تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك أسبانيا

من المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع أوساسونا مساء اليوم السبت على ملعب لا كارتوخا في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا موسم 2022-2023، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ويبحث ريال مدريد عن الوصول إلى لقب الـ 20 من بطولة كأس ملك أسبانيا، بينما على الجانب الأخر يتطلع أوساسونا إلى تحقيق المفاجأة وكتابة التاريخ وتحقيق أول لقب محلي له في التاريخ.

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تردد قناة Sport 2 Hungary

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تردد قناة Match Football 3

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat Sesat / W4 36 شرق 11785 يمين 27500 3/4 فياكسس 2 Eutelsat Sesat / W4 36 شرق 11938 يمين 27500 3/4 فياكسس 2 Most 1 56 شرق 12169 يمين 27500 3/4 فياكسس 2 Most 1 56 شرق 12475 يمين 27500 3/4 فياكسس 2

تردد قناة Ziggo Sport Select HD