواجد مسلسل بهذا النجاح على شاشة القناة يساهم بشكل كبير في منح تردد قناة ام بي سي مصر الأفضلية بين العديد من قنوات المنوعات.

برنامج الحكاية مع عمر أديب

بدأت مجموعة قنوات ام بي سي في عرض برنامج الحكاية مع عمرو أديب، وذلك بعد أن نجحت في التعاقد معه عقب انتهاء تعاقده مع مجموعة قنوات أون المصرية، البرنامج يعرض أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع ويتناول أهم الأحداث السياسية والافتصادية والفنية والاجتماعية على الساحة المصرية والعربية، كما يعرض البرنامج بعض اللقاءات الدينية ويحتوي أيضا على فقر من فقرات المطبخ، واستطاع البرنامج في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة في انطلاقته الأولى.

مسرح مصر على ام بي سي

من المقرر أن تعرض اليوم قناة ام بي سي مصر العرض المسرح مصرح مصر، العرض من بطولة مجموعة من الشباب بمشاركة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، العرض عباره عن بعض المشاهد الكوميدية البسيطة، وقد حقق مسرح مصر مع عرضه نجاحا مبهرا ساهم بشدة في انتشار تردد قنوات ام بي سي في كل أنحاء الوطن العربي، سيعرض مسرح مصر اليوم في تمام السادسة والنص مساءا بتوقيت القاهرة.

و بهذا العرض نكون قد عرضنا لحضراتكم كافه ترددات مجموعه قنوات إم بي سي  بعد التغير و سوف نوافيكم في حال حدوث أي تعديل علي أي من الترددات السابق ذكرها.

 

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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