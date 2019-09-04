تردد قناة ام بي سي ماكس في السعودية وفقا لتحديث 2019.

القمر الصناعيالتردد الجديدالقطبيةمعامل تصحيح الخطأ
Nilesat101 or 10211938V3/4
Arabsat11919v3/4

الموقع الرسمي للقناة  والذي يتم من خلاله التعرف على جدول أفلام اليوم، على القمر الصناعي عرب سات، يقوم متابعي القناة بزيارته بشكل يومي للتعرف على آخر أفلام القناة لليوم وأيضا أفلام السهرة.

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ومن باقة قنوات إم بي سي، قناة إم بي سي أكشن mbc action، وأيضا قناة”العربية”للأخبار و”العربية الحدث” لآخر الأخبار، وقناة سي إن بي سي للأخبار الاقتصادية في جميع الدول وتبين آخر أسعار العملات العربية والأجنبية والمعادن والبترول والأسمنت والبورصات العربية والعالمية والأسهم.