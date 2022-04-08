تردد القنوات العربية لعرض مسلسلات رمضان 2022

في شهر رمضان المبارك يتسارع الجمهور بالبحث عن أجمل المسلسلات الرمضانية وبالتالي يبحث عن أفضل القنوات في عرض المسلسلات حيث يأتي ذلك ضمن أولويات المشاهدين؛ نظرًا لوجود عدد هائل من الأعمال التليفزيونية المميزة، هنا سيتم التعرف على ترددات قنوات مسلسلات رمضان الجديدة 2022 على النايل سات، حيث تتنوع تلك المسلسلات والأعمال الفنية من حيث التصنيف، فمنها الأعمال الرومانسية والكوميدية، ولا سيما الأعمال الدرامية المشوقة، والتي سنتعرف عليها عبر الفقرات المقبلة.

أشهر قنوات مسلسلات في رمضان

أولي القنوات التي تقدم البرامج والمسلسلات الرمضانية هي قنوات ام بي سي دراما، أون دراما، قناة النهار، ومن أشهر المسلسلات في رمضان، بطلوع الروح، رانيا وسكينة، الاختيار، الكبير اوي 6، جزيرة غمام، المشوار إليك في الجدول التالي أحدث تردد القنوات.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

أبرز الأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان على شاشة أم بي سي مصر 2 ومنها الآتي:

مسلسل منتصف العمر ومسلسل رانيا وسكينة ومسلسل المدح 2 ومسلسل بطلوع الروح ومسلسل توبة وبرنامج رامز موفي ستار اليكم تردد القناة.

اسم القناة ام بي سي مصر٢ التردد 11823 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة النهار الجديد

تعرض قناة النهار باقة مميزة من المسلسلات على مدار الشهر الكريم ومنها مسلسل دنيا تانية، ومسلسل وجوه والعديد من الأعمال الفنية الأخرى. مسلسل دنيا تانية.

اسم القناة النهار القمر الصناعي نايل سات التردد 11786 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سي بي سي في رمضان

هناك العديد من المسلسلات والأعمال الفنية المميزة التي ستعرض في رمضان على شاشة سي بي سي، ومنها مسلسل سوتس ومسلسل فاتن أمل حربي، والعديد من المسلسلات الأخري على التردد التالي:

اسم القناة سي بي سي القمر الصناعي نايل سات التردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة on tv في رمضان 2022

يتم عرض العديد من المسلسلات المميزة على شاشة قناة أون تي في دراما، التي يأتي في مقدمتها مسلسل الكبير أوي الجزء السادس ومسلسل أحلام سعيد