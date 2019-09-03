تردد باقة قنوات الرياضية السعودية KSA بتقنية HD : ⚽ سبتمبر 2019 الناقلة مباريات الدوري السعودي على قمر عرب سات .. نايل سات بدر 7

تردد باقة قنوات الرياضية السعودية KSA بتقنية HD كذلك بتقنية sd وهي أحدث قنوات الرياضية السعودية الجديدة على قمر عرب سات ونايل سات، والناقلة للمباريات السعودية الحصرية، المباريات الخاصة بالدوري والمباريات الودية الدولية، المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا، مع الاستوديوهات التحليلية المميزة لأشهر المحللين الرياضيين والمعلقين وكذلك نقدم لكم تردد قناة أم بي سي برو سبورت Mbc Pro ، وهاتان القناتين تقومان بتحليل أداء الفرق وتوقعات لنتائج المباريات، تنقسم القنوات السعودية لعدة أنظمة في عرض المباريات، وهذه القنوات تعمل بنظام HD وأيضا بنظام SD وجميع هذه القنوات بجودة عالية، وتعرض 7 قنوات على هذه الترددات، وتقوم بالبث المباشر من أقمار ثلاثة:







قمر عرب سات وسهيل سات

قمر نايل سات، وقد غيرت أكثر القنوات عنه مؤخرا

قمر الأتلانتيك بيرد.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت أخذت قناة الرياضية السعودية مكانتها محلياً وعربياً وتزايد عملية البحث البحث عن تردد القناة في مختلف الأقطار العربية من الخليج للمحيط، وذلك للمحتوى المتميز الذي تبثه القناة، وكذلك عملية التطوير المستمرة في محتوى القناة، وأيضا استخدام أفضل الأساليب التقنية والتكنولوجية التي تتبعها القناة، كما حرصت القناة منذ بدايتها على جذب أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين خاصة قيما يتعلق بالساحرة المستديرة.







وتعتبر قناة أم بي سي سبورت هي القناة الرياضية الأولى بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بعرض الدوري السعودي حصريا ويتابعها محبي وعاشقي الرياضة السعودية خاصة كرة القدم، ولم يقتصر الأمر على المشاهد السعودي فقط، بل أمتد الأمر لمحبي الرياضة خارج المملكة بمعظم الدول العربية.

تردد باقة قنوات الرياضية السعودية KSA بتقنية HD







تردد ام بي سي برو MBC PRO الرياضية السعودية







القناة التردد معدل الترميز معامل التصحيح النمط التعديل القطبية mbc pro 12341 27500 3/4 DVB-S2 8PSK افقي

تبث منذ العام الماضي من قمر عرب سات بدر 6، وسهيل سات 2،وقامت بمغادرة النايل سات، مما أثر على العديد من متابعيها على قمر النايل سات، وارتفع البحث عن تردداتها على القمر الجديد، لمتابعة مباريات الدوري السعودي والمباريات الودية السعودية.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت تردداتها كاملة كالتالي:

القمر التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11470 V 5/6 عرب سات 12341 H 3/4 بدر 6 12341 H 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6

وكان الغرض من نقل القنوات الرياضية، برو، من قمر النايل سات إلى عرب وسهيل سات هو عرض المباريات بالأعلى جودة للرؤية، بخاصية اتش دي، لمشاهدة أكثر وضوحا وأعلى نقاء، ولضمان استمرار للبث وعدم انقطاعه، وهي مفتوحة وغير مشفرة.

تشترك العديد من الفرق السعودية في الدوري السعودي في الموسم الجديد، والذي كان يطلق عليه سابقا دوري عبد اللطيف جميل، وتتنافس الفرق فيه على الفوز بدرع الدوري في هذا الموسم وانتزاع الفوز من الفريق السعودي الأول، الأهلي السعودي، وتحقيق الانتصار عليه.

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نبذة تاريخية عن تردد قناة ام بي سي برو Mbc Pro سبورت

قنوات الرياضية السعودية Mbc Pro Sport انطلقت منذ حوالي 4 سنوات وحصلت في ذلك الوقت على نقل البث المباشر لمباريات دوري جميل السعودي لمدة عشر سنوات بشكل حصري لتنفرد القناة بجميع المباريات، وذالك في مقابل 4.6 مليار ريال سعودي، وعملت القناة على تطوير نفسها ببث قناة أخرى بتقنية HD وتغطية المباريات بعدد كبير من الكاميرات المستخدمة، وبدأت في إطلاق قنوات أخري لتتوسع من قناة واحدة إلى باقة رياضية شاملة متكاملة لتنقل المباريات على الهواء مباشرة من استوديو تحليلي بفريق رياضي كبير لتحليل أحداث كل مباراة لجماهير الكرة السعودية.

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، فقد أعلنت الهيئة عن بدأ إطلاق ألإطلاله الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تحت أسم قنوات KSA SPORTS، وذلك من أجل نقل وبث الأحداث والفعاليات الرياضية السعودية بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.