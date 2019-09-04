تردد ام بي سي ماكس الجديد من أكبر وأهم قنوات مجموعة ام بي سي، بعدما قررت مجموعة القنوات الانتقال من القمر الصناعي نايل سات، بشكل تدريجي، للانتقال إلى عرب وسهيل سات، وهي من أعلي قنوات مجموعة ام بي سي متابعة ومشاهدة، كما يتطلع المشاهد العربي متابعة جدول أفلام اليوم للقناة لمتابعة الأفلام العالمية الأحدث، والتي تبث على مدار الساعة ويقوم موقع قنوات ام بي سي بعرض جدول أفلام اليوم، وسنعرض عليكم الموقع الرسمي لأفلام القناة بعد قليل عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية.







وكانت ام بي سي ماكس من أوائل القنوات مغادرة لنايل سات، وقد غادرت قناة ام بي سي أكشن وأم بي سي 4، كما غادرت قنوات الرياضة، أغلب القنوات الرياضية السعودية، إلى عرب وسهيل سات، باستثناء الرياضية السعودية، وذلك لضمان رؤية أوضح لمنطقة الخليج العرب بالخاصية فائقة النقاء اتش دي، بدون تقطيع ولا تشفير.

تردد ام بي سي ماكس الجديد mbc max







تردد ام بي سي ماكس الجديد 2019







تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max القمر الصناعي التردد الجديد الترميز الاستقطاب قمرنايل سات 11470 27500 عمودي قمرعرب سات 12284 27500 عمودي قمر عرب سات 11270 27500 عمودي قمر نايل سات 11476 27500 عمودي

قناة ام بي سي ماكس mbc max .







هي قناة شبابية المظهر، تعرض العديد من الأفلام الحديثة، الأفلام الأمريكية، ذات محتوى متميز، حيث تعرض أحدث الأفلام العالمية، والتي يتابعها جميع المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة في سهرة الخميس والجمعة، لأشهر الممثلين العالميين ونجوم هوليود.

تردد قناة ام بي سي ماكس في السعودية وفقا لتحديث 2019. القمر الصناعي التردد الجديد القطبية معامل تصحيح الخطأ Nilesat101 or 102 11938 V 3/4 Arabsat 11919 v 3/4 الموقع الرسمي للقناة والذي يتم من خلاله التعرف على جدول أفلام اليوم، على القمر الصناعي عرب سات، يقوم متابعي القناة بزيارته بشكل يومي للتعرف على آخر أفلام القناة لليوم وأيضا أفلام السهرة. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات ومن باقة قنوات إم بي سي، قناة إم بي سي أكشن mbc action، وأيضا قناة”العربية”للأخبار و”العربية الحدث” لآخر الأخبار، وقناة سي إن بي سي للأخبار الاقتصادية في جميع الدول وتبين آخر أسعار العملات العربية والأجنبية والمعادن والبترول والأسمنت والبورصات العربية والعالمية والأسهم.