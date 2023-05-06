تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك أسبانيا
من المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع أوساسونا مساء اليوم السبت على ملعب لا كارتوخا في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا موسم 2022-2023، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ويبحث ريال مدريد عن الوصول إلى لقب الـ 20 من بطولة كأس ملك أسبانيا، بينما على الجانب الأخر يتطلع أوساسونا إلى تحقيق المفاجأة وكتابة التاريخ وتحقيق أول لقب محلي له في التاريخ.
تردد قناة SSC1 HD
قد يهمك:
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|30.5 شرق
|12380
|أفقي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة Cosmote Sport 8 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat W1
|10 شرق
|12399
|أفقي
|27500
|2/3
|فيديو جارد
تردد قناة TVE La 1 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hispasat 1B/1C/1D
|30 غرب
|12456
|عمودي
|30000
|3/4
|ناجرافيشن
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرق
|10979
|عمودي
|22000
|3/4
|ناجرافيشن
تردد قناة Sport 1 Czechia
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Thor 2/3
|0.8 غرب
|11804
|عمودي
|28000
|3/4
|إرديتو 2
|Astra 3A
|23.5 شرق
|12207
|عمودي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة Sport 2 Hungary
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Thor 2/3
|0.8 غرب
|11766
|عمودي
|28000
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة L’Equipe TV
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرق
|11068
|عمودي
|22000
|3/4
|ناجرافيشن
|Hot Bird 1-6
|13 شرق
|12577
|أفقي
|27500
|3/4
|ناجرافيشن
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرق
|12168
|أفقي
|29700
|5/6
|فياكسس 2
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرق
|12168
|أفقي
|29700
|5/6
|ناجرافيشن
|Hot Bird 1-6
|13 شرق
|11681
|أفقي
|27500
|3/4
|فياكسس 2
|Eutelsat W2
|16 شرق
|11512
|أفقي
|30000
|7/8
|ميدياجارد 2
تردد قناة Match Football 3
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat Sesat / W4
|36 شرق
|11785
|يمين
|27500
|3/4
|فياكسس 2
|Eutelsat Sesat / W4
|36 شرق
|11938
|يمين
|27500
|3/4
|فياكسس 2
|Most 1
|56 شرق
|12169
|يمين
|27500
|3/4
|فياكسس 2
|Most 1
|56 شرق
|12475
|يمين
|27500
|3/4
|فياكسس 2
تردد قناة Ziggo Sport Select HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 3A
|23.5 شرق
|12129
|عمودي
|27500
|3/4
|ناجرافيشن