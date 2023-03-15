تردد بين سبورت بريميوم 1 beIN Sports 1 HD Premium الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

تردد بين سبورت بريميوم 1 هو قناة رياضية تقدم وصولًا حصريًا إلى مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية المباشرة، بما في ذلك كرة القدم والتنس ورياضات السيارات وغيرها. تتوفر القناة في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي خيار شائع بين عشاق الرياضة الذين يبحثون عن تغطية عالية الجودة لألعابهم المفضلة.

تردد بين سبورت بريميوم 1

أحد المزايا الرئيسية لـ beIN SPORTS Premium هو أنه يوفر تغطية شاملة للدوريات الدولية لكرة القدم، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. مع تردد بين سبورت بريميوم 1 نايل سات يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباريات المباشرة والأحداث البارزة والتحليلات الخبيرة من بعض أكثر الصحفيين والمعلقين الرياضيين المحترمين في الصناعة.

beIN Sports 1 HD Premium

بالإضافة إلى كرة القدم، تغطي beIN SPORTS Premium أيضًا الأحداث الرياضية الرئيسية الأخرى، مثل سباقات الجائزة الكبرى وبطولات التنس ومباريات الملاكمة. يجعل هذا التنوع في العروض الرياضية القناة خيارًا رائعًا لعشاق الرياضة الذين يهتمون بأكثر من رياضة واحدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد مجانا

ستنطلق اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 عند الحادية عشر مساءًا بين الريدز والبطل الأسباني ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد بين سبورت بريميوم 1 سهيل سات

كما يمكن متابعة مباراة ليفربول اليوم واستقبال القناة على جهاز الاستقبال الرسيفر من خلال:

القمر الصناعي SuhailSat.

تردد 11623.

H الاستقطاب.

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

بشكل عام، يعد beIN SPORTS Premium خيارًا رائعًا لعشاق الرياضة الذين يرغبون في الوصول إلى مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية المباشرة والتحليلات الخبيرة. بفضل تغطيتها الشاملة للدوريات الدولية لكرة القدم.