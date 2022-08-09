تردد اون سبورت On Time Sport 2022 على النايل سات

يبحث العديد من محبي كرة القدم عن تردد أون سبورت لمشاهدة مباريات الدوري المصري البحث وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحثون عن تردد جديد لمجموعات القنوات الرياضية أون سبورت.

قناة أون سبورت

قناة أون تايم سبورت، إحدى أهم القنوات الرياضية في مصر، تبث مختلف الأحداث الرياضية في مصر عبر القمر الصناعي نايل سات وخاصة الدوري المصري، لذلك يبحث الجماهير عن تردد قناة On Sport.

تردد قناة أون تايم سبورتس

يكون تردد أون تايم سبورتس الجديد على النايل سات كالآتي :

القمر التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11861 6/5 رأسي 27500

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

يمكنكم مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على التردد الأرضي UHF 32.

الخطوة الأولى هي اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي. ينبغي عليك تثبيت تلفزيون الكابل الأرضي على شاشة التلفزيون. ينغي عليك أن تفصل جهاز الاستقبال عن شاشة التلفاز عن زر الإرسال الموجود بجهاز الاستقبال الأرضي. إذا لم تكن القناة موجودة ، فاضغط على الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد

ثم اضغط على زر القناة. قم بإجراء توليف ضبط القناة. انقر فوق توليف تلقائي، وحدد بحث رقمي، وانتظر حتى يتم تثبيت القناة

تردد قناة أون تايم سبورت 1

فيما يلي تردد أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الدرجة نايل سات 10853 أفقي 27500 5/6 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 3

فيما يلي تردد أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي النايل سات :

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز الاستقطاب نايل سات 12303 5/6 27500 أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي التردد الأرضي (الرقمي) التردد الأرضي (التماثلي) نايل سات UHF32 UHF9

حل مشكلة قناة أون سبورت مش شغالة؟

يمكن حل مشكلة ضعف إشارة القناة الرياضية باتباع عدة خطوات: